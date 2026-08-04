Мінімальні зарплати в Європі: де платять найбільше та яке місце посідає Україна

Євростат оприлюднив дані про мінімальні зарплати в європейських країнах за друге півріччя 2026 року. Вони свідчать, що лише 8 із 29 держав підвищили мінімальну зарплату в період із січня до липня, тоді як інфляція в єврозоні за цей час становила 3,2%. Через це в багатьох країнах реальна купівельна спроможність працівників із мінімальними доходами знизилася, повідомляє Euronews.

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Де найвищі мінімальні зарплати

У липні 2026 року найвища мінімальна місячна зарплата в Європі зафіксована в Люксембурзі — 2 771 євро до сплати податків.

Серед країн ЄС найнижча мінімальна зарплата — у Болгарії (620 євро). Якщо враховувати країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, то найнижчий показник має Україна — 169 євро.

Загалом картина виглядає так:

у 5 країнах мінімальна зарплата перевищує 2 000 євро на місяць;

у 9 країнах вона становить від 1 000 до 2 000 євро, хоча більшість із них ближчі до позначки 1 000 євро;

ще у 15 країнах мінімальна зарплата не перевищує 1 000 євро, причому сім із них є кандидатами на вступ до ЄС.

Лідери та аутсайдери

До п'ятірки країн із найвищими мінімальними зарплатами входять:

Люксембург — 2 771 євро;

Ірландія — 2 391 євро;

Німеччина — 2 343 євро;

Нідерланди — 2 338 євро;

Бельгія — 2 234 євро.

Франція посідає шосте місце з показником 1 867 євро.

До групи країн із мінімальною зарплатою понад тисячу євро входять Словенія (1 482 євро), Іспанія (1 425 євро), Литва (1 153 євро), Польща (1 119 євро), Кіпр (1 088 євро), Греція (1 073 євро), Португалія (1 073 євро) та Хорватія (1 050 євро).

Найнижчі показники мають Україна (169 євро) та Молдова (313 євро). В усіх інших країнах мінімальна зарплата перевищує 500 євро.

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Водночас одразу чотири країни-кандидати випереджають Болгарію за розміром мінімальної зарплати: Туреччина (621 євро), Північна Македонія (624 євро), Чорногорія (670 євро) та Сербія (743 євро).

Як змінюється рейтинг з урахуванням купівельної спроможності

Якщо порівнювати мінімальні зарплати з урахуванням купівельної спроможності (PPS), рейтинг помітно змінюється. PPS — це умовна одиниця, яка дає змогу порівняти, скільки товарів і послуг реально можна придбати на мінімальну зарплату в різних країнах.

За цим показником мінімальна зарплата коливається від 705 PPS в Албанії до 2 164 PPS у Німеччині. Для України та Молдови таких даних немає, а показник Туреччини наведено станом на липень 2025 року.

До першої п'ятірки за купівельною спроможністю входять:

Німеччина — 2 164 PPS;

Люксембург — 2 108 PPS;

Нідерланди — 2 023 PPS;

Бельгія — 1 922 PPS;

Ірландія — 1 756 PPS.

Найнижчий показник серед країн ЄС має Естонія — 935 PPS, трохи вище розташувалася Латвія (938 PPS). Нижче позначки 1 000 PPS також перебувають Болгарія та Туреччина.

Північна Македонія (1 142 PPS) та Сербія (1 094 PPS) випереджають за цим показником сім країн ЄС, зокрема Мальту, Словаччину, Угорщину та Чехію.

Хто найбільше виграв від перерахунку

Після врахування купівельної спроможності найбільше покращили свої позиції Румунія та Північна Македонія.

Румунія піднялася з 20-го на 12-те місце, а Північна Македонія — з 24-го на 16-те. Обидві країни покращили свої позиції одразу на вісім сходинок.

Також у рейтингу помітно піднялися Сербія (на п'ять позицій), а Хорватія та Болгарія — на три.

Найбільше втратила Естонія, яка опустилася з 16-го на 26-те місце. По чотири позиції також втратили Латвія, Чехія та Кіпр.

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Мінімальну зарплату підвищили лише у восьми країнах

Із 29 країн лише вісім підвищили мінімальну зарплату в національній валюті між січнем і липнем 2026 року.

Найбільше вона зросла:

Північна Македонія — 6,9%;

Румунія — 6,8%;

Естонія — 6,8%;

Бельгія — 5,8%;

Греція — 4,5%;

Люксембург — 2,5%;

Франція — 2,4%;

Нідерланди — 1,9%.

В інших країнах мінімальна зарплата залишилася без змін. Найбільше це позначилося на державах із високою інфляцією. За оцінками Євростату, за перше півріччя інфляція в єврозоні становила 3,2%, тоді як на Мальті вона сягнула 8,2%, на Кіпрі — 5,4%, а в Нідерландах — 4,7%.

У Туреччині висока інфляція «з'їдає» доходи

У Туреччині, де рівень інфляції є одним із найвищих у Європі, за період із грудня 2025-го до червня 2026 року ціни зросли на 17,8%.

Оскільки мінімальну зарплату там тепер переглядають лише раз на рік, її купівельна спроможність швидко знижується. Крім того, Туреччина вирізняється тим, що майже 40% працівників отримують саме мінімальну зарплату — це найвищий показник серед європейських країн.

Водночас за останні роки влада країни суттєво збільшила розмір мінімальної зарплати.

Де немає законодавчо встановленої мінімальної зарплати

У п'яти країнах ЄС законодавчо встановленої мінімальної зарплати немає. Це Італія, Данія, Швеція, Австрія та Фінляндія.