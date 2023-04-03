Курс долара та євро цього тижня: чи варто розраховувати на новий обвал котирувань

Початок квітня на валютному ринку України мине дуже активно та дозволить знову підзаробити клієнтам-експортерам, що торгують з Європою. Як скористатися стрибками курсу євро та за якими подіями стежити, розповість «Мінфін».

Схоже, період відносної стабільності пари євро/долар на зовнішніх ринках у минулому. Це точно радує спекулянтів, але вже пристойно лякає реальний бізнес у всьому світі. Адже курсові витрати та ризики підприємств стрімко зростають.

Раніше турбулентність цієї пари провокували, здебільшого, очікувані події та новинний фон, на кшталт засідань ФРС та ЄЦБ, а також публікації важливої економічної звітності. Нині все принципово змінилося.

Пандемійна та постпандемійна епоха «кількісного пом'якшення» спровокувала:

стрімке збільшення грошових агрегатів у більшості країн світу, і породила нечуваний для розвинених економік рівень інфляції;

активне накачування грошима фондового ринку, а також ринків нерухомості та дорогоцінних металів. Водночас, на ці ринки вийшли мільйони аматорів, поведінка яких часто суперечить економічній логіці, але дуже сильно впливає на ринок. Це додало хаосу та ефектів емоційності на всіх сегментах фінансового ринку;

вимушений пошук регуляторами шляхів «м'якого просідання» світової економіки без глобальної рецесії.

При цьому старі «методички» очевидно не працюють так, як цього хотілося б розвиненим країнам. А країни, що розвиваються, переважно з сировинними моделями національних економік, не мають реальних фінансових можливостей протистояти ані інфляційному цунамі, ані реально хеджувати свої валютні ризики і вартість іноземного капіталу, що залучається. У результаті, проблема дешевого кредитування для країн, що розвиваються, стає все гострішою.

Якщо додати до цього специфічність багатомільярдного ринку криптовалюти з досить специфічним контингентом гравців та трендами, мікс емоційності, а частково ірраціональності та нелогічності рішень, стають зрозумілими причини потрясінь на всіх ринках, у тому числі й міжнародному валютному.

Серйозного стресу всім учасникам валютних торгів у всьому світі додає й війна Росії проти України, загострення протиріч між США та Китаєм, а також глобальна політична нестабільність.

У результаті, валютні стрибки пари євро/долар перетворилися на практично постійні ралі з розкидом котирувань в 1−2, а то й більше американських центів на євро протягом дуже коротких проміжків часу. До пандемії, окрім, звичайно, періодів світових криз і катаклізмів, подібні коливання на постійній основі відбувалися набагато рідше.

Поведінка пари євро/долар стає все ризикованішою для ринку в умовах вимушеної активності ФРС та ЄЦБ щодо підвищення відсоткових ставок із великою кількістю різноспрямованих факторів при прийнятті рішень, проблем у банківській системі країн Європи та США.

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Отже, і курс євро щодо гривні продовжить серйозно лихоманити. Проблеми зі стрибками пари євро/долар останнім часом дуже добре ілюструє графік останніх 1,5 місяців:

Валютного ринку України це безпосередньо стосується. Курс долара зараз жорстко прив'язаний до коридору «офіційний курс гривні + 1%» (наразі коридор 36,56−36,93 гривні за долар). У цій ситуації за курсом євро наш валютний ринок став заручником того, що відбувається на зовнішніх ринках. Ціна питання для українських громадян та бізнесу — коливання близько 40−80 копійок на євро за досить короткі проміжки часу.

Це чималі гроші як для пересічних українців, так і для експортерів із імпортерами, які змушені постійно грати у подібну «курсову рулетку».

Страждають від цього й громадяни, які взагалі далекі від валютного ринку. Адже всі курсові ризики щодо євро (тобто максимально можливий курс євровалюти, на думку продавців товарів та послуг, «зав'язаних» на європейському імпорті), відразу ж закладаються в цінники в Україні. За фактом, місцеві покупці оплачують всі ці витрати зі своєї кишені.

За моїм прогнозом, цього тижня коридор за парою євро/долар перебуватиме в межах від 1,072 до 1,095 долара за євро. За умови стабільного коридору за безготівковим доларом у межах 36,5686−36,9343 гривень, який утримує на міжбанку НБУ, курс євровалюти на торгах перебуватиме в межах коридору від 39,20 до 40,44 гривень.

