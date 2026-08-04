До закриття міжбанку у вівторок, 4 серпня, курс долара знизився на 21 копійку у купівлі та на 23 копійки у продажу, євро подешевшало на 18 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.
4 серпня 2026, 17:38
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 4 серпня
|
Закриття 4 серпня
|
Зміни
|
44,80/44,85
|
44,59/44,62
|
21/23
|
51,56/51,60
|
51,38/51,40
|
18/20
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,50−44,99 грн. Євро купують за 51,21 грн, а продають за 51,86 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,84, євро — 51,45−51,45 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі