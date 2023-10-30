Курс долара та євро: чи зможе НБУ впоратися з порушниками спокою на валютному ринку

Цього тижня курс валют в Україні визначатимуть як внутрішні, так і зовнішні чинники. «Мінфін» обрав головні, і розповість, як вони позначаться на вартості долара та євро на міжбанку, касах банків та обмінниках .

Кінець жовтня та початок листопада на валютному ринку України минуть під впливом трьох основних факторів:

Інтервенції Нацбанку, їх цінники та обсяги. НБУ залишиться маркетмейкером на міжбанку, оскільки інших конкурентів-продавців валюти він просто зараз не має.

Навіть великі аграрії та металурги, що залишилися «живими», зараз рідко продають обсяги в $5−10 млн за день, які до війни були абсолютно працюючими, щонайменше, для декількох сотень компаній в Україні.

За інформацією Bloomberg, нині середні щоденні обсяги операцій на нашому міжбанку не дотягують і до $200 млн, НБУ, за оцінками учасників торгів, продає до 60−70% усієї валюти. Відповідно, нескладний підрахунок показує, що розпродаж валюти Нацбанком може досягати щодня $120 млн — $140 млн, або близько $600 млн — $700 млн на тиждень. Ці цифри повністю кореспондують і зі щотижневими звітами НБУ за доларом.

За такої монополії на ринку офіційний, а також ринковий курси залишаються повністю залежними від регулятора. І варто йому декілька днів продати не весь необхідний для покупців обсяг, створюючи таким чином незадоволений попит, і курс буде значно вищим. А варто йому закрити необхідні обсяги валюти на пару копійок дешевше за поточні котирування — і курс демонструє зміцнення гривні.

Тому поточні завдання Нацбанку за курсом міжбанку стають ключовим фактором курсоутворення на безготівковому валютному ринку України. І доки завданням НБУ є відносна стабільність курсових коливань, а резерви дозволяють проводити інтервенції, гривні нічого не загрожує.

Тестування Нацбанком оптимального обсягу щоденних інтервенцій, щоб із меншою тратою резервів спрямовувати курс у потрібний йому бік, триватиме і цього тижня.

Резерви Нацбанку. Міжнародна допомога та розміщення Мінфіном ОВДП для покриття дефіциту бюджету. ЗВР у розмірі $39,7 млрд (станом на 01.10.2023 року) при своєчасному надходженні міжнародної допомоги залишаються головним чинником як відносної стабільності гривні на міжбанку (за допомогою розпродажів резервів Нацбанку), так і ресурсом, який закриває «дірки» бюджету (через фінансування) витрат уряду у вигляді продажу валюти, що надходить у вигляді міжнародної допомоги Нацбанку).

За даними Мінфіну, найбільшими ресурсами цього року є:

макрофінансова допомога від ЄС — $16,2 млрд;

розміщення ОВДП — $12,7 млрд;

гранти від США — $10,9 млрд;

кошти від МВФ — $3,6 млрд;

пільгове фінансування від Канади — $1,8 млрд.

Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році становить $35,4 млрд.

З огляду на те, що міжнародна допомога не є нескінченною, і наступного року багато політичних та військових чинників можуть її знизити, роль фінансування видатків бюджету за рахунок продажу Мінфіном ОВДП населенню, банкам та бізнесу зростатиме.

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Після різкого зниження облікової ставки НБУ з 27 жовтня і подальшого можливого невеликого зниження ставок за депозитами банками, Мінфін має шанс поборотися за кошти населення і бізнесу, які зараз розміщуються на банківських депозитах.

Щоб залучити ці кошти в ОВДП, достатньо зберегти за ними відсутність оподаткування та тримати ставку дохідності на 1−2% вище за депозитні ставки банків, що, власне, і починає відбуватися.

За такого сценарію і Мінфіну, і Нацбанку важливо утримувати валютний курс відносно стабільним, щоб громадяни віддавали перевагу не купівлі валюти, а вкладенням у гривневі інструменти. Це важливо також і НБУ для зниження інфляційного тиску на ринок. Адже вкладення громадян у гривневі активи знижують споживчий попит на товари та послуги, що стримує інфляцію.

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Поки що зв'язка «НБУ — Мінфін» працює злагоджено, що підтверджується приростом вкладів населення у банках (станом на 01.10.2023 загальна сума вкладів фізичних осіб, у т.ч. ФОПів, у банках склала 1 138,8 млрд грн, що на 87,3 млрд грн більше за показник станом на 1 січня) та розміщенням облігацій Мінфіном без емісійного варіанту покупок цих паперів Нацбанком.

Нещодавнє включення регулятором чергового випуску ОВДП до списку «бенчмарк-ОВДП» покликане забезпечити саме приріст вкладень та банків у держпапери.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Засідання ФРС США щодо відсоткових ставок 1 листопада. Після рішення ЄЦБ 26 жовтня зберегти відсоткові ставки на тому ж самому рівні, своє слово цього тижня скаже Федрезерв США.

У вересні річна інфляція у США залишилася на рівні серпня — 3,7%, що практично збіглося з очікуваннями. При цьому дефіцит бюджету США активно зростає, а обслуговувати його доводиться за високими ставками. З огляду на ці обставини, ФРС цього разу, найімовірніше, утримається від підвищення ставок і залишить їх на рівні 5,25−5,5% річних. Це збереже статус кво щодо ставок ЄЦБ, а також дасть можливість Штатам і надалі активно залучати кошти в інвесторів через розпродаж казначейських зобов'язань.

У результаті, в Україні ми отримаємо стрибки євро щодо гривні під час традиційних валютних ралі за парою євро/долар на зовнішніх ринках перед, під час і відразу після оголошення рішень ФРС та виступу його голови Джерома Пауелла. Крім того, високі ставки Федрезерва змушують Україну залучати і позикові кошти на зовнішніх ринках дорожче, що завжди погано для нашого бюджету, навіть з урахуванням величезної міжнародної допомоги в умовах війни.

Прогноз курсу долара та євро на 30 жовтня — 3 листопада

Міжбанк:

Долар. Курс долара на торгах залишиться заручником інтервенцій Нацбанку, їх обсягів, тактики проведення та цінників регулятора під час їх проведення.

Дефіцит пропозиції валюти на міжбанку збережеться, що змушуватиме НБУ продавати долар, якого бракує, практично щодня. За моїми розрахунками, для цього НБУ доведеться витратити цього тижня від $530 млн до $820 млн резервів.

Котирування долара на торгах перебуватимуть у межах 36,40−36,60 гривень.

Євро. За моїм прогнозом, пара євро/долар цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,047 до 1,069 доларів за євро з найбільшими коливаннями у період із понеділка, 30 жовтня, до середи, 1 листопада, напередодні та під час оголошення рішень ФРС щодо відсоткової ставки

Курс безготівкового євро на торгах протягом цього тижня періодично лихоманитиме в межах від 38,11 до 39,13 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків перебуватиме в межах від 20 до 30 копійок за доларом та від 20−25 копійок до 1 гривні за євро.

У період із 30 жовтня до 1 листопада включно можна знову очікувати на часту зміну котирувань прийому та продажу євро в обмінниках протягом дня, залежно від поведінки євровалюти на міжнародних ринках.

Долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 37,10 до 38,30 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор коливатиметься в межах від 37,40 до 38,10 грн.

Євро. У банках котирування євровалюти при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,40 до 41,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній курс євро перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 39,80 до 40,90 грн.