Ілон Маск: що від перемоги Трампа отримають акціонери Tesla та він особисто

Віднедавна Ілон Маск став не просто мультимільярдером, а й однією з найвпливовіших людей в світі. Цей статус забезпечує йому близькість до новообраного президента США Дональда Трампа. Як Маск планує використати цей статус, та що з того отримають Tesla, SpaceX та інші компанії багатія, розбирався «Мінфін».

Не просто багатий, а надбагатий

Впродовж останніх років звання найбагатшої людини в світі регулярно переходило від одного до іншого мультимільярдера. Найчастіше на першій сходинці один одного змінювали Джеф Безос та Ілон Маск, час від часу обох із п'єдесталу скидав Бернар Арно, а в деякі моменти впритул до них наближався і Марк Цукерберг.

Однак зараз Маск залишив далеко позаду конкурентів. За оцінками Bloomberg Billionaires Index, який оновлює список багатіїв у реальному часі, статки гендиректора Tesla сягають $331 млрд, що на $105 млрд більше, ніж у Безоса, який посідає другу сходинку.

З початку цього року особисті статки Маска зросли на $102 млрд, а після перемоги Трампа у президентських перегонах — приблизно на $60 млрд. Головна причина цього злету — подорожчання акцій Tesla, які з початку року додали 43%.

Це зростання може виглядати дивно на тлі падіння акцій інших американських виробників електромобілів. Папери Rivian із початку року втратили 56% вартості, Lucid Group — 51%. Перемога Трампа лише прискорила це падіння.

Тож, давайте розбиратися, в чому полягає феномен Маска та його компаній, і чому вони багатшають, навіть коли ринок йде на дно.

Кризи, як спосіб життя

Ілон Маск народився у Південній Африці у 1971 році. Батько був інженером та підприємцем, заробляв в тому числі на видобутку смарагдів, мати — модель канадського походження.

Коли Ілону було 9 років, батьки розлучились, майбутній мільярдер залишився з батьком. Родина була досить заможною, але про свій вибір хлопець невдовзі пошкодував через деспотичний характер батька.

В того були хаотичні перепади настрою. «Одної хвилини він був дружній, а вже наступної — міг розпочати годину безупинних образ. Він закінчував кожну тираду, розповідаючи Ілону, який той жалюгідний», — розповідає Волтер Айзексон, що написав біографію Маска. Сам Маск називав спілкування з батьком «психічними тортурами», запевняючи, що той «знав, як зробити все жахливим».

Важким було і шкільне життя Маска. Його відправляли на навчання в табір у дикій природі Veldskool, який можна назвати воєнізовано версією «Володаря мух» через надзвичайно жорсткі умови перебування.

Дітям давали невеликі порції їжі та води і дозволяли битися за них. Це навіть заохочувалось. «Перебування там було божевіллям. Кожні декілька років хтось із дітей помирав. Вихователі розповідали про це, як попередження: не будь таким як той дурень, що помер минулого року», — згадує Маск.

Важкі умови наклались на складний характер Ілона — йому було складно розуміти емоції інших та спілкуватися з однолітками. Сам Маск згодом назве це симптомом синдрому Аспергера — порушення психічного розвитку, що характеризується труднощами соціальної взаємодії.

Ілон разом із братом Кімбалом та сестрою Тоскою.

За словами медичного директора Excel Psychiatric Associates Крейга Чепке, дитячі переживання Маска цілком могли спричинити посттравматичний стресовий розлад.

Айзексон вважає, що емоційний розвиток Маска був загальмований у дитинстві внаслідок жорстокого поводження батька: щоб вижити, Маск навчився закривати свої почуття.

Травми дитинства впливають і на нинішнє життя мільярдера. За словами біографа, він обожнює кризи, та стає щасливим, коли бореться за виживання. Ця потреба є настільки сильною, що кризи він може створювати навмисно, наприклад, встановлюючи нереалістичні дедлайни випуску нової продукції.

Інший біограф Маска — Ешлі Венс — переконаний, що в мільярдера достатньо і позитивних рис. Його мислення орієнтується на майбутнє та ставить благо людства вище особистих міркувань. Те, що Айзексон вважає потребою Маска в хаосі, Венс відзначає, як здатність витримувати значний стрес та готовність ризикувати, що дає Ілону перевагу над конкурентами.

