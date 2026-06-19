Золото впало після рекорду: як не втратити гроші на ринку металів (відео)

Золото впало після рекордних максимумів, але чи означає це початок великого обвалу? Чи навпаки — на ринку з'являється можливість для вигідної покупки? У новому випуску розбираємо ключові фактори, які впливатимуть на ринок золота у 2026 році: політику ФРС та ЄЦБ, інфляцію, ситуацію на Близькому Сході, ціни на нафту та дії світових центробанків.