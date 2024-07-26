Пітер Тіль: мільярдер-консерватор із Кремнієвої долини, який фінансував кампанію Трампа

Технологічні стартапи принесли йому мільярди, але він «втік» із Кремнієвої долини через «місцеву нетерпимість до консервативних поглядів». Відкритий гей, який ставав на захист гомофобії. Засновник компанії, яка активно підтримує Україну у війні, та спонсор політиків, які виступають проти допомоги нашій державі. Це все про одну людину — Пітера Тіля, лібертаріанця, борця з мігрантами та інвестора в міста-держави у нейтральних водах. «Мінфін» спробував розібратись у переплетенні його незвичних поглядів та шляху до фінансової вершини.

Минулого тижня кандидат у президенти США Дональд Трамп визначився зі своїм претендентом на посаду віцепрезидента. Високе крісло було вирішено віддати сенатору з Огайо Джей Ді Венсу, який представляє крайнє праве крило республіканської партії. В Україні це повідомлення викликало особливе настороження, оскільки Венс тривалий час виступав проти військової допомоги нашій державі та заявляв, що йому «байдужа Україна».

Разом із Венсом в інформаційний простір України увірвалось ще одне ім'я — Пітера Тіля, який десятиліттями фінансував республіканців, а Венс був його протеже та отримав на свою виборчу кампанію $10 млн. Політичні «інвестиції» для Тіля — не спосіб заробітку, а наслідок еволюції його поглядів та планів із порятунку світу.

Переїзд до Африки та Толкін у серці

Пітер Тіль народився в Німеччині, але, коли йому був лише один рік, родина переїхала до США, де пропозицію роботи отримав його батько інженер-хімік. Через специфіку роботи родина часто змінювала місця проживання — лише початкові школи Пітер змінював сім разів. Деякий час родина жила навіть в Південній Африканській Республіці та Намібії, де батько керував розробкою уранових покладів.

Пітер ріс «класичним ботаніком». Талановитий математик, над яким знущалися однолітки, знаходив розраду в книжках. Він захоплювався Айзеком Азімовим і Робертом Хайнлайном, але головною літературною пристрастю став Толкін.

Вже у дорослому віці Тіль стверджував, що перечитав «Володаря Перснів» понад десять разів. Під впливом цієї книги він дав назви відразу шести своїм компаніям. Найвідоміші серед них: технологічний гігант Palantir Technologies (палантір — чарівний камінь, що дозволяє бачити на відстані та майбутнє), Mithril Capital (мітрил — дорогоцінний напрочуд міцний метал) та Rivendell LLC (Рівендел — місто ельфів).

Перша сфера, в якій Пітер досяг успіху, — шахи. Він був одним із найперспективніших американських юніорів, хоча професійним гравцем так і не став. У дорослому віці у нього з грою були непрості відносини. Він зізнається, що інколи розуміє, що витратити півтори години на гру — надмірна розкіш, і тоді видаляє цей застосунок зі смартфону. Однак згодом знову встановлює його. І так, розповідає Пітер, він вже робив десятки разів.

Вищу освіту Тіль отримав у Стенфордському університеті, де вивчав філософію, а згодом зосередився на праві.

Звідки гроші

Закінчивши університет, Тіль змінив декілька професій. Попрацював помічником судді, далі юристом із цінних паперів, а також трейдером деривативів на валютні опціони. Якийсь час він був навіть спічрайтером міністра освіти США.

Робота найманого працівника швидко набридла Пітеру і він вирішив створити власну венчурну компанію Thiel Capital Management. Мільйон доларів для старту він зібрав із родичів та друзів.

PayPal

Першим інвестиційним проєктом став вебкалендар, який розробляв друг Пітера. Інвестиції склали $100 тис. і завершились цілковитим провалом. Однак тут молодому інвестору допоміг щасливий випадок. Завдяки невдалому проєкту він познайомився з Максом Левчіним, який планував створити компанію з шифрування даних. Тіль вклав у неї гроші, а невдовзі стало зрозуміло, що криптографічні напрацювання можна використати для створення системи онлайн-платежів. Саме так виникла ідея всім відомого PayPal.

Для Тіля PayPal була не тільки системою спрощення онлайн-торгівлі, але захистом від інфляції та девальвації заощаджень жителів країн, що розвиваються. «Для корумпованих урядів буде майже неможливо вкрасти багатство у своїх людей за допомогою старих засобів, тому що, якщо вони спробують, люди перейдуть на долари, фунти або єни, фактично скидаючи нікчемну місцеву валюту», — говорив засновник компанії.

