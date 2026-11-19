Україна планує залучити 350 млрд грн на розвиток і модернізацію систем питного водопостачання до 2035 року. Половину цієї суми мають забезпечити державний і місцеві бюджети, ще 175 млрд грн планують залучити з інших джерел фінансування. Як повідомляє Interfax-Україна, відповідну Державну цільову соціальну програму затвердив Кабінет міністрів розпорядженням № 1204-р.

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Програма передбачає масштабне оновлення водної інфраструктури, розширення доступу до централізованого водопостачання та наближення якості питної води в Україні до стандартів ЄС.

За планом фінансування, 87,5 млрд грн, або 25% загального обсягу, мають надійти з державного бюджету. Ще 87,5 млрд грн передбачено за рахунок місцевих бюджетів. Найбільшу частку — 175 млрд грн, або половину всіх прогнозованих витрат, — планують забезпечити з інших джерел.

Де в Україні найбільші проблеми з водопостачанням

Наразі централізованим водопостачанням забезпечено 97,2% міст України, 89% селищ та лише 26,2% сільських населених пунктів. Таким чином, доступ до централізованої води в селах залишається значно обмеженішим, ніж у міських громадах.

Водночас проблема полягає не лише у відсутності водопроводу, а й у стані вже наявної інфраструктури. За даними програми, 36% водопровідних мереж фізично зношені, 70% насосних станцій та майже всі споруди очищення питної води потребують реконструкції або модернізації.

Урядова програма має перейти від локального ремонту аварійних об'єктів до системного оновлення водопровідної інфраструктури.

Що планують зробити до 2035 року

Програма передбачає будівництво, ремонт або модернізацію 60 тис. км мереж питного водопостачання. Також уряд планує довести доступ міського населення до централізованого водопостачання до 100%, а в сільській місцевості збільшити цей показник із 26,2% до 70%.

Серед інших цілей:

реконструкція 5 тис. насосних станцій;

модернізація 300 споруд очищення води;

впровадження сучасних технологій водопідготовки та знезараження;

розвиток лабораторного контролю якості питної води;

підвищення надійності систем водопостачання та спроможності підприємств галузі.

Окремий напрям — наближення української системи питного водопостачання до європейських стандартів. Програма передбачає імплементацію вимог Директиви ЄС 2020/2184 щодо якості води, призначеної для споживання людиною.

Це означає не лише модернізацію трубопроводів та очисних споруд, а й посилення контролю за якістю води, її безпечністю та відповідністю європейським нормативам.

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У Міністерстві відновлення наголошують, що затвердження програми створює основу для довгострокового оновлення галузі. Водночас її реалізація залежатиме від практичного фінансування заходів, підготовки проєктів та залучення коштів із передбачених джерел.

Таким чином, 350 млрд грн — це прогнозований обсяг фінансування програми до 2035 року, а не вже виділені кошти. Конкретні інфраструктурні проєкти мають реалізовуватися поступово в українських громадах.

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