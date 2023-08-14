Курс долара та євро цього тижня: чому банки знову починають полювання на гривню

Середина серпня на валютному ринку України знову мине динамічно. Визначатимуть настрої на ньому, здебільшого, внутрішні чинники та рішення Нацбанку, які також суттєво вплинуть на роботу банків та їхніх клієнтів уже в найближчій перспективі. Розкажемо про це докладніше.

Серед факторів, які впливатимуть на валютний ринок країни найближчого тижня, виділимо такі:

1. Подальше зростання ЗВР та фінансування дефіциту бюджету без емісії. Завдяки своєчасному надходженню західної допомоги Україні вдається закривати свої соціальні витрати без запуску «друкарського верстата». Саме за рахунок західних коштів країна спромоглася збільшити ЗВР до рекордних $41,719 млрд (станом на 01.08.2023), а «чисті» резерви — до $28,935 млрд.

Динаміка міжнародних резервів

За наявності стабільної західної допомоги навіть щомісячне витрачання Нацбанком $2−3 млрд на підтримку валютного коридору 36,5686−36,9343 гривні за безготівковим доларом не є для регулятора складним завданням.

Отже, курс долара на міжбанку залишиться стабільним, — що важливо для бізнесу, громадян та уряду.

2. Урівнювання нормативів обов'язкового резервування за коштами юридичних осіб за ознакою строковості. На період із 11.08.2023 до 10.09.2023 року банки вже мають норматив резервування в межах 298,278 млрд гривень. З 11 вересня 2023 року норма резервування за строковими коштами та вкладами юридичних осіб (окрім інших банків) становитиме у національній валюті 10% (зараз 0%), а в іноземній валюті — 20% (зараз 10%). Аналогічний норматив діє за коштами до запитання та за коштами на поточних рахунках юридичних осіб.

До запровадження нових нормативів ще цілий місяць. Але банк — це досить інертний механізм. Щоб встигнути перебудувати його роботу в частині залучення коштів та формування ліквідності для виконання нового нормативу з вересня, потрібно починати коригувати свій платіжний календар і змінювати банківські продукти вже зараз — у серпні.

Ціна питання, за різними оцінками, — до 50 млрд гривень додаткових резервів за системою до вже наявного нормативу 298,278 млрд гривень. Це значна сума, тож усім банкам треба встигнути перебудуватись. Хтось просто виведе до зазначеної дати частину своєї додаткової ліквідності з депсертифікатів НБУ, хтось докупить бенчмарк-ОВДП, щоб покрити частину резервів, а хтось залучатиме додаткові кошти на ринку.

У результаті, попит на гривню з вересня у банків збільшиться, а поступово готуватися до цього фінансисти почнуть вже з цього тижня. Збільшення попиту на гривню — завжди додаткове підстрахування для нацвалюти на валютному ринку.

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3. Пом'якшення низки валютних обмежень для активнішої участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП та посилення соціального захисту громадян. Водночас, регулятор запровадив додаткові заходи для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з України.

Отже, з 12 серпня НБУ запроваджує такі зміни:

Дозволено перекази за кордон для виплати пенсій громадянам України. Укрпошта зможе здійснювати перекази для забезпечення виплат пенсій та допомоги громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном. Це додасть обсягу операцій на валютному міжбанку, оскільки за кордоном, за різними даними, перебуває від 6 до 8 млн українців, відсотків 20−30 із яких — пенсіонери.

Хоча у більшості наших пенсіонерів невисокі пенсії, за моїми розрахунками, купівля валюти під зазначені операції збільшить щомісячні перекази за кордон на суму до $250−360 млн. Такий обсяг не є критичним для нашого міжбанку і, у разі браку валюти на торгах, перекриватиметься Нацбанком за рахунок інтервенцій.

Дозволено переказувати нацвалюту на коррахунки банків-нерезидентів в українських фінустановах для проведення операцій із гривневими ОВДП. Обмеження на конвертацію цих коштів в іноземну валюту та їх переказ за кордон зберігається. Тому послаблення не чинитиме додаткового тиску на курс на міжбанку.

Товарні біржі зможуть повертати нерезиденту суми, попередньо внесені ним як гарантійне забезпечення для участі у біржових торгах. Тобто додаткової купівлі іноземної валюти не буде і це не створить тиску на курс на міжбанку.