Через рік після запуску PayPal компанія об'єдналася з подібним стартапом маловідомого на той час підприємця Ілона Маска X.com. Це дозволило сервісу зайняти більшу частину ринку та вийти на ринок мобільних телефонів.

У 2002 році засновники продали PayPal гіганту електронної комерції eBay за $1,5 млрд. Частка Тіля на той час оцінювалась у $55 млн.

«Мафія PayPal» та знайомство з Цукербергом

Отримані від продажу PayPal кошти Тіль спрямув у інвестиції в широкий перелік інших технологічних стартапів. Серед них, зокрема, Airbnb, LinkedIn, Spotify, Yelp та багато інших.

Загалом вихідці з онлайн-гаманця створили або проінвестували велику кількість нових компаній та часто підтримували один одного, за що їх прозвали «мафією PayPal». Самі вони підігравали цьому прізвиську, зробивши легендарне фото ключових працівників компанії у мафіозному стилі. В центрі, звичайно, перебував Тіль.

Ключові особи PayPal мають значний вплив на весь технологічний ринок.

Однією з найуспішніших інвестицій для Пітера став Facebook, і тут йому допомогла «мафія PayPal». У пошуках грошей нова соцмережа звернулася до Рейда Гофмана — генерального директора LinkedIn. Той відмовив, оскільки вбачав у цій інвестиції конфлікт інтересів, але, оскільки раніше Гофман був членом ради директорів PayPal, порадив звернутися до Тіля.

Пітер у грошах не відмовив і став першим зовнішнім інвестором соцмережі. За свої $500 тис. він отримав 10,2% акцій Facebook, більшу частину з яких продав після IPO за $1 млрд. У діяльність соцмережі Тіль практично не втручався, лише допомагав із проведенням нових раундів інвестицій, а головна порада, яку він дав Цукербергу, звучала вкрай просто: «Не напартач».

Palantir Technologies

Основа статків Пітера Тіля — заснована ним компанія Palantir Technologies, яка спеціалізується на аналізі великих масивів даних в інтересах державних служб. Її перший зовнішній інвестор — венчурний фонд ЦРУ, а серед перших клієнтів —поліція Нью-Йорку.

Вважається, що технології обробки даних у Palantir на початковому етапі базувались на розробках PayPal, які дозволяли віднаходити клієнтів, які відмивали гроші. Тому, якщо система достатньо добра для виявлення фінансових порушників, то вона може допомогти шукати терористів та інших злочинців. Серед перших працівників Palantir дійсно був десант колишніх колег із платіжної системи. Щоправда, сам Тіль заперечував, що інтегрував якісь розробки із попередньої компанії.

Питання етичності обробки персональних даних громадян для виявлення порушників Пітера не хвилюють. За його словами, проблема втручання спецслужб в особисте життя якраз і виникає через недосконалість технологій.

«Якщо ви можете знайти ефективні способи ідентифікації терористів, то вам не потрібно бути таким нав’язливим. Саме брак технологій спонукає нас до настирливої ​​поведінки», — говорив мільярдер в інтерв'ю Financial Times. Тому мета Palantir — розробити таку систему, яка виявлятиме «поганців», не зачіпаючи життя пересічних громадян.

Palantir активно співпрацює з українським урядом. Зокрема, допомагає в систематизації та аналітиці даних для розмінування, забезпечує підтримку армії в сфері ІТ, координує реконструкцію, консолідує зусилля у сфері цифровізації тощо.

Тілю належить близько 7% акцій Palantir Technologies, яка оцінюється в майже $60 млрд. Загальний же капітал Пітера, за даними Bloomberg, становить $11,2 млрд, що робить його 212-м у списку найбагатших людей планети.

Консервативна еволюція

Тіль вважає себе лібертаріанцем, тобто прихильником ідеї індивідуальних свобод та мінімізації ролі держави. Він навіть фінансує будівництво міст-держав апологетів цієї ідеології на плавучих платформах у нейтральних водах океанів.

Водночас він дотримується крайніх консервативних поглядів. Почали формуватися вони ще під час навчання у Стенфорді. Тоді в університеті домінували ідеї расового різноманіття, студенти протестували проти апартеїду в ПАР, а курс «Західна культура» був замінений на «Культура, ідеї та цінності». Все це підштовхнуло Тіля створити консервативне видання Stanford Review. Газета звинувачувала викладачів у тому, що вони «приховані марксисти», а також, як пише NewYorker, друкувала статті проти «неприродних форм сексу» та «гомофобії-фобії».

