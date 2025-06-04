S&P оголосило про дефолт України за ВВП-варантами

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, з «CC «до «D» (дефолт). Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на повідомлення агентства.

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Згідно з публікацією, Україна 2 червня 2025 року пропустила платіж у розмірі $665 млн за цими цінними паперами.

«Ми не очікуємо виплати протягом передбаченого договором пільгового періоду за цінними паперами, що становить 10 робочих днів, з огляду на мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо їх не буде реструктуризовано», — зазначили в агентстві.

Водночас S&P Global підтвердило рейтинги України в іноземній валюті на рівні «SD/SD» (вибірковий дефолт) та суверенні кредитні рейтинги в національній валюті на рівні «CCC+/C».

Стабільний прогноз за рейтингами в гривні відображає наміри уряду обслуговувати український борг, номінований у гривні. Це дозволить уникнути проблем для українських банків, які є основними власниками державних облігацій.

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Нагадаємо

Україна відмовилася платити за ВВП-варантами через діючий мораторій на виплати. Цей мораторій залишатиметься чинним до завершення процесу їхньої реструктуризації.

Випущені у 2015 році, ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, якщо реальне економічне зростання України перевищить 3% на рік.

Платіж у розмірі $665,4 млн, який мав бути здійснений 2 червня, пов'язаний зі зростанням економіки у 2023 році на 5,5%.