Роджер Вер: як торговець вибухівкою став Біткоїн-Ісусом

Роджер Вер оцінив потенціал біткоїна ще на самому початку його існування. Однак, обмежуватись купівлею крипти він не планував і став одним із перших у світі інвесторів у криптовалютні стартапи, за що отримав прізвисько «Біткоїн-Ісус». «Мінфін» розповідає про найвідомішого анархіста у криптовалютному світі, його інвестиції та незвичний життєвий шлях.

Історія Роджера Вера — один із яскравих прикладів того, як активність, цілеспрямованість та пошук інновацій не обов'язково гарантують фінансовий успіх. Натомість, у деяких випадках краще бути «тихим» інвестором та не робити зайвих рухів.

Перший біткоїн Вер придбав за 92 центи. Вже бувши досить багатою людиною, він швидко наростив капітал. Публічно про свої статки він ніколи не звітував, але, за оцінками аналітиків, на піку його гаманець містив 400 тис. біткоїнів.

Це означає, що за сьогоднішньою ціною вони коштували б понад $12 млрд. Із таким капіталом він посів би друге місце серед найуспішніших криптоінвесторів (більше коштів лише у засновника Binance Чанпен Чжао), а також перебував би у другій сотні найбагатших людей світу. Натомість, Вер не має статусу мільярдера. Замість цього, його статки оцінюються у $450 млн, а декілька бірж вимагають повернути мільйонні борги.

Водночас, важко повірити, що Роджер жалкує про втрачені кошти. У будь-якому разі, можна сказати, що, замість банального рядка у списку Forbes, він отримав почесне місце в історії розвитку криптоіндустрії.

5 фактів про інвестора

Перший мільйон у 24 роки

Роджер Вер народився у Сан-Хосе, одному з центрів Кремнієвої долини. Про своє дитинство він розповідає небагато, але схоже, що воно не було безхмарним. За словами Роджера, він пішов від своїх біологічних батьків, коли йому було 16 років, і після цього у нього з'явилася нова сім'я, яку він і вважає «справжньою».

У коледжі майбутній інвестор вивчав економіку та математику, а згодом вступив до Стенфордського університету, де спеціалізувався на фізиці. Однак, диплом він так і не отримав, оскільки вирішив зайнятись бізнесом.

Ще з 16 років Вер зацікавився теоретиками лібертаріанства та анархо-капіталізму. При цьому більше тяжів він до останнього. «У мене немає проблем називати себе анархо-капіталістом, тому що я вважаю, що це єдині практичні та моральні правила функціонування суспільства», — пояснює він свою позицію.

Від Лібертаріанської партії Вер навіть балотувався до місцевих органів влади. Виграти вибори не вдалося. Встиг він відзначитись лише гучними заявами, на кшталт того, що діяльність Агентства по боротьбі з наркотиками є незаконною.

Зазнавши невдачі в політичній площині, Роджер цілком реалізувався в бізнесі. Для початку він почав скуповувати жорсткі диски у компаній-банкрутів і продавати їх на eBay. Із цього виросла компанія з продажу електроніки Memorydealers.

«Вивчаючи підручники з економіки, ви дізнаєтесь, що будь-який бізнес — це переміщення речей (фізичних товарів чи інтелектуальної власності, чи чогось іншого) з місця, де воно коштує менше, туди, де воно коштує більше», — розповідає про простий принцип свого підприємництва Вер.

Створена ним компанія успішно працює й досі, хоча засновник вже давно відійшов від цього бізнесу. Саме завдяки Memorydealers Вер став офіційним мільйонером, вказавши це у податковій декларації. На той момент йому було 24 роки.

Сидів у в'язниці за торгівлю вибухівкою

Розвиваючи свою першу компанію, Вер звернув увагу на товар, який коштував в каталозі спортивних товарів Cabela дешевше, а на eBay — дорожче. Мова про промислові петарди, які, за описом виробника, призначалися для відлякування пташок від сільськогосподарських угідь.

Проблема була в тому, що для торгівлі цим товаром потрібна ліцензія, якої у Вера не було. Крім цього, він порушував правила зберігання вибухових речовин, тримаючи запаси вдома, та пересилав їх покупцям звичайними поштовими службами — ще одне порушення.

Як наслідок, Вера звинуватили у незаконному збуті вибухових речовин та засудили до 10 місяців в’язниці. Роджер переконаний, що це було політичне рішення — надто багато він говорив під час передвиборчої кампанії. До того ж, на eBay цими ж петардами торгували десятки інших людей, а за ґрати сів лише він.

Роджер згадує, що коли залишав в'язницю, охоронець йому сказав: «Ти повернешся». Вер, зі свого боку, відповів: «Ні, це ти повернешся і будеш приходити сюди щодня, доки не підеш на пенсію».

