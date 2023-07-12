Біткоїн зі знижкою $3 тис: де купити та чи можна на цьому заробити

Станом на 11 липня 2023 року на криптовалютній біржі Binance US біткоїн торгувався за ціною $27 218, що на 10% дешевше, ніж в середньому на ринку ($30 458). Інші популярні криптовалюти теж пропонувалися з дисконтом. Звідки він з’явився та чи можна на ньому заробити, розбирався «Мінфін».

Як працюють централізовані криптовалютні біржі

Аби зрозуміти, звідки беруться знижки на біткоїн та інші токени, потрібно мати уявлення, як працює централізована криптовалютна біржа (CEX).

Централізована криптовалютна біржа — це платформа, через яку зацікавлені сторони можуть безпечно обмінюватись криптовалютами. Такі біржі забезпечують середовище, в якому покупці та продавці цифрових активів можуть швидко здійснювати транзакції. Також вони можуть виступати постачальниками ліквідності токенів, які вони підтримують, взявши на себе роль маркетмейкерів.

Всі транзакції, що здійснюються на CEX, виконуються в електронному вигляді та записуються у відповідний ланцюжок блоків, який забезпечує обмін конкретними цифровими активами.

Використовуючи блокчейн, криптобіржі усунули необхідність у брокері, транзакції здійснюються безпосередньо всередині CEX через її власний інтерфейс.

Механізм роботи централізованої криптовалютної біржі виглядає так:

CEX отримує замовлення від індивідуальних чи інституційних клієнтів та зіставляє ордери на купівлю та продаж із однаковою ціною, після чого відбувається їх виконання. За свою роботу біржа стягує комісію. Її розмір залежить від ліквідності — чим більша ліквідність, тим нижча комісія. З іншого боку, біржа може діяти як маркетмейкер, надаючи ліквідність токенам, що підтримуються платформою, для підвищення швидкості виконання.

Для створення ордерів у CEX користувачам не потрібно звертатися до брокера. Їх активи зберігаються в гаманці, звідки їх можна вільно переміщати на біржу будь-якої миті.

Дуже важливою характеристикою централізованих бірж є регулювання. Оскільки ці платформи мають справу з мільярдами доларів і обслуговують мільйони клієнтів із різних країн, вони, зазвичай, мають отримати дозвіл на надання своїх послуг від місцевих органів влади.

Крім того, централізовані біржі повинні відповідати безлічі законів і правил, включаючи протоколи «Знай свого клієнта» (KYC), протоколи боротьби з відмиванням грошей (AML) та протидію фінансуванню тероризму (CFT). Також вони зобов’язані гарантувати, що операції виконуються прозоро і з дотриманням певних процедур, які не дозволяють учасникам ринку спотворювати ціни на активи.

Чому на Binance розпочався розпродаж токенів

Причини нинішніх знижок на Binance варто шукати у проблемах біржі з американськими регуляторами. 5 червня 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала екстрене клопотання до Окружного суду округу Колумбія з проханням про тимчасовий обмежувальний наказ щодо Binance US і генерального директора Binance Чанпена Чжао. Цей наказ передбачав заморожування активів Binance US і репатріацію фіатних валют та криптовалют, які зберігаються клієнтами з США або на користь клієнтів із США.

Крім того, клопотання забороняло відповідачам знищувати, змінювати або приховувати записи, та встановлювало інші вимоги. 9 червня біржа призупинила поповнення депозитів у доларах США. В подальшому обмежувальні заходи були ослаблені, оскільки Binance US опротестувала клопотання SEC і суд зобов’язав сторони шукати компромісу, який згодом був знайдений. Проте, внесення депозитів у доларах США залишається під забороною.

Станом на зараз клієнти Binance US можуть на свій розсуд проводити обмінні операції та виводити активи з біржі у доларах США. Опція буде доступною до 20 липня. Про обмеження виводу цифрових активів мова поки що не йде.

У зв'язку з тим, що кількість фіатного долара стала обмеженою (ані біржа, яка може виконувати функцію маркетмейкера, ані клієнти не можуть вносити долар на платформу), та має обмеження у часі на вивід USD, кількість охочих продати крипту за долари та вивести їх стрімко зросла, що призвело до падіння вартості ключових криптоактивів. Загалом, склалася ситуація, коли біржа стала локальним майданчиком, повністю відрізаним від традиційних фінансів та зовнішніх ринків.

Різниця у вартості біткоїн на Coinbase та Binance US

Джерело: Tradingview

Подібна ситуація вже виникала раніше: у травні цього року Binance Australia повідомила користувачів, що призупиняє послуги, пов’язані з австралійським доларом. Тоді дисконт на BTC щодо AUD перевищив 20%. Така ситуація може повторитися з будь-якою з централізованих бірж, оскільки вони залежать від рішень регуляторів та компаній, що забезпечують фіатні канали.

Важливе уточнення: дисконт на провідні криптовалюти на Binance US присутній тільки в парах із фіатним доларом. Всі інші криптопари, в тому числі пари зі стейблкоїнами, котируються за середньоринковими показниками.

Чи можливо заробити на ситуації

Є тільки одна група інвесторів, яка реально може заробити на біткоїн-дисконті від Binance US, — ті, хто має на рахунках американського підрозділу біржі фіатні долари. Вони можуть купити криптоактиви зі знижкою, вивести їх за межі платформи та продати за ринковими цінами.

Але це разова акція, оскільки завести долари знову на біржу вже не вийде. Навіть якщо вони спробують завести стейблкоїн, до прикладу, той же USDT, то їм доведеться його продати за курсом 0,8942 (на момент публікації), щоб отримати долар США. Тобто за 100 USDT вони отримають $89,42.

Операція буде позбавлена змісту, хіба що розраховувати на те, що дисконт зростатиме з наближенням дати заборони виводу USD. Починаючи з 21 червня, вартість USDT знизилася від паритету до $0,8942.

Незрозумілою залишається позиція тих, хто продає цифрові активи за заниженими цінами: навіщо це робити, якщо є можливість вивести криптовалюти на інші платформи та продати за ринковими цінами? Ймовірно, дешевше готова продавати саме біржа з метою акумуляції долара на рахунках. Питання залишається відкритим.

Якщо інвестор не є клієнтом Binance US, то це є додатковою перепоною на шляху отримання доходу за допомогою арбітражу (придбання активів на одній платформі та продаж за вищими цінами на іншій). Відкрити аккаунт на біржі, що має проблеми з регуляцією, може бути складно, і навіть, якщо комусь це вдасться, знову ж таки доведеться очікувати більшого дисконту, щоб отримати дохід.

Ризики, які бере на себе такий інвестор, не співставні з прибутками. Відразу при конвертації того ж стейблкоїна у фіатний долар інвестор втрачає 10% вартості своїх активів, а також виникає велика ймовірність того, що вони будуть заморожені на невизначений термін.