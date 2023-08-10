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10 серпня 2023, 12:48 Читать на русском

НБУ підвищує банківські нормативи обов’язкового резервування

Національний банк урівнює нормативи обов’язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк урівнює нормативи обов’язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості.
Фото: bank.gov.ua

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«Це необхідно, зокрема, для подальшої мінімізації ризиків структурного профіциту ліквідності в банківській системі та зниження ринкових викривлень», — йдеться у повідомленні.

Так, з 11 вересня 2023 року обов'язкові резерви за строковими коштами і вкладами юридичних осіб (крім інших банків) дорівнюватимуть у гривні 10% (зараз 0%), а в іноземній валюті - 20% (зараз 10%).

Відповідні зміни затверджені рішенням правління НБУ № 275-рш від 9 серпня 2023 року.

Нацбанк нагадав, що аналогічні нормативи обов'язкового резервування банками діють за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних осіб.

Обов’язкові резерви

Обов’язкові резерви — один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, що визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування) та враховує частку обов’язкових резервів, яку банк покриває за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Відповідна сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням — обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

За словами Інтерфакс-Україна, із початку цього року НБУ уже тричі підвищував нормативи обов'язкового резервування, внаслідок чого вони зросли з 69,76 млрд грн до 293 млрд грн.

Водночас НБУ дозволив до половини обов'язкових резервів формувати за рахунок бенчмарк-ОВДП (переважно з найдовшими термінами обігу), що створило додатковий попит на держоблігації та дозволило Мінфіну частково профінансувати держбюджет.

В останні місяці депозити юросіб зростають випереджаючими темпами порівняно з депозитами фізосіб, нормативи резервування за якими вищі: у гривні - 20% та у валюті - 30%.

Зокрема, у липні вклади юросіб збільшилися на 3,7%, або на 41,3 млрд грн — до 1,14 трлн грн, тоді як фізосіб — лише на 0,6%, або на 5,4 млрд грн, до 970,2 млрд грн.

У тому числі гривневі депозити юросіб збільшилися за минулий місяць одразу на 5,2% - до 780,5 млрд грн, тоді як валютні - на 0,7%, до 362,4 млрд грн.

У фізосіб депозити у гривні у травні зросли на 1%, або на 6,7 млрд грн — до 640,4 млрд грн, тоді як у валюті скоротилися на 0,4% - до 327,7 млрд грн.

Станом на кінець червня термінові депозити нефінансових корпорацій становили 296 млрд грн, тоді як на вимогу — 561,5 млрд грн. Підвищення резервування за ними на 10 процентних пунктів означає додаткове формування майже 30 млрд грн резервів та потенційний додатковий попит 15 млрд грн на бенчмарк-ОВДП.

Джерело: Мінфін
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