Євро у світі та в Україні: чи буде паритет із доларом, і як убезпечити свої накопичення

Нові потрясіння на валютних ринках змушують інвесторів знову переглядати свої стратегії, зокрема, уважніше придивлятися до валюти накопичень. Одне з головних питань — чи досягне євро паритету з доларом найближчим часом. Про це поговоримо докладніше.

Світовий валютний ринок дедалі більше лихоманить. Раніше здебільшого головними «збудниками спокою» за найзатребуванішою парою євро/долар були засідання ФРС та ЄЦБ, стан американської та європейської економік.

Тепер валютну лихоманку провокують рішення нового американського президента, зокрема, його тарифна політика. Суттєві коливання пари євро/долар ми спостерігали в період закінчення передвиборчих президентських перегонів у США та інавгурації Дональда Трампа з його першою промовою на посту президента США, а також у перші дні лютого, коли Трамп озвучив запровадження 25% мит на товари з Канади та Мексики, а також 10% мита на товари з Китаю.

Натомість 29 — 30 січня, під час засідання Федрезерва та ЄЦБ, коливання були значно нижчими.

Пара євро/долар



Чому в Україні курс євро змінюється не так активно, як у світі

На українському валютному ринку НБУ тримають ситуацію під контролем, активно «заливаючи» доларом міжбанк через інтервенції. На користь нацвалюти грає і той факт, що у великих клієнтів уже закінчилися запаси «бюджетної» гривні, яку вони отримали за розрахунками з державою в грудні 2024 року.

Курс долара на міжбанку

Курс євро на міжбанку



За такої ситуації на міжбанку спокійніше поводиться і готівковий ринок в Україні. Навіть у момент обвалу євро та швидкого зміцнення долара на зовнішніх майданчиках після оголошення Трампом про запровадження торгових мит проти Канади, Мексики та Китаю, цінники обмінників із євро в Україні просіли.

Власники обмінників та банки швидко знизили свої котирування з прийому євровалюти до рівнів, що відповідають ситуації на зовнішньому ринку, але дуже акуратно почали знижувати котирування продажу євро населенню. Фінансисти не захотіли брати на себе ризики підвищеної волатильності пари євро/долар і через розширення спреду переклали ці ризики на своїх клієнтів — покупців євро.

Курс готівкового долара в Україні

Курс готівкового євро в Україні

Тобто Нацбанк, користуючись своїм статусом головного гравця на валютному ринку, вживає заходів для згладжування зовнішніх шоків. Адже значні стрибки валютного курсу в поточних умовах призвели до додаткового інфляційного тиску.

За підвищеної волатильності курсу долара та євро український бізнес відразу закладає максимально можливий курс і долара, і євро (незалежно від того, яка б із цих валют у цей момент була на піку курсових коливань, а яка — на «дешевшому» рівні) до своїх цін на товари та послуги. Це відразу ж позначається і на цінах у магазинах.

Аналогічної стратегії дотримуватиметься наш регулятор і в найближчому майбутньому. Тим паче, що західні партнери поки що активно і в повному обсязі надають Україні фінансову допомогу. Це дозволило нашій країні, як для держави, що воює вже три роки, сформувати досить великі розміри ЗВР.

Динаміка міжнародних резервів



У цій ситуації коридор котирувань в межах 41,30−42,30 грн за долар і ширший коридор за євровалютою (через коливання пари євро/долар на зовнішніх ринках) у межах 42,50−44 грн — досить комфортний сценарій для українського міжбанку щонайменше до кінця березня.

Відповідно, на готівковому ринку найімовірніший сценарій у цей період — рівні коридору в 41−43 грн за доларом та 42,30−44,50 грн за євро.

Світові перспективи євро

Вказаний курсовий сценарій можливий лише за умови, що Дональд Трамп не почне агресивно змінюватиме мита та тарифи для європейських товарів. Він уже показав, що готовий домовлятися, відстрочивши запровадження високих мит для Канади та Мексики.

Але з Євросоюзом Трампу буде значно складніше, ніж із Канадою чи Мексикою, домовлятися про вигідніші для США умови торгівлі. Недарма керівники європейських країн уже надсилають американському президенту сигнали, що ЄС готовий домовлятися про розміри мит та загальні умови торгівлі та військової присутності США в Європі, але не готовий до ультиматумів.