Інших факторів, окрім валютної турбулентності пари євро/долар, які можуть становити загрозу для стабільності безготівкового курсу на українському міжбанку, цими днями немає, і ось чому:

міжнародні партнери України чітко виконують свої зобов'язання щодо щомісячного фінансування дефіциту бюджету;

аграрії продовжують продавати свій валютний виторг для фінансування поточних гривневих витрат на посівну;

дефіцит пропозиції долара, що залишився після розпродажу валюти експортерами , без проблем закриває Нацбанк;

після розпродажу валюти експортерами нещодавня заява найбільших кредиторів України про згоду щодо відстрочення поточних зовнішніх боргів, у поєднанні з уже схваленою 31 березня новою програмою МВФ із 4-річного кредитування, суттєво знижує пресинг щодо зовнішнього держборгу;

«закручування гайок» із боку НБУ з резервування, у поєднанні з досить жорстким економічним стимулюванням банків до залучення вкладів населення з «небезпечних» для валютного курсу поточних рахунків на вклади від 3 місяців, зменшує тиск на валютний ринок;

Мінфін досить результативно продає банкам свої ОВДП на аукціонах. буде запропоновано один із випусків бенчмарк- облігацій, що дає підстави прогнозувати успішне проведення цього аукціону.

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Складніше з готівковим ринком.

З одного боку, низька платоспроможність більшості населення на фоні зростання цін на товари та послуги першої необхідності різко знизили обсяги реального попиту на готівкову валюту.

З іншого боку, ще залишилися громадяни, які бажають «пограти» на різниці котирувань євровалюти щодо гривні під час стрибків євро на зовнішніх ринках.

«Допомагають» просіданню валютних котирувань й чималі обсяги здачі фермерами-аграріями готівкової валюти для фінансування своїх гривневих витрат на посівну. Вони традиційно зберігали частину свого виторгу за врожай минулого року у валютному кеші й тепер здають його за необхідності.

А відсутність емісійного механізму фінансування бюджету, який є зобов'язанням України перед МВФ для отримання нового кредиту, знижує загальні обсяги гривневого «палива» для зростання курсу на всіх сегментах валютного ринку, зокрема й готівкового.

Але треба врахувати, що сума раніше купленої населенням валюти на тримісячні депозити в банках, за різними оцінками, перевищувала $1,3 млрд. І доки різниця між ринковим поточним курсом і курсом, за яким ці вкладники купували валюту, становила декілька гривень, ці люди активно на цьому заробляли, здаючи отриману валюту за вищим курсом до обмінників. Це поступово збивало курс і, як наслідок, зменшувало різницю між такими курсами.

Наразі ж ця різниця настільки зменшилася, що робить подібні операції часто невигідними для громадян. У результаті, фактор здачі валюти під такі операції різко скоротиться найближчим часом і припинить страхувати гривню.

А ось попит на валюту, що подешевшала, з урахуванням збільшення видаткової частини бюджету на понад 0,5 трлн гривень, переважно на потреби виплат військовим, призведе до зростання попиту на валюту. Це почне поступово штовхати вгору котирування обмінників, тобто почне грати проти гривні на валютному ринку.

Крім цього, сама собою тенденція зближення готівкового та безготівкового курсів має свою межу з суто економічних причин банківської логістики. Готівковий курс майже завжди перевищує безготівковий — принаймні, на витрати на доставку готівкової валюти до України, вартість якої під час війни суттєво зросла.

У підсумку, цього тижня спроби фінансистів гри «на пониження» на готівковому ринку триватимуть, але промацування «дна» щодо просідання котирувань вже не за горами. І на новий обвал котирувань 30−50 копійок на готівковому доларі або до 40−70 копійок на євро, щонайменше, найближчим часом розраховувати не варто.

Проте, високий рівень конкуренції між обмінниками обмежить можливості окремих мереж надто занижувати курс прийому валюти. Це буде добре помітно за курсом долара, але лише частково — за цінниками євро, оскільки вони постійно коригуватимуться, залежно від поведінки євровалюти на зовнішніх ринках.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 3−7 квітня

Основна частина обмінних пунктів банків та фінкомпаній цими днями працюватимуть у форматі «з обігу» з періодичними спробами подальшого заниження курсу прийому долара та євро.

У більшості обмінок фінкомпаній і в касах банків цього тижня спред між купівлею/продажем долара перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 40−50 копійок, а євро — в межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

Курс готівкового долара у касах банків перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 37,10 до 38,40 грн.

В обмінниках фінкомпаній цей коридор курсів прийому та продажу американської валюти буде у вужчих межах — від 37,20 до 38,10 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування готівкового євро цього тижня при купівлі/продажу перебуватимуть у межах широкого коридору від 39,70 до 41,50 грн.

А в обмінниках фінкомпаній євровалюта котируватиметься в межах коридору купівлі/продажу від 40,10 до 41,25 грн.