Курс долара та євро до кінця місяця: найнебезпечніші дні для купівлі та продажу валюти

Останній тиждень червня мине на валютному ринку дуже цікаво і дасть деякі сигнали поведінці курсу на весь липень. Чому — розповість «Мінфін».

Українські фактори:

Запрацювали всі послаблення Нацбанку щодо купівлі валюти для обслуговування нашими компаніями нових кредитів, які найближчим часом будуть взяті у іноземців. Тобто почне відбуватися як захід валюти до країни у вигляді таких позик, так і її відтік для погашення подібної заборгованості.

У поєднанні з можливістю погашення кредитів, взятих українськими клієнтами у міжнародних структур та урядів, це на першому етапі збільшить попит на валюту. Проте, таке збільшення не стане критичним для ринку.

Громадяни зможуть протестувати ефективність заходів Нацбанку щодо контролю над ситуацією навколо обміну «старих» купюр обмінниками банків та фінкомпаній. Адже раніше фінансисти відверто наживалися на обміні за заниженим курсом «білих» доларів на «сині», а також «на грі» з прийому доларових банкнот 1993 і 1996 років.

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Якщо ж обмінники та банки й надалі незаконно зароблятимуть на валютообміні, НБУ доведеться ще суворіше «закручувати гайки» і нещадно штрафувати порушників. Інакше регулятору доведеться розписатися у своєму безсиллі, чого Нацбанк точно не хоче допускати, особливо — під час війни.

Спрацює фактор завершення місяця, кварталу та півріччя. Хоча в умовах війни, на фоні падіння ділової активності та втрат у українського бізнесу та держсектора, цей чинник знизив свою актуальність, періодично він продовжує впливати на ситуацію на міжбанку.

Новини з «фінансового Рамштайну» у Лондоні. Головним його досягненням стало оголошення партнерами значної фінансової допомоги Україні, що сприятиме курсовій стабільності.

З огляду на позитивну статистику останнього аукціону Мінфіну 20 червня (на якому було продано облігацій на суму 31,4 млрд гривень в еквіваленті), аукціон 27 червня викличе інтерес аналітиків та потенційних інвесторів. Це, у поєднанні з активним розміщенням банками вільних гривневих коштів у депозитні сертифікати НБУ, стане додатковою підтримкою для нацвалюти. Ось остання динаміка за депсертифікатами:

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Ось що запропонує Мінфін на аукціоні 27 червня:

Частина інвесторів віддасть перевагу роботі з річними валютними паперами на $100 млн. За моїм прогнозом, дохідність за ними становитиме не вище 4,65%-4,85% річних. А ось обсяг купівлі гривневих паперів знизиться, порівнюючи з рекордними сумами минулого аукціону від 20 червня, до рівня 3,7−6,85 млрд гривень зі збереженням попередніх рівнів дохідності.

За цей період Мінфіну потрібно буде погасити інвесторам лише 2,5 млрд гривень за одним випуском облігацій у гривні та сплатити відсотки за 4 випусками. Тому сальдо виплат за облігаціями та залучення коштів до бюджету може бути позитивним і цього разу, що добре для гривні на валютному ринку.

Вихідний в Україні у довоєнний час 28 червня (середа) — День Конституції — цього разу буде робочим днем і для банків, і для клієнтів. Тому на поведінку нашого міжбанку це особливо не вплине.

З негативного:

на ринок продовжать впливати наслідки підриву Каховської ГЕС;

відсутність нормальної роботи «зернового коридору», який, найімовірніше, через позицію росії з 18 липня взагалі буде закрито;

продовження варварських обстрілів та бомбардувань значної частини території України з жертвами серед мирного населення та пошкодженнями інфраструктури.

Із міжнародних подій на поведінку пари євро/долар, а отже, на курс євро в Україні вплинуть:

26 червня, у понеділок, буде опубліковано індекс ділових очікувань та індекс ділового клімату в Німеччині, пізно ввечері виступить голова ЄЦБ Крістін Лагард. У США опублікують індекс виробничої активності в обробній промисловості, а також пройде аукціон із розміщення 2-річних казначейських зобов'язань.

27 червня, у вівторок, будуть опубліковані дані щодо американського споживчого ринку та індекс довіри споживачів, а також деякі дані щодо ринку житла у Штатах.

28 червня, в середу, опублікують індекс довіри споживачів у Німеччині, а також цілий блок економічних даних щодо банківського, нафтового ринку та торгівлі США. «Вишенькою на торті» стане виступ голови ФРС США Джерома Пауелла.

29 червня, у четвер, будуть озвучені попередні дані щодо базової інфляції в Німеччині, індекс ділових настроїв у ЄС, а також деякі дані щодо американського ВВП, ринку праці та житла в США.

30 червня, у п'ятницю, з'явиться статистика з безробіття в Німеччині, дані щодо німецьких роздрібних продажів, а також показники інфляції та безробіття загалом у Євросоюзі. Крім цього, в США опублікують дані щодо особистих витрат споживачів, остаточні дані щодо індексу споживчих настроїв університету Мічігану і Чиказький PMI.

З урахуванням періодів опублікування цих даних, можна говорити про максимальну волатильність котирувань євро на міжнародному та українському валютних ринках практично у всі дні цього тижня.

Але основних стрибків курсу євровалюти варто очікувати в середу, під час виступу голови Федрезерва, і в п'ятницю — під час оголошення даних щодо інфляції та безробіття в Європі.

Частково вплине на активність деяких українських великих гравців міжбанку і наближення 4 липня — Дня Незалежності у США. Зазвичай, перед цією датою міжнародний валютний ринок завмирає, а ділова активність знижується. Тому багато наших клієнтів воліють закривати свої операції з долара саме цього тижня.

Прогноз курсу долара та євро на 26−30 червня

Міжбанк:

Долар. Котирування безготівкового долара перебуватимуть у стандартному коридорі 36,5686−36,9343 гривні. Але Нацбанку доведеться продавати дефіцитну валюту на міжбанку за курсом 36,9343 гривні за долар, щоб його утримувати. За моїми розрахунками, за 26−30 червня регулятор витратить на це із золотовалютних резервів близько $270−530 млн.

Євро. Пік коливань пари євро/долар припаде на середу та п'ятницю, що призведе і до суттєвих коливань курсу євро щодо гривні цими днями.

За моїми прогнозами, співвідношення євро/долар цього тижня перебуватиме в коридорі від 1,079 до 1,094 долара за євро, що призведе до коливань курсу євро на українському міжбанку в межах 39,45−40,41 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цього тижня перебуватиме в межах до 20−25 копійок за доларом та від 25−35 копійок до 1 гривні за євро.

Як і всі останні тижні, найширший спред до 1 гривні виставлятимуть обмінники у районах із малою конкуренцією та у торгових центрах, де потреба населення у гривні є максимальною.

Основна частина обмінок у період із 26 по 30 червня працюватиме у форматі «з обороту» із середнім рівнем спреду, і без особливої гри як «на підвищення», так і «на зниження». У середу та п'ятницю від українських обмінників можна очікувати досить частих змін цінників із євровалюти, залежно від ситуації за парою євро/долар на міжнародних ринках.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,40 до 37,55 грн.

А в обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому та продажу цієї валюти перебуватиме в межах від 36,50 до 37,50 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажі перебуватимуть у межах коридору від 39,60 до 41,50 грн.

А в обмінниках фінкомпаній євро котируватиметься в межах коридору купівлі та продажу від 40,20 до 41,20 грн.