Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує скоротити строки реєстрації корпоративних облігацій, спростити вимоги до емітентів та оновити правила випуску акцій під час реорганізації компаній. Регулятор схвалив два проєкти нормативних змін, спрямованих на полегшення залучення фінансування через ринок капіталу. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР .

Регулятор схвалив два проєкти нормативних змін, спрямованих на полегшення залучення фінансування через ринок капіталу.

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Як скоротяться строки реєстрації облігацій

НКЦПФР підготувала зміни до Положення № 1105, яке регулює порядок емісії корпоративних облігацій.

Зокрема, пропонується скоротити строки:

Первинної перевірки документів — із 3 до 2 робочих днів.

Реєстрації публічного випуску облігацій за базовим проспектом, а також для емітентів, які вже працюють на ринку, — із 10 до 7 робочих днів.

Реєстрації звіту про результати емісії облігацій — із 25 до 15 робочих днів.

Таким чином, строк реєстрації звіту про результати емісії пропонується скоротити на 40%.

Менше документів для бізнесу

Регулятор також планує спростити взаємодію компаній із Комісією.

Зокрема, пропонується відмовитися від повернення документів без розгляду через виявлені недоліки. Натомість емітенти отримуватимуть перелік зауважень із правовим обґрунтуванням через особистий кабінет і зможуть виправити помилки в межах тієї самої процедури.

Крім того, планується скасувати вимогу подавати окремий перелік учасників розміщення облігацій та розпорядження про заборону переказу для Центрального депозитарію.

Для ординарних облігацій, які розміщуються без публічної пропозиції, також пропонується дозволити не зазначати мету використання залучених коштів.

Компаніям у районах бойових дій спростять доступ до фінансування

Окремі зміни стосуватимуться підприємств, зареєстрованих на територіях, де ведуться бойові дії.

НКЦПФР пропонує скасувати обмеження, за яким саме місцезнаходження такого підприємства може бути підставою для відмови в реєстрації випуску облігацій.

Відповідна заборона збережеться лише для компаній, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях.

Також регулятор пропонує дозволити скасовувати реєстрацію випуску облігацій, якщо емітент повністю виконав свої зобов'язання, але окремий власник цінних паперів не здійснив необхідних дій, зокрема через застосовані до нього санкції.

Що зміниться для акціонерних товариств

Другий проєкт НКЦПФР стосується емісії акцій під час реорганізації компаній — злиття, поділу, виділу, приєднання та перетворення.

Документ уточнює порядок випуску й конвертації акцій, зупинення та відновлення їхнього обігу, а також скасування реєстрації випусків.

Крім того, пропонується запровадити інститут незалежних експертів, які аналізуватимуть умови реорганізації та готуватимуть звіти для акціонерів і наглядових рад.

Водночас регулятор наголошує, що спрощення процедур не повинно послаблювати захист інвесторів. Зокрема, фінансова звітність, щодо якої аудитор відмовився висловити думку, не може бути підставою для виходу компанії до широкого кола інвесторів.

Коли запрацюють нові правила

Наразі обидва проєкти винесені на громадське обговорення.

Учасники ринку мають 20 робочих днів для подання зауважень і пропозицій.

Після їх опрацювання документи мають пройти процедури остаточного ухвалення та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Отже, запропоновані зміни поки що не набрали чинності. Їхня мета — скоротити адміністративні бар'єри для українських компаній та зробити залучення коштів через корпоративні облігації швидшим і доступнішим.