Переїхав до Японії та відмовився від громадянства США

Після в'язниці Вер причаїв образу на американську правоохоронну систему. За умовами звільнення, він мав ще 3 роки бути під наглядом, але щойно цей термін минув — відразу ж виїхав до Японії. На тривалий період до США він більше не повертався.

Невдовзі після виїзду зі Штатів Роджер відмовився і від американського громадянства, та став громадянином Сент-Кітс і Невіс. Це острівна країна в Карибському морі, яка без проблем надає громадянство тим, хто купує тут нерухомість на $200 тис. або робить внесок $125 тис.

Зрозуміло, чому Вер обрав цю податкову гавань. «У вас немає податку на доходи фізичних осіб, корпоративні доходи або податку на приріст капіталу. Вам навіть не потрібно подавати податкову декларацію наприкінці року. Це просто рай. Навіть якби надворі був мороз і сніг, усередині все одно було б тепло, тому що мені навіть не потрібно подавати форму наприкінці року», — хвалить він свою нову батьківщину.

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Зміна громадянства все ж принесла йому деякі незручності. У 2015 році йому відмовили у наданні візи до США, мотивуючи це, серед іншого, ризиком, що мільйонер стане нелегальним мігрантом. Також у візі йому відмовляла Австралія.

Хоче, щоб його заморозили

Ще у 20 років Вер підписав договір із аризонською компанією, яка спеціалізується на кріогенній заморозці, про його замороження у випадку смерті. «Вона заморозить ваше тіло у великій гігантській ємності з рідким азотом, коли ви помрете, в надії, що майбутні медичні технології зможуть виправити те, що спричинило вашу смерть, плюс шкоду, спричинену заморожуванням», — розповідає інвестор.

Роджер зізнається, що всерйоз розмірковував про те, щоб скористатись заморожуванням, аби уникнути ув'язнення. Зараз же він активно інвестує в технології вдосконалення кріогенної заморозки, а в його гаманці завжди лежить картка, яка вказує, що у випадку нещасного випадку його мають якомога швидше доставити аризонській компанії.

Віддав 1 тис. біткоїнів своїм вчителям

У 2011 році Вер уклав парі щодо майбутньої ціни біткоїну. Умови і сума парі декілька разів переглядалися учасниками, але, зрештою, Роджер програв і мав виплатити 1 тис. біткоїнів (зараз це понад $30 млн) на благодійність.

Ці гроші він віддав лібертаріанському Фонду економічної освіти (FEE). Як згадує Вер, саме матеріали, опубліковані цієї інституцією, допомогли йому зрозуміти, що таке криптовалюти та який їх потенціал.

Це не єдиний платіж, який Роджер переказав просвітницькій організації. Він продовжує підтримувати коштами її та низку інших лібертаріанських установ, незважаючи навіть на те, що ця ідеологія досить скептично ставиться до альтруїзму.

«Я хочу пожертвувати їм гроші не тому, що я безкорисливий, а тому, що я егоїст. Тому що вартість, яка виникає від їхньої діяльності, буде більшою, ніж ціна криптовалюти, яку я їм надіслав», — пояснює інвестор щедрі пожертвування.

Чому захопився криптовалютами

Інтерес Вера до криптовалют безпосередньо пов'язаний з його ідеологією анархо-капіталіста, поглядами на економічні свободи та ненавистю до урядового регулювання.

Про існування біткоїну він дізнався з радіо-шоу, де розповідали про торгівлю наркотиками за криптовалюту. Наркотики Роджера не цікавили, але він відразу вхопився за ідею платежів поза державним контролем.

Вер наголошує, що він не розбагатів, купуючи криптовалюту, а спрямував свої гроші у цей новий напрям. «У мене був Lamborghini ще до того, як біткоїн був винайдений. І я продав Lamborghini, щоб купити більше біткоїнів», — каже він.

За його словами, біткоїн — один із найважливіших винаходів за всю історію людства. «Вперше кожен може відправити або отримати будь-яку суму грошей від будь-кого, в будь-якій точці планети і без обмежень. Це світанок найкращого, вільного світу», — наголошував Роджер.

Просто володіти певною кількістю криптовалюти для Вера було мало, він відразу зайнявся її просуванням та популяризацією. Його компанія Memorydealers у 2011 році стала першою в світі, яка почала приймати криптовалюти.

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У 2012 році він запустив інтернет-магазин bitcoinstore.com, де за першу криптовалюту можна було придбати сотні тисяч найменувань товарів. Наступного року інвестор запустив популярний гаманець Blockchain.com, а невдовзі став генеральним директором іншої платформи для придбання крипти — Bitcoin.com.