Як народилася SpaceX та коли почали ставити знак рівності між Маском і Tesla

Коли Ілону було 18 років, він вирушив до Канади, де на той час жила його мати. На прощання батько сказав, що Ілон повернеться вже за декілька місяців і нічого не зможе досягти. Як відзначає засновник інвестиційної компанії Bradley, Foster & Sargent Роберт Бредлі, це було одним із найневдаліших передбачень в історії людства.

Однією з причин переїзду було бажання уникнути обов'язкової служби в південноафриканській армії, але, крім цього, Маск планував зрештою перебратися до США. Це йому невдовзі вдалося: Маск почав навчання в Університеті Пенсильванії.

Про першу компанію, яку він заснував у 1995 році разом із братом Кімбалом, мабуть, мало хто чув. Це був інтернет-аналог жовтих сторінок під назвою Zip2. «Вже тоді проявилося зневажливе ставлення Маска до концепції балансу між роботою та особистим життям. Він невпинно працював сам. Співробітники часто знаходили сплячого Ілона на дивані в офісі, коли приходили вранці», — розповідає Роберт Бредлі.

Важка робота виправдала себе. Незадовго до кризи доткомів компанію продали за понад $300 млн, особисто Маск отримав із цієї угоди $22 млн.

Наступна компанія Маска є вже відомішою — сервіс онлайн-платежів X.com. Невдовзі цей сервіс об'єднався з популярним конкурентом PayPal, а Ілон став гендиректором нової компанії. Її придбав інтернет-аукціон eBay за $1,5 млрд, а Маск після угоди став багатшим на $176 млн.

В цей самий момент Маск долучився до некомерційної космічної ініціативи, яка планувала доставити на Марс камери для росту рослин. Для реалізації ініціативи Ілон декілька разів відвідував росію, сподіваючись підписати контракт на доставку цього вантажу.

Однак запропонована ціна його не влаштувала й Ілон вирішив, що краще створити власну компанію, що займеться розробкою космічних ракет. Із цього і почалася історія SpaceX, яка здійснила перший запуск свої ракети у 2006 році. Щоправда, невдало, як і декілька наступних запусків. Однак зараз SpaceX представила цілу низку ракетоносіїв, які вже доставляли людей на МКС, встановили рекорди виведення вантажів на орбіту та здатні до багаторазового використання. Також SpaceX належить сервіс супутникового інтернету Starlink.

Всупереч поширеній думці, Маск не створював компанію Tesla. Він долучився до неї, як ключовий акціонер, інвестувавши у 2004 році — за 4 роки до представлення першого серійного електрокара компанії Roadster. Після фінансових проблем та корпоративних конфліктів Маск особисто очолив компанію, яка почала асоціюватися з ним.

У 2008 році Roadster став першим серійним електричним суперкаром у світі.

Ще одна компанія, співзасновником якої став Маск, — Neuralink — розробляє пристрої, які вбудовуються в людський мозок для інтеграції зі штучним інтелектом. Передбачається, що це допоможе лікувати хворобу Альцгеймера, деменцію та травми спинного мозку. Цього року компанія представила імплант, який має повернути зір сліпим від народження.

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Як Маск зблизився з Трампом

Подібно до більшості багатіїв із Кремнієвої долини, Маск раніше симпатизував демократам. Зокрема, жертвував гроші на президентську кампанію Гілларі Клінтон. Але, починаючи з 2022 року, його погляди почали наближатися до консервативних. Зокрема, щодо жорсткішої міграційної політики. Також він публічно критикував заборону вимоги до вчителів повідомляти батьків, якщо їхня дитина хоче змінити стать.

Зрештою Маск став ключовою людиною в фінансуванні кампанії Трампа із пожертвою у понад $118 млн та навіть створив власну організацію America Pac для агітації за цього кандидата в президенти. «Маск був не єдиним мільярдером, який вболівав за Трампа. Але, на відміну від інших, які воліли працювати в тіні, він став найпомітнішим прибічником Трампа», — пише The Guardian.

Мільярдер часто особисто агітував за Трампа та з'являвся з ним на численних мітингах. Допомогло в агітації і придбання Маском Twitter — соцмережа з новим керівництвом стала лояльнішою до поширення агітації.

Найнеоднозначнішим стало рішення America Pac щоденно розігрувати $1 млн між виборцями, які підпишуть петицію, пов’язану з організацією.

