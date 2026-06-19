Золото впало після рекордних максимумів, але чи означає це початок великого обвалу? Чи навпаки — на ринку з'являється можливість для вигідної покупки? У новому випуску розбираємо ключові фактори, які впливатимуть на ринок золота у 2026 році: політику ФРС та ЄЦБ, інфляцію, ситуацію на Близькому Сході, ціни на нафту та дії світових центробанків.
19 червня 2026, 17:26
Золото впало після рекорду: як не втратити гроші на ринку металів (відео)
Також аналізуємо два можливі сценарії розвитку подій та пояснюємо, коли золото може повернутися до зростання. Чи варто зараз купувати дорогоцінний метал? Коли може початися новий цикл зростання? І за яких умов інвесторам варто зафіксувати прибуток? Відповіді — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
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