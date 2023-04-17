Як долар став світовою резервною валютою і чи вдасться йому втриматись

Розмови про зміну статусу долара як світової резервної валюти розпочалися давно. Про те, чи варто до них серйозно ставитися, і що з ним станеться найближчим часом Investing розповів інвестиційний консультант та засновник 720 Global Макйл Лейбовіц. «Мінфін» вибрав головне.

Китай та Бразилія укладають угоду щодо відмови від долара в обмін на торгівлю — Barron's, березень 2023

Китай завершив першу угоду щодо ЗПГ із розрахунками в юанях — Reuters, березень 2023

Долар США втрачає свою корону — Financial Times, лютий 2023

Заголовки, подібні до цих, наводять деяких на думку, що скоро може настати смерть долара США. Але такі самі заголовки були й 10, і 20 років тому.

Зникаючий долар — Economist, грудень 2004

Чому царювання долара добігає кінця — Wall Street Journal, березень 2011

Долар втрачає статус глобального резерву — CNBC, вересень 2013

Заспокоїмо тих, хто втратив сон від новин, що китайський юань, біткойн або якась інша валюта захоплять трон долара як світової резервної валюти — спіть спокійно. Цей день настане нескоро.

Є кілька важливих причин, через які долар не втратить свого глобального резервного статусу найближчим часом. Передісторія дозволить краще оцінити проблему з доларом і чому смерть долара є малоймовірною найближчим часом.

Історія долара та резервних валют

Попит на єдину валюту багаторазово збільшився, коли дослідники почали плавати земною кулею у 1400-х роках, щоб торгувати. З того часу міжнародні торговельні мережі процвітали, і потреба в єдиній валюті, яку приймають усі торгові сторони, стала звичайним явищем.

Єдина валюта, яку приймають торгові партнери, знижує потребу в бартері. Бартер працює тільки в тому випадку, якщо обидві сторони мають щось цінне, чого хоче інша сторона. Якщо ні, то один партнер повинен продати товари, отримані ним за бартером, іншому торговому партнеру. Це може бути незручно та дорого при роботі з великими чи громіздкими товарами. Це також пов'язано з такими ризиками, як псування, крадіжка та пожежа серед інших проблем.

Резервна валюта дозволяє продавцеві приймати валюту в обмін на товари, легко та безпечно утримувати валюту, а потім використовувати її на свій розсуд для купівлі товарів у іншої сторони.

З 1250 існувало вісім резервних валют. Кожна з них перестала бути панівною через фінансову недбалість. Долар, порівняно з іншими, перебуває у списку світових резервних валют відносно недовго.

Головні резервні валюти, починаючи з 1250 року

Бреттон-Вудс

До долара британський фунт був світовою резервною валютою. Великобританія була найбільшим експортером товарів та послуг і мала найпередовішу банківську систему, страхування та товарні ринки. Допомогла і їхня військова міць.

Фінансовий тягар Великобританії від Першої та Другої світових воєн змусив їх відмовитися від золотого стандарту і мало не збанкрутував їх. До кінця Другої світової війни союзники зрозуміли, що стійке повоєнне економічне зростання, відновлення та світ вимагають більш стабільної валюти.

У 1944 році на конференції світових лідерів у Бреттон-Вудсі, штат Нью-Гемпшир, долар був визнаний світовою резервною валютою.

Долар йде шляхом інших валют

Іноземні держави накопичують та витрачають долари через торгівлю. Вони тримають запас доларів, щоб керувати своєю економікою та обмежувати фінансові шоки. Ці долари, відомі як надлишкові резерви, вкладаються в основному в номіновані у доларі інструменти, починаючи від банківських депозитів і закінчуючи казначейськими цінними паперами США та широким спектром інших фінансових цінних паперів.

У міру зростання світової економіки та розширення торгівлі були потрібні додаткові долари. В результаті резерви в іноземній валюті зросли й були повернуті в борг економіці США.

Кредитування США іншими країнами призвело до більш дешевого та легкого фінансування уряду США, його корпорацій та громадян. Як видно із графіка, сума боргу перевищила наші можливості його сплатити.

Борг та ВВП

Щоб полегшити тиск через надмірне використання позикових коштів, ФРС встановила нижчі відсоткові ставки, ніж вони могли б бути.

М'яка грошово-кредитна політика, включаючи кількісне пом'якшення та негативні реальні відсоткові ставки, сприяє спекулятивній поведінці, а не продуктивним інвестиціям.

Отже, економічне зростання ще більше погіршується, що робить обслуговування боргу більш обтяжливим і потребує ще м'якшої грошово-кредитної політики. Порочне коло боргу та зростання має свої межі. Однак, на відміну від британців та французів, які збанкрутували до долара, гідної заміни долару на цей час немає.

Що в результаті

1. Після двох світових воєн та глобальної депресії, світові була потрібна сильна резервна валюта. Долар відповідав усім вимогам у 1944 році та досі відповідає.

2. Верховенство закону, ліквідні фінансові ринки, економічна та військова міць були рисами, якими на той час мав лише долар.

3. Хоча за останні 85 років настало багато років відносного миру та процвітання, економічний ландшафт та військова міць змінилися. Хоча в економіці США та її доларі багато недоліків, інші варіанти є нежиттєздатними.

4. Як і кілька років тому розмови про смерть долара, швидше за все, виявляться помилковими.