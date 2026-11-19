Міжнародне рейтингове агентство Moody's погіршило прогноз за кредитним рейтингом американського виробника чипів Nvidia з «позитивного» до «стабільного» після відставки генерального директора Дженсена Хуанга. Причиною стали ризики корпоративного управління та невизначеність щодо подальшої стратегії компанії. Про це повідомляє Bloomberg .

Moody's підтвердило кредитний рейтинг Nvidia на рівні Aa1 — це другий найвищий рівень за шкалою агентства.

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Що змінилося в рейтингу Nvidia

Moody's підтвердило кредитний рейтинг Nvidia на рівні Aa1 — це другий найвищий рівень за шкалою агентства.

Однак прогноз було знижено з «позитивного» до «стабільного», що означає зменшення ймовірності підвищення рейтингу найближчим часом.

За оцінками Moody's, підвищення кредитного рейтингу Nvidia протягом наступних 12−18 місяців тепер малоймовірне.

Старший віцепрезидент агентства Радж Джоші зазначив, що відставка Хуанга створила невизначеність щодо бізнес-стратегії та фінансової політики компанії.

Водночас він наголосив, що лідерські позиції Nvidia на ринку та її фінансове становище залишаються винятково сильними.

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Які ризики виникли після відставки Хуанга

На думку аналітиків Moody's, одним із головних ризиків є відсутність формального плану наступництва керівництва.

Крім того, стратегія зростання Nvidia значною мірою спиралася на мережу партнерських зв'язків Хуанга в екосистемі штучного інтелекту.

Його відставка може вплинути на подальший розвиток цих відносин, інвестиційну політику та реалізацію довгострокових проєктів.

Додатковим фактором ризику агентство називає можливі розслідування обставин, що передували зміні керівництва. Вони можуть відволікати менеджмент від операційної діяльності.

Як відреагував ринок

Попри погіршення прогнозу Moody's, вартість страхування боргу Nvidia від дефолту після відставки Хуанга знизилася.

За підрахунками Bloomberg, 18 листопада п'ятирічні кредитні дефолтні свопи (CDS) компанії котирувалися на рівні 121 базисного пункту — приблизно на 20 пунктів нижче, ніж тижнем раніше.

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Для порівняння, 12 листопада, у день оголошення про зміну керівництва, показник наприкінці торгів становив 139 базисних пунктів.

Зниження вартості CDS може свідчити про послаблення побоювань інвесторів щодо кредитних ризиків компанії.

За оцінками учасників ринку, після відставки Хуанга Nvidia може скоротити запозичення, що потенційно позитивно вплине на її кредитний профіль.

Що відомо про зміну керівництва Nvidia

12 листопада Nvidia оголосила про відставку Дженсена Хуанга з посад генерального директора та президента компанії.

Тимчасовою виконувачкою обов'язків гендиректора призначили фінансову директорку Колетт Кресс, яка працює у Nvidia з 2013 року.

Кресс заявила про намір дотримуватися більш дисциплінованого підходу до майбутніх інвестицій у ланцюги постачання для індустрії штучного інтелекту.

Попри кадрові зміни, Nvidia залишається одним із ключових постачальників обчислювальних потужностей для розвитку ШІ, а її фінансові показники продовжують підтримувати високий кредитний рейтинг.