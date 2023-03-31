МВФ схвалив програму на $15,6 мільярда для України (оновлено)

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду в п'ятницю, 31 березня, схвалила чотирирічний пакет фінансування в розмірі $15,6 млрд для України, щоб допомогти країні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на своє джерело.

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Зазначається, що цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії та першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в активному конфлікті.

Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня, яка враховує шлях України до вступу до Європейського Союзу після війни.

Очікується, що угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Оновлено

Міністерство фінансів України підтвердило це.

Очікується, що перший транш від Фонду Україна може отримати вже найближчим часом. А його обсяг складатиме близько $2,7 млрд прямого бюджетного фінансування.

Два етапи програми

На першому етапі, що запланований на 2023−24 роки, увага буде зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, у тому числі шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження.

Перший етап також передбачає зниження інфляції та утримання обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи щодо сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою більш глибокої оцінки стану банківського сектора, а також продовженням сприяння незалежності НБУ.

Водночас уряд України зобов’язується підтримувати та продовжувати реформи щодо зміцнення системи управління та боротьби з корупцією, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства.

Під час другого етапу програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним з пріоритетів другого етапу програми EFF.

Планується, що під час другого етапу Україна повернеться до довоєнних рамок політики, зокрема, до гнучкого обмінного курсу та таргетування інфляції.

Водночас буде зосереджено увагу на впровадженні суттєвих структурних реформ у фіскальній політиці для стабілізації середньострокових надходжень шляхом впровадження стратегії національних доходів, а також започаткування управління державними фінансами та запровадження реформ управління державними інвестиціями, які допоможуть у процесі післявоєнної реконструкції.

«Для підтримки післявоєнних реформ, необхідно покращити конкуренцію у енергетичному секторі, одночасно зменшуючи квазіфіскальні зобов’язання», — зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що 21 березня Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму $15,6 млрд терміном у 4 роки.