Курс долара та євро 9-13 червня: чому ситуація з валютою знову не дасть нудьгувати

Середина червня на світовому та українському валютному ринку мине в умовах невизначеності у головних стратегічних питаннях. Як це вплине на курс долара та євро в Україні, читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Як на курс впливають торговельні війни Трампа

На перспективи розвитку світової економіки та курс долара щодо основних валют ключовий вплив надаватиме позиція та рішення Штатів у торговельному протистоянні з Китаєм та Європою. Проблеми та невизначеність у цих питаннях лише зростають.

По лінії США-Китай періоди негативної риторики з погрозами Пекіна запровадити санкції у відповідь на підвищення тарифів американською стороною змінюються недовгими перепочинками з надією на швидке досягнення компромісу. Світ вкотре стає заручником цих розбірок.

Це добре видно з поведінки цін на нафту, яка дорожчає на новинах про можливий американо-китайський компроміс і, отже, пожвавленні світової економіки та торгівлі. Щойно конфлікт знову загострюється, відразу ж просідає.

Причому це відбувається на тлі нарощування видобутку нафти окремими країнами ОПЕК, що раніше завжди призводило до просідання цін на цю сировину.

Зараз практично всіма сегментами ринку — від сировинного до фондового і валютного, — починає дедалі більше керувати геополітика.

Графік цін на нафту марки BRENT

Торговельне протистояння США-ЄС не так сильно позначається на ціні нафти, але натомість його добре видно з поведінки пари євро/долар. Особливо після гучних заяв Трампа та погроз запровадити дзеркальні заходи з боку керівництва Євросоюзу.

Графік пари євро/долар

Головним же барометром ризиків, що в рази зросли за останні місяці (від воєнних до економічних і політичних), можна сміливо назвати зростання вартості золота.

Графік ціни золота

Найближчим часом торговельне протистояння Штатів та Європи досягне чергового піку. Адже після зниження ЄЦБ своїх ставок 5 червня деякі опитані Bloomberg аналітики припускають, що європейський регулятор зробить перерву у подальшому пом'якшенні монетарної політики на засіданні 24 липня.

За їхніми розрахунками, ще одне зниження ставок відбудеться лише у вересні, коли мають завершитися переговори зі США, і свіжа статистика покаже наслідки запровадження мит на імпорт із ЄС до США.

Протягом найближчого місяця очікується розв'язка чергового витка торгового протистояння за лінією США-ЄС. Оскільки Дональд Трамп тимчасово відклав набрання чинності 50-відсотковим митом на європейські товари до 9 липня.

Нагадаю, поки що ставка становить 10% (на момент написання статті). За розрахунками Bloomberg Economics, запровадження мит у розмірі 50% торкнеться торгівлі товарами між Штатами та ЄС на суму $321 млрд. У поєднанні із засіданням Федрезерва щодо відсоткових ставок 18 червня все це пристойно «зіпсує нерви» всім світовим інвесторам вже найближчими днями цього тижня.

На цьому тлі остання розмова керівництва США і Китаю і зниження напруги пристрастей у торговельній війні між найбільшими економіками світу, що послідувало за цим, знову заспокоїло інвесторів і підвищило ціни на нафту на надії гравців із досягнення компромісу щодо мит. Але такі «емоційні гойдалки» можуть у будь-який момент знову хитнутися на протилежний бік через чергову емоційну заяву Трампа або розростання в публічній площині його протистояння з Ілоном Маском.

Які внутрішні чинники вплинуть на курс

Під час нещодавньої пресконференції, за підсумками засідання щодо відсоткової ставки, Нацбанк частково зняв напругу на ринку, повідомивши, що знають джерела покриття видатків бюджету, що зросли, на оборону (за різними вже озвученими оцінками, до кінця року на ці цілі необхідно від 200 до 400 млрд гривень) без проведення емісії. А саме запуску «друкарського верстата» під витрати на армію, який спровокує нову девальвацію гривні, наразі бояться деякі гравці нашого валютного ринку.

Також Нацбанк не бачить особливих ризиків у визнанні дефолту України через невиплати за ВВП-варранти.

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Я також прогнозую закриття цієї проблеми компромісом між українським урядом та власниками даних паперів. Зараз відбувається банальний торг між сторонами, що не вдарить по нашому валютному ринку.

А ось, що стосується закриття зростаючого дефіциту бюджету з фінансування армії, тут доведеться вже найближчим часом уважно стежити за поправками до бюджетного закону на цей рік, які визначать реальні джерела фінансування касових розривів скарбниці. У будь-якому разі, зростання бюджетного дефіциту — це завжди додатковий тиск на курс гривні.

Крім того, вже традиційно психологічно на поведінку всіх учасників валютного ринку впливатиме ситуація на фронтах, де зараз рф намагається максимально загострити ситуацію.

В умовах скорочення надходжень валютного виторгу від експортерів через закриття Євросоюзом «торговельного безвізу» для українських товарів із 6 червня, навіть розраховані Нацбанком $800 млн, які Україна втратить до кінця року, доведеться закривати самому НБУ за рахунок продажу резервів.

Кошти на це при ЗВР на 1 червня $44,5 млрд Нацбанк має. Але це все одно негативний чинник для гривні на валютному ринку і для українського бюджету, який втратить частину доходів через скорочення обсягів податків, які отримують від експортерів.

У цій ситуації Нацбанк вимушено продовжить бути присутнім на торгах практично щодня весь цей тиждень, щоб підтримувати курс гривні на торгах.

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Прогноз курсу долара та євро на 9−13 червня

Міжбанк

Обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Блумберг протягом цього тижня перебуватимуть в межах від $155 млн до $220 млн.

НБУ досить оперативно продаватиме долар на торгах практично щодня в межах обсягів від $40−50 млн до $80−130 млн, залежно від активності на ринку покупців валюти.

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,127 до 1,148 долара за євро.

У цьому разі, якщо котирування безготівкового долара на міжбанку 9−13 червня, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах коридору від 41,25 до 41,70 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46,48 до 47,87 гривень.

Готівковий ринок

На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 25 копійок як за доларом, так і за євро. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні цього тижня зі спредом у межах 15−20 копійок за обома валютами.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,10 до 41,85 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 46,40 до 47,95 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 46,45 до 47,90 гривень.