Курс долара та євро цими вихідними: чи варто чекати на сюрпризи від обмінок

Цей тиждень на валютному ринку минув відносно спокійно. Навіть інтрига навколо тексту Стратегії НБУ щодо пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкішого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, який чиновники Нацбанку обіцяли опублікувати до 7 липня 2023 року, не принесла особливої напруги на ринок.

Прописуючи план дій на валютному ринку, НБУ обмежився спільною «дорожньою мапою» без реальної конкретики. Це дозволило регулятору, з одного боку, виконати вимогу МВФ щодо програми розширеного фінансування. А з іншого — зберегти можливість маневру в частині реакції на економічні реалії.

Поступово починає працювати і весь комплекс рішень Нацбанку щодо боротьби зі штучно створеним ажіотажем навколо зношених купюр, а також варіантом багатьох курсів обмінок за «білими» і «синіми» доларовими банкнотами.

Хоча не можна сказати, що тепер це питання вже повністю вирішене. Періодично, особливо в регіонах, частина обмінок намагаються й надалі заробляти на «негарних» доларах.

Але якщо регулятору вдасться повністю викорінити це явище, він покаже всім клієнтам, хто ж головний на нашому валютному ринку — НБУ чи «бариги». І це дуже важливе питання навіть у мирний час, не кажучи вже про воєнний.

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Загалом, цей тиждень був позитивним для гривні:

У червні громадяни вперше з липня минулого року продали валюти більше, ніж купили. Хоча загальна тенденція поки що є діаметрально протилежною: з початку 2023 року українці продали $8,457 млрд, а купили $10,347 млрд, тобто «чиста» купівля ними валюти склала $1,890 млрд. Проте, зміна поведінкового тренду населення в червні — гарний сигнал.

За даними депозитарію НБУ, протягом 6 місяців 2023 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 195,6 млрд грн, $1,964 млрд та 640,9 млн євро. При цьому на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей же період спрямовано 126,8 млрд грн, $1,764 млрд і 529,8 млн євро.

Тобто, фактично, за цей час бюджет отримав грошей більше, ніж заплатив, що, у поєднанні з величезною зовнішньою допомогою, страхує гривню та забезпечує неемісійне фінансування бюджетних видатків.

Рада виконавчих директорів МВФ провела перший перегляд програми фінансової допомоги Україні та схвалила негайну виплату нашій країні траншу в сумі близько $886 млн.

ЗВР станом на 1.07.2023 року, за даними НБУ, склали $39 млрд, що також страхує гривню на міжбанку.

Динаміка міжнародних резервів НБУ

При цьому цікавою є сама статистика надходжень та витрат золотовалютних резервів України за червень 2023 року.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $4,286 млрд. Із них: $1,648 млрд — макрофінансова допомога від ЄС, майже $1,2 млрд — від США, через трастовий фонд Світового банку, $886 млн — другий транш від МВФ, $468 млн — від розміщення валютних ОВДП, $69 млн — від Світового банку та $15 млн — від уряду Фінляндії.

Витрачено: на обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті — $705 млн, сплачено МВФ $172 млн, «чистий» продаж НБУ на міжбанку склав $1,813 млрд. Крім цього, у червні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів у резервах регулятора збільшилася на $81 млн.

Тобто приріст резервів, переважно, йде за рахунок міжнародної допомоги, а ЗВР витрачаються, здебільшого, у вигляді продажу валюти на міжбанку та на обслуговування держборгу.

Дуже важливим для стабільності економічної ситуації в Україні є те, що цей обсяг ЗВР на 1 липня у сумі $39 млрд забезпечує фінансування 5,2 місяця критичного імпорту.

Психологічне нагнітання рашистами ситуації навколо Запорізької АЕС, а також обстріли території України, що тривають, не формують панічних настроїв і «не тиснуть» на курс, на що так розраховував агресор. Ба більше, банківська система демонструє стійкість та приріст строкових вкладів українців, що дуже важливо у вирішенні проблеми «гарячих» грошей у фінансовій системі.

Тож, навіть у мирний час такі дані були б позитивними для нацвалюти, що ж тоді вже говорити про воєнний період.

У результаті, за 3−7 липня на міжбанку долар залишився стабільним у коридорі Нацбанку від 36,5686 до 36,9343 гривень, а курс продажу безготівкового євро майже не змінився — з рівня 39,8232/40,2177 ранку понеділка 3 липня до котирувань 39,8232/40,2103 гривень до 15:00 години за київським часом на момент закриття торгів п'ятниці 7-го липня.

На готівковому ринку валюту ввечері в п'ятницю 7 липня в обмінниках фінкомпаній продавали в межах: долар — по 37,10−37,25 грн, а євро — по 40,70−41,00 грн.

При цьому жодного ажіотажу як на міжбанку, так і на готівковому ринку не спостерігалося, що також позитивно для гривні.

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Прогноз готівкового курсу долара та євро на суботу та неділю

Цими вихідними власники обмінників продовжать працювати, переважно, у форматі «з обороту» з низьким або середнім рівнем спреду за доларом у межах 15−25 копійок і євро в межах 20−30 копійок.

Частина обмінок все ж таки продовжить тактику заниження курсу прийому валюти у громадян на фоні збереження середньоринкового або навіть завищеного курсу продажу долара та євро. В обмінників, які дотримуються такої тактики, спред за доларом може сягати 60 копійок, а за євро — 1 гривні.

Але особливих сюрпризів за курсом цими днями чекати не варто. Глобальної гри «на підвищення» ніхто не починатиме. Але й серйозного послаблення позицій долара та євро щодо гривні ми також не побачимо.

Курс американської валюти у більшості обмінників фінкомпаній перебуватиме в межах коридору: прийом 36,80 — 37,18 гривень та продаж від 37,20 до 37,40 гривень.

Цінники за євро в основній частині пунктів обміну будуть наступними: прийом у межах від 40,00 до 40,68 гривень та продаж від 40,70 до 41,00 гривень.