Україна пропустила платіж за ВВП-варантами. Що це означає

2 червня 2025 року Україна пропустить черговий платіж за ВВП-варантами — спеціальними цінними паперами, які були випущені у 2015 році під час реструктуризації єврооблігацій. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, які наслідки це матиме для України.

Що таке ВВП-варанти

ВВП-варанти — це спеціальні цінні папери (деривативи) із строком дії до 2041 року, які були випущені у ході реструктуризації єврооблігацій у 2015 році урядом Яценюка — Яресько.

Виплати за ними прив’язані до темпів економічного зростання:

Якщо економіка зростає від 3 до 4%, то виплата становить 15% від суми зростання понад 3% ВВП,

Якщо понад 4% — то виплата складає 40% від перевищення понад 4% ВВП (+ платіж за зростання ВВП від 3 до 4%).

Виплати здійснюються із лагом у два роки (у 2025 році, за результатами 2023 року, в якому економіка зросла на 5,5%) і по 2025 рік включно обмежені 1% ВВП.

Виплата за 2023 рік мала б скласти $665,4 млн.

Як домовлялись із кредиторами

Із середини минулого року Україна перебувала у перемовинах із кредиторами, які тримають ВВП-варанти.

У березні — квітні цього року перемовини активізувались. Було запропоновано 2 варіанти реструктуризації, один із яких передбачав їх обмін на єврооблігації на умовах випуску 2024 року. Тобто ми пропонували умови не гірші, ніж для попередньої реструктуризації.

Кредитори, гедж-фонди, які представляють 30% тримачів, висунули жорсткі вимоги, які є непід'ємними для України у світлі триваючої війни. Домовитись не вийшло.

Україна прийняла рішення не сплачувати кредиторам за цим інструментом, відповідно до мораторію на такі платежі, уведеного урядом у серпні минулого року і який діє до завершення реструктуризації за цими деривативами.

Із 2 червня ВВП-варанти, близько 20% яких належить Україні, матимуть статус непрацюючого боргу.

Технічний дефолт — це не страшно

Пропуск позичальником платежу з обслуговування ВВП-варантів означає технічний дефолт за цим боргом. Історично, з кінця 90-х, ми, українці, негативно реагуємо на будь-які новини, де йдеться про дефолт. На цих глибинних страхах інколи грають недоброчесні ЗМІ, експерти та політики.

Утім, у даному випадку хвилюватись точно не варто. На відміну від минулого року, коли Україна вела перемовини про реструктуризацію, і також із подачі кредиторів періодично випливала тема дефолту, зараз ситуація є іншою:

У ході минулорічних перемовин про реструктуризацію основної частини зовнішнього комерційного боргу (єврооблігацій на $20 млрд) було домовлено про усунення принципу крос-дефолту. Тобто дефолт за ВВП-варантами не буде вважатись дефолтом за іншими зовнішніми зобов’язаннями України.

Реструктуризація деривативів передбачена програмою EFF і підтримується МВФ.

Україна продовжує отримувати зовнішнє офіційне фінансування у рамках ERA (прибутки від заморожених російських активів), Ukraine Facility, залишається в програмі МВФ.

Підсумовуючи. Ця подія не вплине на курсову і фінансову стабільність. Зобов’язання за зовнішнім офіційним фінансуванням бюджету партнерами продовжать виконуватись. Через триваючу війну, попередню реструктуризацію, наш суверенний кредитний рейтинг продовжує знаходитись на низькому спекулятивному рейтингу, що відображає обмежений дефолт або стан, близький до цього. Це вже враховано ринками, які відреагували на новину щодо пропуску платежу за ВВП-варантами відносно спокійно.

І ще не менш важливо: Україна залишається відданій пошуку компромісного рішення щодо справедливої реструктуризації із кредиторами, що не підриватиме боргову стійкість країни і перспективи економічного відновлення після війни. Сподіваюсь, таке конструктивне рішення буде знайдено найближчим часом.