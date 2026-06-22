Коли обмінники почнуть звужувати спреди за готівковим доларом та євро

Минулий тиждень був насичений знаковими новинами, які позначалися на валютних котируваннях та динаміці цін на світових ринках. Найближчі п'ять днів не обіцяють такої ж напруги, а тому ринки підуть у корекцію. Як це позначиться на українському міжбанку та цінниках у пунктах обміну валюти, розповім докладніше.

Серед усієї низки подій минулого тижня найяскравішими точно були ці дві. За результатами засідання ФРС США під головуванням нового голови Кевіна Ворша ухвалено рішення зберегти ключові ставки на поточному рівні. При цьому спостерігачі звернули увагу, що з тексту заяви Федрезерва щодо цього рішення зникли формулювання, які раніше вказували на схильність регулятора до зниження ставок. Ще одна важлива подія — угода між США та Іраном щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, що дозволило нафтовим цінам опуститися до позначки $78−80 за барель.

Але в п'ятницю, 19 червня, ціна підвищилася понад $77 за барель, а еталонний сорт Brent — понад $80 за барель. Нафтові котирування знову розігнали новини про зрив мирних переговорів між США та Іраном, намічених на п'ятницю на швейцарському курорті Бюргеншток.

За моїми прогнозами, цього тижня вартість бареля марки BRENT коливатиметься в межах від $73 — 85, що не можна порівнювати з її нещодавніми антирекордами до $100 за барель і навіть вище. Хоча й на суттєве просідання нафтових цін сподіватися поки що теж не варто: надто багато негативних подій за ці 60 днів крихкого перемир'я може статися: від можливих військових дій Ізраїлю проти Ірану та Лівану, а також у секторі Гази, до нового загострення протиріч і нової фази торговельних війн Трампа проти країн ЄС та Китаю. Тому ринок нафти поки що лише демонструє обережний оптимізм, але не більше.

Ще складніше буде з ринком золота, де зараз борються дві суперечливі тенденції. З одного боку, зниження військової та геополітичної напруженості на Близькому Сході, потенційне просідання цін на енергоносії та перспектива зниження інфляції у провідних економіках світу мають працювати проти подальшого подорожчання жовтого металу. Частина консервативних інвесторів повинні виходити із цього захисного активу і вкладати кошти в цікавіші за дохідністю активи, наприклад, американські трежеріс. Тим паче, на тлі останніх рішень ФРС та коментарів до нього.

З іншого боку, війна рф в Україні, в центрі Європи, триває, посилення протистояння ЄС і НАТО з росією є очевидним, нікуди не поділися проблеми протистояння США-Китай і ситуація навколо Тайваню. Крім того, значна кількість країн намагається максимально захеджувати свої валютні та фінансові ризики і активно диверсифікує свої золотовалютні резерви. У тому числі й за рахунок збільшення вкладень у золото.

Лише за період із січня до квітня 2026 року чистий обсяг покупок золота світовими центральними банками склав 263 тонни. А за останнім опитуванням WGC (World Gold Council), 45% центробанків планують додатково збільшити свої золоті запаси в найближчі 12 місяців. Така кількість центральних банків, які готові активно вкладати кошти в золото, є рекордною за багато років подібних опитувань WGC.

Та й частина консервативних інвесторів на тлі того, що відбувається у світі, віддають перевагу золоту, замість багатьох інших фіатних валют.

Також треба враховувати, що із падінням крипторинка фінансові гравці із серйозними коштами зараз шукають нові сфери для вкладень своїх капіталів. І золото в цій ситуації, особливо після просідання його цінників до позначок $4 150 — 4 200 за унцію із ще нещодавніх рівнів $5 000 за унцію і більше, зараз цікаве як центробанкам, так і численним приватним інвесторам і фондам.

Тож золото залишається у полі зору всіх провідних світових гравців.

Динаміка цін на золото:

Мій прогноз щодо золота на період із 22 до 26 червня — це коридор від $4 050 до $4 400 за унцію із щоденною волатильністю цінників у межах $40−70.