Можливе нагнітання торгових суперечок серйозно розгойдує світові ринки. А кращі показники американської економіки, порівнюючи з європейською, та вищі ставки ФРС, порівнюючи з ключовими ставками ЄЦБ, грають на зміцнення долара та ослаблення євро.

Це підштовхує пару євро/долар до паритету після ще нещодавніх 1,11−1,12 долара за євро (вересень-жовтень 2024 року) і зовсім вже нещодавніх 1,05−1,08 долара за євро (листопад 2024 року).

З іншого боку, євро, що швидко дешевшає, на тлі долара, що сильно дорожчає, стане тягарем для американської економіки, але, можливо, зіграє в плюс для економіки ЄС. Слабкий євро зробить товари Євросоюзу дешевшими та конкурентоспроможнішими. Хоча, насамперед спровокують зростання цін для європейців на енергоносії та розкручування інфляції в ЄС.

У результаті у торгівлі США з ЄС є достатньо козирів у рукаві. Відіграє свою роль і військова сторона, а саме можлива присутність американських військових на європейських базах НАТО. Близькість війни рф проти України лякає Європу, на що, безсумнівно, Трамп тиснутиме у переговорах про матеріальний зміст американського контингенту. У силу масштабів і рівня цих витрат, це теж побічно впливатиме на співвідношення долара щодо євро.

Мені здається, що, попри зміни у політиці США та періодичне просідання пари євро/долар до рівнів близько 1,02−1,04 долара, довгострокового закріплення співвідношення пари євро/долар на рівні паритету до кінця березня-квітня не буде.

Ситуативні провали на чергових гучних заявах Дональда Трампа можливі. Але здебільшого рівні коридору від 1,02 до 1,05 долара за євро поки що насправді влаштовують і Європу, і США.

Швидке досягнення довгострокового паритету пар євро/долар є «небезпечним» як для самих США, так і для ЄС. Адже за такого сценарію менш ніж за півроку євро подешевшає майже на 12 американських центів. Тобто, наприклад, для України за поточним курсом це близько 5 грн на євро. А глобальні стрибки долара за цей період уже склали до 3−3,5 грн.

Не менш суттєві коливання курсів долара та євро спостерігалися за курсом національних валют щодо долара та євро у більшості країн Африки, частково в Азії (в тих країнах, які були орієнтовані на долар). І це дуже суттєві коливання для країн, що розвиваються, які призводять до посилення там інфляційних процесів і розбалансування фінансів.

А це підштовхує їх до зміцнення зв'язків із БРІКС чи іншими економічними спілками, які готові розглядати питання щодо запровадження своїх валют (по суті, аналогів євро) чи переорієнтації у розрахунках на національні валюти.

Подібні історії потенційно скорочують сферу використання долара, як світової валюти. Недарма той же Трамп негайно пригрозив країнам БРІКС запровадженням жорстких мит на їхні товари, у разі відмови від долара у своїх розрахунках.

Через війну геополітика дедалі більше переплітається з економікою, економіка дедалі більше залежить від геополітичних рішень.

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Альтернативні валюти: чи варто робити на них ставку

Чи варто в умовах нестабільності євро робити ставку на інші валюти, наприклад, швейцарський франк чи британський фунт? Із погляду диверсифікації курсових ризиків, розширення зараз валютного кошика заощаджень є логічним.

Якщо ви перебуваєте в Україні, то я радив би ваші грошові заощадження зараз тримати у співвідношенні:

50% — у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, деякі облігації відомих емітентів).

50% — у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити). Причому в доларі близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро — 30%, у швейцарських франках чи британських фунтах — до 10%, до 15% — у золотих злитках або, якщо фінанси не дозволяють, у злитках срібла чи інвестиційних монетах із цих дорогоцінних металів.

Варто лише врахувати, що, оскільки і швейцарський франк, і англійський фунт в Україні на готівковому валютному ринку є валютами досить екзотичними, — котирування їхнього прийому/продажу у нас можуть мати досить широкий розкид. Тому потрібно уважно підходити до часу купівлі та продажу цих валют в українських обмінниках, щоб підібрати оптимальний курс для здійснення необхідних вам операцій.

