В Україні набули чинності нові правила зарахування пенсійного стажу: що змінилося

З 2 серпня 2026 року в Україні набули чинності зміни до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які захищають працівників від втрати страхового стажу через борги роботодавців зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Відтепер певні періоди роботи зараховуватимуться до страхового стажу навіть у разі несплати внесків роботодавцем. Про це повідомляє Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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Що саме змінилося

Згідно з новими правилами, під час визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, якщо роботодавець:

має заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску;

подав звітність, яка підтверджує нарахування страхових внесків за працівника в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Головна зміна полягає в тому, що такі періоди роботи враховуватимуться до страхового стажу навіть тоді, коли роботодавець фактично не перерахував нарахований ЄСВ, але офіційно відобразив цю заборгованість у звітності.

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У комітеті пояснили, що нововведення покликане усунути ситуації, коли працівники втрачали право на пенсію через недобросовісність роботодавців. Відтепер порушення роботодавцем обов'язку зі сплати ЄСВ не позбавлятиме працівників права на зарахування страхового стажу.

Дані про страховий стаж

Також у Пенсійному фонді нагадали, що з 1 січня 2004 року дані про страховий стаж, нарахування та сплату страхових внесків зберігаються в системі персоніфікованого обліку, яка є складовою Реєстру застрахованих осіб. Саме ці відомості використовуються для підтвердження страхового стажу та визначення права на пенсію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд презентував Верховній Раді концепцію оновленої пенсійної системи для військових. Головна новина: право на пенсійні виплати пропонують формувати вже після першого року служби, а не після 25 років вислуги, як зараз.