Активна робота на перемогу не залишилась непоміченою новообраним президентом США. Трамп заявляв, що Маск проведе повний аудит федерального уряду та очолить кардинальні реформи заради скорочення державних витрат, як очільник Департаменту ефективності уряду разом із підприємцем Вівеком Рамасвамі.

Маск вважає, що бюджет США можна порізати «принаймні» на $2 трлн із приблизно $6,5 трлн. Для цього він, зокрема, планує суттєво скоротити кількість державних службовців, а також зменшити фінансування державних медіа, міжнародних та неурядових організацій.

Напарник Маска у справі дерегуляції, Вівек Рамасвамі, вже анонсував «демонтаж урядової бюрократії, скорочення зайвих правил та марнотратних витрат, та реструктуризацію федеральних агентств».

На переконання Маска, застосування величезної кількості федеральных норм перевищує повноваження, які надавав Конгрес, і вони мають бути скасовані, що полегшить життя громадян та бізнесу.

Критики новообраного президента наголошують, що відправлення мільярдера керувати питанням дерегуляції створює конфлікт інтересів, оскільки компанії Маска самі перебувають під перевірками різних федеральних органів. Насамперед через питання впровадження автопілота, а також щодо умов праці, впровадження космічних програм, будівництва тощо.

«Маск отримає особисту вигоду від великої кількості рішень з дерегуляції, які він просуває», — відзначає професор сучасної політичної історії США Крістофер Фелпс.

Але багато хто переконаний у щирості намірів мільярдера удосконалити державний апарат США.

«Немає жодного сумніву, що Маск має значні інтереси в регулятивному ландшафті США. Водночас важко стверджувати, що це єдине, що ним рухає. Маск пішов на величезний особистий і політичний ризик, виступаючи за Трампа, і багато що з його дій і риторики, здається, відображає особисту ідеологічну відданість справам, у які він вірить», — відзначає директор Центру політики США в Університетському коледжі Лондона Томас Гіфт.

Однак не відповідальність за дерегуляцію та економію бюджетних коштів роблять Маска одним із найвпливовіших людей світу. Значно важливішим є той факт, що він став «людиною, особливо наближеною до Трампа» і фактично «радником із усього».

Маск не лише постійно проводить час поряд із Трампом, а й навіть взяв участь у декількох його міжнародних телефонних розмовах. Зокрема, із Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За інформацією CNN, конгресмени та сенатори США від Республіканської партії прагнуть за посередництва мільярдера посилити свої позиції біля Трампа.

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Маск і державна кишеня

Можливість втручання Маска в розподіл бюджетного фінансування викликала занепокоєння щодо ще одного питання — отримання бюджетних дотацій компаніями мільярдера. Деякі оглядачі навіть відзначили, що всю свою технологічну імперію він побудував за державні гроші і тепер ще впевненіше хоче вмоститись на державних потоках.

Тому, давайте розберемося, яку державну допомогу компанії мільярдера дійсно отримували, та чи мала вона вирішальне значення в їх розвитку.

У 2010 році, незадовго до IPO, Tesla отримала кредит у $465 млн під низькі відсотки від Міністерства енергетики США та спрямувала ці кошти в розробку свого першого хіта — електрокара Model S. За три роки автовиробник достроково повернув позику.

Допомогли Tesla і федеральні податкові пільги на придбання електрокарів у розмірі $7,5 тис., які отримували покупці машин. За час існування програми держава спрямувала на неї $3,4 млрд. Це підтримувало ринок електромобілів у США та робило їх доступнішими.

Допомогли компанії і державні правила зменшення викидів парникових газів. Річ у тім, що компанії мають виконувати певний план переходу на виробництво екологічно чистої продукції. При цьому той, хто перевиконує план, отримує регулятивні кредити, які може продати тим, хто відстає.

У період із 2008 до 2019 року Tesla заробила на продажі регулятивних кредитів $2 млрд. У 2008 році вони забезпечили майже 25% всіх доходів компанії, а в наступні 5 років — 10%.

Ще більше від державних коштів залежить діяльність SpaceX. Перший важливий контракт із NASA космічна компанія підписала у 2008 році на $1,6 млрд, він передбачав розробку ракети для постачання МКС. Завдяки цим грошам SpaceX мала змогу завершити свою ключову ракету Falcon 9.

«В той час вони були на межі банкрутства і це допомогло врятувати компанію», — відзначає старший консультант із питань космічної політики Planetary Society.

