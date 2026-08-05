Курс валют на 5 серпня: долар подешевшав на 5 копійок

У середу, 5 серпня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,46−44,94 грн. Євро купують за 51,21 грн, а продають за 51,82 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,83, євро — 51,45−51,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,59−44,62 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,49−51,50 грн/євро.

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