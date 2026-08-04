Національний банк України встановив на 5 серпня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,74 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.
4 серпня 2026, 15:41
Долар та євро подешевшали: курс НБУ на 5 серпня
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Курс долара
На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,74 грн, що на 4 копійки менше, ніж у вівторок (44,78 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,53 грн, що на 11 копійок менше, ніж у вівторок (51,64 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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