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Щодо пари євро/долар цього тижня — я чекаю на корекцію після максимально волатильного і нервового минулого тижня. Пара, на мій прогноз, перебуватиме в межах коридору від 1,141 до 1,16 долара за євро зі щоденними коливаннями в межах до 0,3−0,7 цента. Для українського ринку це означає потенційні коливання на день у межах від 13,5 до 31,5 копійок на євро максимум.

Відносне і дуже умовне, але все ж таки зниження волатильності пари євро/долар на зовнішніх майданчиках у поєднанні з активними інтервенціями Нацбанку на українському міжбанку призведуть до зниження волатильності цінників долара та євро і на готівковому ринку.

Це дозволить власникам обмінників звузити спреди між купівлею та продажем як за євровалютою, так і за доларом. При цьому, у разі ситуативних змін на міжбанку, обмінники фінкомпаній та банки оперативно коригуватимуть свої цінники протягом дня, залежно від ситуації на торгах.

Якщо населення заспокоїться із купівлею валюти на готівковому ринку, власники обмінників почнуть активніше знижувати цінники продажу як за доларом, так і за євро. Минулого тижня громадяни продовжували активно скуповувати валюту, що дозволяло власникам обмінників не надто поспішати зі зниженням своїх котирувань продажу валюти. Логіка фінансистів була простою: якщо купують навіть за таким курсом, то навіщо знижувати цінники та втрачати у заробітку?

Це добре було видно із котирувань євровалюти. Коли на міжбанку євро вже котирувався в межах 51,40/51,42 гривні, на готівковому ринку власники обмінників виставляли свої котирування продажу аж до рівня 52,30 гривень за євро. Цього тижня, якщо попит знизиться, фінансисти будуть змушені активніше «рухатися донизу» за курсами продажу валюти.

22−23 червня на міжбанку також відчуватиметься ефект від періоду бюджетних проплат у клієнтів. За моїми даними, за минулий тиждень ще не всі провідні українські компанії встигли повністю розрахуватися з бюджетом за податками та зборами. А отже, щоб не «влітати» зі штрафами, вони продовжать продавати валютний виторг, що надходить, щоб оперативно закрити свої борги перед державою. Це забезпечить приплив валюти на ринку і спрацює як підстрахування курсу гривні на міжбанку.

При цьому Нацбанк залишиться головним продавцем долара на торгах і своїми інтервенціями закриватиме, за моїми розрахунками, не менше 50−55% усіх продажів валюти на ринку. Саме від оперативності виходу Нацбанку на ринок із інтервенціями, їх цінників та обсягів фактично залежатиме курсовий тренд з долара у всі дні цього тижня.

При стабілізації котирувань міжбанку і зниження волатильності цінників готівкового ринку я прогнозую цього тижня і деяке зниження різниці між обсягом валюти, що купується і продається громадянами. Ці цифри не будуть критичними для нашого валютного ринку і становитимуть, за моїми розрахунками, від $8 млн до $36 млн на день.

За моїми прогнозами, для підтримки курсу гривні на валютному міжбанку НБУ доведеться за період із 22 до 26 червня витратити із золотовалютних резервів близько від $740 млн до $860 млн. А ось самі щоденні обсяги операцій на торгах, зареєстровані за системою Блумберг, поки що будуть на досить високому для українського міжбанку рівні — у межах від $220 млн до $340 млн.

Прогноз курсу долара та євро на 22−26 червня

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,141 до 1,16 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 44,70 до 45,20 гривень, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,20 до 51,90 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, і за євро — від 20 до 50 копійок. На готівковому ринку євровалюта, як і раніше, залишиться головним інструментом для спекуляцій, але розкид цінників купівлі та продажу євровалюти в різних банках і мережах обмінників звузиться.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,55 до 45,35 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,60 до 45,30 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51,10 до 52,30 гривень, та в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,20 до 52,10 гривень.