Останнє досить дивно, зважаючи на те, що Тіль гомосексуаліст і не приховує цього. У 2017 році він одружився у Відні зі своїм давнім партнером Меттом Данцайзеном. Також, виступаючи на з'їзді консервативної партії у 2016 році під час висунення Трампа кандидатом у Президенти, Пітер заявив, що «пишається тим, що він гей».

Завжди консервативні політичні погляди Тіля загострилися після терактів 11 вересня 2001 року. «Релігійна війна була принесена на землю, яка більше не піклується про релігійні війни», — заявив він. А період Просвітництва він назвав «тривалим періодом інтелектуального сну й амнезії», від якого настав час прокинутися.

У 2009 році Тіль опублікував есе, в якому заявив, що «більше не вважає свободу й демократію сумісними». Він критикував великі соціальні виплати, а також виборче право жінок. Хоча швидко поспішив виправдатись, мовляв, ні в кого не пропонує забрати право голосу.

Починаючи, принаймні, з 2007 року, Тіль фінансує політиків-лібертаріанців та республіканців. Серед тих, кому він надавав фінансову підтримку, претенденти на посаду президента США Рон Пол, Джон Маккейн, Карлі Фіоріна, але ніхто з них позитивних результатів не досягнув. З 2016 року мільярдер почав фінансувати кампанію Дональда Трампа, перерахувавши йому близько $1,25 млн.

Під час минулої кампанії Тіль був важливим союзником Трампа.

Після того, як він підтримав республіканців, Тіль навіть переїхав із Кремнієвої долини до Лос-Анджелесу, мотивуючи це нетерпимістю до його поглядів у технологічному середовищі.

Під час виборчої кампанії 2022 року до сенату та конгресу Тіль фінансував 16 кандидатів. Двоє з них, Блейк Мастерс і вже згаданий Джей Венс, раніше працювали в інвестиційних компаніях Тіля, а на їхні кампанії Пітер спрямував по $10 млн.

Водночас минулого року в інтерв'ю The Atlantic Тіль заявив, що більше не дасть ні цента політикам-республіканцям. Він повідомив, що розчарований тим, що вони концентруються на культурних питаннях, які мільярдер, очевидно, не вважає ключовими. Як приклад, він навів питання абортів та туалетів для трансгендерів.

«Є багато речей, у яких я помилився. Це було божевільніше, ніж я думав. Це було небезпечніше, ніж я думав. Вони не змогли змусити запрацювати найелементарніші частини уряду», — сказав Тіль.

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За словами Пітера, минулого року йому зателефонув Трамп і попросив перерахувати на виборчу кампанію $10 млн, але мільярдер відмовився. Тіль додав, що його чоловік «не хоче, щоб я їм більше давав гроші, і він має рацію».

Цього літа Тіль підтвердив, що не фінансує жодних політиків, але проголосує, радше, за Трампа, ніж за кандидата від демократів.

Технології, які врятують світ (або принаймні Тіля)

Захоплений технологіями Тіль переконаний, що вони мають покращувати існування людства. Водночас його непокоїть, що відчутний розвиток відбувається лише у цифровому світі, а в реальному ми фактично топчимося на місці.

Як говорить мільярдер, процвітає «світі бітів», але не «світ атомів». «Світ бітів не регулювався, і саме тут ми спостерігаємо великий прогрес за останні 40 років, а світ атомів регулювався, і тому важко досягти прогресу в таких сферах, як біотехнології та авіація, різноманітні напрями матеріалознавства», — пояснює він.

За його словами, той факт, що людство не може знайти ліків від раку або що третина людей старше 85 років мають хворобу Альцгеймера, є «божевільною катастрофою».

«Я думаю, що всі ці речі можуть бути виліковними. Я думаю, що ми могли б знайти набагато дешевші джерела енергії, якби ми працювали над цим. Я думаю, що може бути радикальне продовження життя», — переконаний Тіль.

Наразі медичні стартапи — один із основних напрямів інвестицій для 56-річного Тіля. За його словами, для нього важливо продовжити життя всього людства. А максималістська мета — знайти ключ до вічного життя.

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Фінансує Тіль і компанії з розробки кріогенного заморожування. У разі необхідності, він і сам має бути заморожений до кращих часів. Тож, можливо, колись він прокинеться у кращому світі. Принаймні, сам на це сподівається.