Відтоді SpaceX отримала інші численні додаткові контракти від NASA, військових та інших урядових установ США. Зокрема, компанія отримала $3 млрд на розробку ракети для доставки астронавтів на Місяць.

Як SpaceX, так і Tesla дійсно в різні моменти були на межі банкрутства, і державні виплати допомогли їм втриматися. Однак це зовсім не свідчить про особливе ставлення американського уряду до Маска.

Виплати і пільги, якими користувалась Tesla, були доступні для всіх виробників електрокарів, і вони використовували їх у рівній мірі. Також варто враховувати, що в той самий момент, коли SpaceX отримав $1,6 млрд від NASA, Boeing на виконання подібного контракту залучив від космічної агенції $4,2 млрд. Із 2010 року Boeing за роботу над космічним кораблем CST-100 Starline отримав від NASA $6,7 млрд. Та й загалом у залученні підрядників для виконання різних космічних задач немає нічого незвичайного.

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Відмінність виплат лише в тому, що, скориставшись державними коштами, SpaceX перевернув космічний ринок, побив рекорди вантажопід'ємності на орбіту та повторного використання ракет. Starline цього року нарешті вперше доставив астронавтів на МКС, але через несправність системи, розробленої Boeing, вони не змогли повернутись додому і на деякий час застрягли у космосі.

Що отримає Маск від співпраці з владою

Коли мова йде про переваги, які отримають компанії мільярдера від співпраці з владою, згадується насамперед дерегуляція їх діяльності, а не прямі бюджетні вливання. Власне, грошей сектори, в яких працює Маск, можуть отримати навіть менше.

Майже ніхто не має сумнівів, що Трамп скасує федеральну податкову підтримку для покупців електромобілів. Один раз він це вже робив, але допомогу сектору повернув Байден.

Щоправда, Маск вже заявляв, що Tesla таких дотацій не потребує. До того ж зміни зашкодять конкурентам Ілона, яким буде складніше просувати свої електрокари на ринку. Часто їх виробництва збиткові або на межі самоокупості, а в Tesla вже налагоджені виробничі процеси та висока маржинальність.

Головні сподівання інвестори Tesla покладають на спрощення регуляції запровадження автопілотів. Це допоможе компанії запровадити автоматизовані таксі без водіїв та взагалі прибрати можливість ручного управління із деяких своїх моделей.

Так, минулого місяця Маск заявив, що розраховує розгорнути безпілотні таксі Tesla у Каліфорнії та Техасі ще до наступного року та розпочати виробництво у 2026 році повністю автономного Cybercab без керма та педалей.

Tesla вже представила концепт повністю автономного таксі Cybercab.

Зараз у США немає загальнонаціональних правил, які б регулювали використання автономних транспортних засобів: в кожному штаті діють свої правила. Маск вже публічно скаржився на проблеми нормативно-правового ландшафту штатів і виступав за єдине федеральне регулювання.

Як керівник Neuralink, Маск невдоволений роботою Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, яке уповільнює імплантацію пристроїв у мозок людей. Очікується, що мільярдер вплине на чиновників, які відповідальні за це регулювання, або скасує низку обмежень у профільній сфері.

Аналітик Wedbush Securities Деніел Айвз припускає, що адміністрація Трампа збільшить фінансування зусиль NASA щодо повернення людей на Місяць і подорожей на Марс. Якщо SpaceX отримає більше замовлень, то цілком можливо, що вартість компанії зросте з нинішніх $250 млрд до $500 млрд. Частка Маска в космічній компанії оцінюється приблизно в 50%, тож він ще впевненіше закріпиться на вершині рейтингу світових мільярдерів.

«Маск вважає, що всі правила заважають його бізнесу та інноваціям. Він бачить адміністрацію Трампа, як засіб для усунення якомога більшої кількості регуляцій, щоб він міг робити все, що забажає, так швидко, як забажає», — розповів Reuters на умовах анонімності колишній високопосадовець SpaceX.

Щоправда, Маск далеко не перший техногік, який зблизився з Трампом. Під час першого перебування того на посаді колега Маска по PayPal Пітер Тіль активно фінансував і публічно підтримував республіканців та сподівався на спрощення регулювання бізнесу. Однак зараз він відмовляється давати політикам гроші, заявивши, що, замість справжньої роботи, вони зосереджуються на гучних питаннях гендеру та абортів.

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Тому не виключено, що і Маск невдовзі почне віддалятись від нового президента, так і не змігши побороти громіздку державну машину.