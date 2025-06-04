Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, з «CC «до «D» (дефолт). Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на повідомлення агентства.
S&P оголосило про дефолт України за ВВП-варантами
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Згідно з публікацією, Україна 2 червня 2025 року пропустила платіж у розмірі $665 млн за цими цінними паперами.
«Ми не очікуємо виплати протягом передбаченого договором пільгового періоду за цінними паперами, що становить 10 робочих днів, з огляду на мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо їх не буде реструктуризовано», — зазначили в агентстві.
Водночас S&P Global підтвердило рейтинги України в іноземній валюті на рівні «SD/SD» (вибірковий дефолт) та суверенні кредитні рейтинги в національній валюті на рівні «CCC+/C».
Стабільний прогноз за рейтингами в гривні відображає наміри уряду обслуговувати український борг, номінований у гривні. Це дозволить уникнути проблем для українських банків, які є основними власниками державних облігацій.
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Нагадаємо
Україна відмовилася платити за ВВП-варантами через діючий мораторій на виплати. Цей мораторій залишатиметься чинним до завершення процесу їхньої реструктуризації.
Випущені у 2015 році, ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, якщо реальне економічне зростання України перевищить 3% на рік.
Платіж у розмірі $665,4 млн, який мав бути здійснений 2 червня, пов'язаний зі зростанням економіки у 2023 році на 5,5%.
Коментарі - 2
«И что поменялось?»
Нові кредитори і потенційні інвестори в майбутньому будуть чітко розуміти наслідки вкладення в Україну коштів, окрім загальної лякалки для інвесторів і кредиторів «в них же війна йде», тепер вони розумітимуть, що в будь-який момент, якщо вони не підуть на поступки із зменшення їм виплат відсотків на вкладені кошти, то влада України може просто прийняти рішення, щоб не платити взагалі нічого їм. Ці рейтинги по суті відображають довіру зовнішніх кредиторів і інвесторів, тому в розвинених країн високі рейтинги, а в країн третього світу рейтинги низькі.