Причому з цих двох останніх валют я вибрав би швейцарський франк. Гірший, ніж у Швейцарії, стан економіки ЄС, плюс реальні ризики запровадження мит США на товари з Європи на тлі зниження ставок ЄЦБ, провокує додатковий тиск на пару євро/швейцарський франк із поступовим зміцненням франка щодо євро. І це при тому, що Нацбанк Швейцарії у грудні 2024 року знизив свою ставку з 1% до 0,5% річних.

Фактично серед усіх розвинених країн Швейцарія — єдина, де ставка центробанку наразі є нижчою за інфляцію у 0,7%. Річ у тім, що за рахунок відносно невеликої інфляції Швейцарія прагне нині пом'якшенням грошово-кредитної політики стимулювати зростання економіки. А вона дуже залежить від експорту (країна має постійний профіцит зовнішньої торгівлі багато в чому за рахунок продажу своїх товарів як у США, так і в країнах ЄС).

Графік євро/швейцарський франк

Нацбанку Швейцарії зараз дуже важливо, з одного боку, зберегти зростання ВВП. У грудні він був у річному вимірі вище, ніж, наприклад, у Великій Британії, Німеччині чи Канаді. Але, з іншого боку, регулятору важливо зберегти становище франка як валюти-притулку для всіх консервативних інвесторів в умовах підвищеної валютної турбулентності.

Тому Нацбанк Швейцарії всіма силами намагатиметься зберегти нині діючий рівень пари євро/швейцарський франк близько 0,93−0,94, не допускаючи як різкого ситуативного зміцнення франка, так і його падіння. Тобто свою функцію «підстрахування» та валюти-притулку швейцарський франк зараз виконати цілком може.

З британським фунтом все складніше. Економіка Великобританії дуже залежить зараз як від внутрішнього ринку, так і від подій на зовнішніх майданчиках. Із одного боку, особливих загроз із боку Трампа щодо підвищення мит на англійські товари на американському ринку не чути, що ставить експорт Британії у США у відносно привілейоване становище і не загрожує фунту з цього боку потрясіннями. Принаймні, зараз.

Але, з іншого боку, англійська економіка не демонструє серйозного зростання. Радше, як і європейська, вона є близькою до рецесії. Крім того, високі ціни на житло, послуги та продукти (вони багато в чому навіть вищі, ніж у Європі) підштовхують Банк Англії до заходів зі стимуляції економіки, тобто до зниження відсоткових ставок. А це на тлі збереження високої інфляції є навряд чи можливим за нинішніх умов.

Графік євро/англійський фунт

У результаті фунт залишається заручником ситуативних рішень як британського уряду та Банку Англії, так і зовнішніх чинників. Наприклад, цін на енергоносії, які поки що не демонструють серйозного зниження. А це піддає фунт досить серйозним спекулятивним ризикам, коли інвестор може як ситуативно виграти, так і програти. І не факт, що рівень пари євро/англійський фунт близько 0,833, що діє на момент написання статті, протримається досить довго.

Тому, якщо мета — зберегти заощадження, то, окрім долара, євро і золота (срібла), я вибрав би швейцарський франк. Якщо є бажання пограти, то у вищезгадану пропорцію замість франка можна внести англійський фунт на ті ж 10% від валютних заощаджень.

Якщо ви перебуваєте за кордоном і не плануєте найближчим часом (протягом року) повертатися до України, то я б рекомендував грошові заощадження зараз тримати у співвідношенні:

45% — у національній валюті країни перебування (переважно це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у валюті країни перебування).

(переважно це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у валюті країни перебування). 45% — у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов'язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США, або той самий S&P 500). Причому загальне співвідношення цих валютних заощаджень та дохідних інструментів я б зберігав у пропорції: у доларі США — близько 60% суми валютних заощаджень, у євро — 30%, у швейцарських франках — до 10%.

(казначейські зобов'язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США, або той самий S&P 500). до 10% — у золотих зливках або інвестиційних монетах.

Крім цього, з огляду на справді дуже напружену геополітичну, економічну та військову обстановку у світі, я б зараз обов'язково переглядав усі ці пропорції своїх заощаджень не рідше 1 разу на місяць. І робив відповідні коригування, залежно від ситуації, що складається на той момент. Підвищена турбулентність валютного та інших фінансових ринків, за моїми прогнозами, триватиме щонайменше до кінця 2025 року — першого кварталу 2026 року.