Посилено валютний нагляд банків за дотриманням резидентами граничних термінів розрахунків за операціями з імпорту товарів. Тепер у банків не буде можливості завершити валютний нагляд за імпортною операцією, якщо відбувається повне чи часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента в українському банку.

Новації говорять про те, що Нацбанк поки що не готовий кардинально змінювати правила гри на валютному ринку, а просто потроху запроваджує послаблення, які не здатні суттєво тиснути на курс.

4. Залучення коштів до бюджету за рахунок розміщення ОВДП, збереження динаміки зростання строкових вкладів населення та депсертифікати НБУ.

Поки що Мінфін повністю дає раду плану залучення коштів до бюджету через розміщення ОВДП на аукціонах. За даними НБУ, за січень-липень 2023 року уряд продав ОВДП на аукціонах на 333 млрд грн в еквіваленті, чого достатньо для фінансування витрат бюджету з урахуванням надходження західної допомоги. Це дозволяє Мінфіну поступово знижувати вартість нових запозичень.

Майбутнє з 11 вересня збільшення нормативу резервування підвищить інтерес банків до бенчмарк-ОВДП, які дозволяють їм не лише закривати частину нормативу, а й отримувати дохід за такими облігаціями, а не просто заморожувати кошти на коррахунку. Це також є позитивним чинником для нацвалюти, оскільки витрати бюджету знову фінансуватимуться не через емісію гривні, а ринковим шляхом.

Крім того, у зв'язку з уповільненням зростання споживчих цін (річна інфляція на 1 серпня становила 11,3%) та збереженням відносної стабільності курсу населення продовжує розміщувати свої гроші у банках на строкових гривневих депозитах.

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Обсяг строкових вкладів у системі поки що зростає, хоча після зниження облікової ставки НБУ банки почали різати дохідність своїх депозитних продуктів. Це зменшує тиск на курс та протидіє розкручування інфляції, — чого і домагається НБУ.

Зберігаються на високому рівні і залишки коштів, які банки розміщують у депсертифікати, що теж, хоча й обходиться дуже дорого НБУ, знижує тиск на курс гривні на валютному ринку.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

З огляду на перелічені фактори, цього тижня загроз для стабільності курсу гривні щодо долара я не бачу. Якщо ви навіть побачите незначне зростання цінників продажу долара чи євро в окремих обмінниках, особливо перейматися не варто — це ситуативні коливання.

Котирування євровалюти знову відображатимуть зміни пари євро/долар на зовнішніх ринках із перерахуванням котирувань євро на нашому міжбанку через співвідношення євро/долар і долар/гривня.

Оскільки зараз у ЄС та США у розпалі сезон літніх відпусток зі зниженням ділової активності, особливих стрибків за парою євро/долар, а отже, і за курсом євро в Україні, наступного тижня не буде. Пара перебуватиме у «бічному тренді» в межах 1,091−1,105 долара за євро.

Прогноз курсу долара та євро на 14−18 серпня

Міжбанк:

Цього тижня НБУ продовжить продаж на міжбанку дефіцитного долара по 36,9343 гривні. Це не лише підтримає коридор за безготівковим доларом у межах 36,5686−36,9343 гривень, а й зв'яже частину гривневої ліквідності на ринку. За моїми розрахунками, він витратить на це близько $320-$480 млн.

Долар. Котирування безготівкового долара перебуватимуть у коридорі 36,5686−36,9343 гривні.

Євро. Враховуючи мій прогноз за парою євро/долар цього тижня в межах 1,091−1,105 долара за євро, курс євровалюти щодо гривні на нашому міжбанку цими днями перебуватиме в межах 39,89−40,81 гривень.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе до 20−25 копійок за доларом та 25−35 копійок за євро. Особливо «жадібні» обмінники розширять спред за доларом до 50−60 копійок, а за євро — до 1 гривні.

Більшість обмінників банків та фінкомпаній працюватимуть у форматі «з обороту» без особливої гри як «на підвищення», так і «на зниження».

Готівковий долар. У більшості кас банків купівля та продаж долара цього тижня перебуватиме в коридорі від 36,30 до 37,90 грн.

В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде від 36,90 до 37,85 грн.

Готівковий євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажі перебуватимуть у межах від 40,20 до 41,90 грн.

В обмінниках фінкомпаній євровалюта котируватиметься в межах від 40,60 до 41,75 грн.