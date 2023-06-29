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29 червня 2023, 19:01 Читать на русском

НБУ затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень та повернення до інфляційного таргетування

Правління Нацбанку затвердило Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Правління Нацбанку затвердило Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.

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Що відомо про стратегію

Підготовка Стратегії є одним зі структурних маяків у межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, виконання якого було передбачено до кінця червня 2023 року. Отже, затвердження Стратегії, попередньо погодженої з експертами МВФ, означає виконання Україною чергового структурного маяка.

Три напрямки стратегії

Це пом'якшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості курсу та повернення до принципів інфляційного таргетування. Кожен напрям містить загальний опис послідовності етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов реалізації Стратегії.

Впровадження стратегії

Національний банк впроваджуватиме Стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов. Так, наприклад, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються.

Крім того, під час реалізації відповідної Стратегії Нацбанк враховуватиме результати ретельного аналізу ефективності попередніх кроків та потенційного впливу змін, які планується реалізувати за одним напрямом, на зміни за іншими напрямами, а також на інші аспекти макроекономічної політики (зокрема, на фіскальну позицію та боргову стійкість).

Завдяки такому підходу повернення у перспективі до інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом відбуватиметься у впорядкований, консистентний спосіб, що дасть змогу мінімізувати ризики для цінової і фінансової стабільності та максимізувати потенціал для сталого економічного відновлення.

Відповідно Національний банк зберігатиме жорсткі монетарні умови шляхом підтримання достатньо високого рівня процентних ставок у реальному вимірі. Це забезпечуватиме високу привабливість гривневих активів і у такий спосіб дасть змогу мінімізувати ризики для курсової стійкості.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
29 червня 2023, 19:03
#
Загальне бла-бла-бла про перспективу… Ні про що… Популізм зе-влади зашкалює.
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
29 червня 2023, 19:16
#
Обіцяють 7 липня презентувати
+
0
AlexZerg
AlexZerg
29 червня 2023, 19:27
#
Популізм Зе влади це так, не те що реальні обіцянки курсу не вище 10грн. за долар)))
+
+15
bonv
bonv
29 червня 2023, 19:32
#
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент» , — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже більше чотирьох років, а кінця війні й не видно.
Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
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