У четвер, 19 листопада, середня вартість бензину А-95 на українських АЗС знизилася на 1,41 грн — до 86,49 грн за літр. Дешевшими стали також бензин А-92 та дизельне пальне, натомість автогаз незначно подорожчав. Про це свідчать дані «Мінфіну» .

У четвер, 19 листопада, середня вартість бензину А-95 на українських АЗС знизилася на 1,41 грн — до 86,49 грн за літр.

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Як змінилися ціни на пальне

Станом на 19 листопада середні ціни на українських АЗС становлять:

Найбільше за день подешевшав преміальний бензин А-95 — на 1,65 грн за літр. Звичайний А-95 втратив у ціні 1,41 грн, а А-92 — 1,63 грн.

Водночас дизельне пальне залишається найдорожчим серед основних видів пального — його середня вартість перевищує 100 грн за літр.

Скільки коштує пальне у найбільших мережах АЗС

Станом на 19 листопада ціни на пальне в окремих мережах становлять:

Серед зазначених мереж найдешевший бензин А-95 пропонує Авантаж 7 — 82,95 грн/л. Найвища ціна зафіксована на ОККО та WOG — 89,90 грн/л.

Різниця між мінімальною та максимальною ціною А-95 у наведених мережах становить 6,95 грн на літрі. Отже, заправка 50-літрового бака може обійтися на 347,50 грн дешевше залежно від обраної мережі.

Найдешевше дизельне пальне серед наведених операторів також продає Авантаж 7 — 98 грн/л. Найдорожче — ОККО та WOG, по 103,90 грн/л.

Найнижча ціна на автогаз становить 59,45 грн/л у мережі Авантаж 7, найвища — 64,90 грн/л на ОККО.

Таким чином, 19 листопада на українському ринку пального спостерігається помітне зниження цін на бензин, тоді як вартість дизеля змінюється значно повільніше, а автогаз залишається практично на рівні попереднього дня.