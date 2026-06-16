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16 червня 2026, 19:23

Ціна нафти Brent вперше за понад три місяці опустилася нижче $80

У вівторок, 16 червня, ціна нафти Brent вперше за понад три місяці опустилася нижче $80 за барель. Причиною стала угода між США та Іраном про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, що посилило очікування суттєвого збільшення поставок нафти на світовий ринок. На цьому тлі провідні банки Волл-стріт уже переглянули свої прогнози щодо цін у бік зниження, а регіональні еталонні сорти нафти різко подешевшали. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна нафти Brent вперше за понад три місяці опустилася нижче $80
Фото: pixabay

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Світовий еталон Brent просів на 4,3%, демонструючи найтривалішу серію падіння цього року. Очікується, що в п'ятницю у Швейцарії сторони підпишуть проміжну угоду. Трейдери розраховують, що це не лише стимулює видобуток на Близькому Сході, а й дозволить розвантажити мільйони барелів нафти, яка наразі заблокована в танкерах у Перській затоці.

Прогнози

Фінансові гіганти Morgan Stanley та Goldman Sachs Group Inc. уже переглянули свої цінові очікування на найближчі квартали. Зокрема, у Goldman Sachs припускають, що експорт із Перської затоки повернеться до довоєнного рівня вже до кінця липня — на місяць раніше, ніж прогнозували.

Найчіткіше короткостроковий ефект угоди помітний на близькосхідному ринку, де цінова структура буквально посипалася за останні дні через очікування надлишку сировини та масові пропозиції продажу від виробників країн Перської затоки. Так, марка Dubai опинилася в стані найглибшого контанго (ринкова ситуація, коли поточні ціни нижчі за майбутні, що свідчить про надлишок пропозиції) з часів падіння ринку в період пандемії.

Зниження вартості нафти до мінімумів початку березня нівелювало більшу частину зростання, зафіксованого під час конфлікту. Це суттєво послабить інфляційний тиск саме в той час, коли керівництво Федеральної резервної системи США (ФРС) цього тижня збирається оцінити рівень відсоткових ставок. Наразі ціни на нафту вже більш ніж на 35% нижчі за свої пікові значення під час конфлікту.

Попри це, залишається багато запитань щодо впровадження цієї проміжної угоди. Зокрема, ринок непокоїть безпека судноплавства, правила експлуатації та те, чи залишиться цей стратегічний прохід безмитним (до війни через нього проходила п'ята частина світових поставок нафти). Президент США Дональд Трамп у вівторок знову запевнив, що після остаточного відкриття протоки жодні збори стягуватися не будуть.

«Попереду ще тривалі переговори і ключові ризики залишаються, але наразі це вирішальний крок до деескалації конфлікту та збільшення експорту нафти через Ормузьку протоку. Ми очікуємо відновлення 50% видобутку до вересня та 80% до грудня, що дещо швидше за попередні оцінки», — зазначили в аналітичній записці експерти Morgan Stanley на чолі з Мартіном Ратсом.

Проте брак конкретних деталей усе ще створює невизначеність навколо відкриття Ормузької протоки. Посадовці енергетичного сектору Перської затоки заявляють, що їх буквально засипали запитами від покупців щодо можливості відновлення транзиту. Водночас керівники судноплавних компаній та трейдери зазначають, що їм потрібно більше чіткості перед тим, як відправляти свої судна цим маршрутом.

Аналітики Goldman Sachs, серед яких Даан Струйвен, прогнозують, що в четвертому кварталі середня ціна Brent становитиме $80 за барель — це на $10 менше за їхній попередній прогноз.

За даними аналітичної компанії Kpler, в Ормузькій протоці наразі заблоковано близько 118 завантажених танкерів. Ці судна можуть вийти з акваторії протягом 10−15 днів, що забезпечить швидкий сплеск поставок на ринок навіть без негайного збільшення видобутку в регіоні.

Запаси нафти

Фактичне закриття Ормузької протоки суттєво скоротило потоки нафти з регіону, змусивши країни витрачати свої комерційні та стратегічні резерви.

Запаси сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США знизилися до 340,3 млн барелів до найнижчого рівня з 1983 року, повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо, що знадобляться місяці, щоб наблизитися до показників, які були станом на 27 лютого (день перед початком війни). Цілком можливо, що пікові обсяги трафіку через Ормуз уже залишилися в минулому», — зазначають аналітики RBC.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що США та Іран досягли мирної угоди після майже чотирьох місяців війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
nitrous2000
nitrous2000
16 червня 2026, 19:25
#
Як тільки протоку і масса танкерів хлине в порти, то і до 60 може дропнутись ціна короткостроково
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