Інвестував він і у велику кількість інших криптовалютних стартапів. Серед них такі гучні імена, як: Bitpay, Zcash, purse.io, Kraken та Ripple. Дослідники розвитку крипторинку вважать, що саме Роджер став першою людиною, що почала інвестувати у криптостартапи.

Проміняв біткоїн на Bitcoin Cash

Захоплення Роджера біткоїном почало знижуватись разом із виявленням проблем його застосування. У 2017 році, через зростання кількості користувачів, стали дорожчими транзакції у криптовалюті, до того ж, вони стали значно тривалішими.

Це призвело до необхідності реформувати протокол біткоїну. У липні 2017 року 95% майнерів проголосували за те, щоб запровадити новий протокол, але без збільшення розміру блоку, на чому наполягала радикальніша група реформаторів.

Як пояснюють експерти, від цих змін виграли ті, хто розглядав біткоїн, як інструмент для інвестицій, а не як платіжну систему. Комісії за переказ залишились зависокими, що особливо негативно впливає на розрахунки за дрібні покупки.

Як можна здогадатися, для анархо-капіталіста Вера крипта була, насамперед, інструментом вільних платежів і переказу коштів, тому цим рішенням більшості він залишився незадоволений.

Роджер наголошував, що він «дуже стурбований майбутнім» криптовалюти. За його словами, до біткоїну виник надто великий спекулятивний інтерес, а розробники тим часом «знищують його використання як грошей». Вер порівнював розрахунки біткоїном із заміною грошей на кубики льоду: кожного разу, коли ви берете їх до рук, вони танутимуть і зменшуватимуться.

Група розробників заявила про свою відмову від запропонованого реформування біткоїну та збільшила розмір його блоку. Таким чином і виникла альтернативна монета — Bitcoin Cash.

За словами Вера, Bitcoin Cash — найкраща та найзручніша криптовалюта, завдяки простим та швидким операціям, а також відмові від значних комісій біткоїну.

З 2017 року Роджер став активним пропагандистом Bitcoin Cash, запроваджуючи його використання на сервісах, до яких мав відношення, а також переконуючи інших спробувати новий інструмент розрахунків. Безперечно, тут є досягнення — його нова батьківщина Сент-Кітс і Невіс минулого року заявила про плани зробити Bitcoin Cash законним засобом платежу на своїй території.

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Вер настільки розчарувався у біткоїні, що в інтерв'ю минулого року заявив, що Dogecoin кращий за цю криптовалюту. За його словами, на користь мемкоїну говорять два фактори: ціна та надійність.

Що робить зараз

Останнім часом Вера у медіа згадують переважно через конфлікти з декількома криптокопаніями. Минулого року біржа CoinFLEX заявила, що він винен їй $47 млн за використання маржинальних коштів. Крім цього, на початку 2023 року криптовалютна фінкомпанія Genesis Global повідомила, що Роджер завинив їй майже $21 млн.

Коментуючи ці випадки, інвестор сказав, що хоча гроші у нього є, віддавати він їх не збирається. У випадку з CoinFLEX, за його словами, не тільки він нічого не винен, але ще й біржа має повернути йому круглу суму. А у випадку із Genesis він перекаже кошти щойно біржа прозвітує про свій фінансовий стан, мовляв, такою була попередня домовленість. Минулого місяця Роджер заявив, що компанія надала йому відповідні папери, але він ними не задоволений і вимагає додаткових роз'яснень. На це кредитор відповів судовим позовом.

Скільки грошей насправді у Вера — точно невідомо. У 2021 році в одному з інтерв'ю він без уточнень заявив про «декілька мільярдів». Водночас, оглядачі ринку частіше оцінюють його статки в межах $400−550 млн.

З погляду збереження коштів, Bitcoin Cash виявився не найкращим варіантом. Якщо на піках його вартість перевищувала $4 тис., то зараз становить близько $280. Роджер розповідав, що тримає свої кошти не лише у ньому, але й в інших монетах, хоча детально про свій гаманець не розповідає.

Водночас, Вер увійде в історію криптоіндустрії не як один із найуспішніших інвесторів, а як відданий поборник її розвитку. Він отримав прізвисько «Біткоїн-Ісус» після того, як на одному із заходів на природі розповідав декільком десяткам школярів про криптовалюти. Ті заворожено його слухали і один із знайомих сказав, що Роджер виглядає, як Ісус зі своїми учнями.

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Щоправда, сам Роджер вважає, що йому краще підійшло б прізвисько «Біткоїн-Джонні Епплсід». Це легендарний американський садівник, що мандрував США і садив яблучні дерева. Подібно до нього, і Вер вважає, що прищеплює світу любов до криптовалют, а водночас, і до нової вільної економіки.