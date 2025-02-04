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4 лютого 2025, 11:38

Канада й Мексика домовились про відстрочку введення мит США: як реагує ринок

Основні американські фондові індекси відновлюються на тлі того, що Мексика й Канада домовились з Дональдом Трампом про відтермінування введення мит. Про це свідчать дані торгів.

Основні американські фондові індекси відновлюються на тлі того, що Мексика й Канада домовились з Дональдом Трампом про відтермінування введення мит.
Фото Pixabay

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Ринок

Індекс S&P 500 відновився до 6000 пунктів, після просідання до 5924 пунктів. Nasdaq 100 зріс до 21400 пунктів, після падіння до 21013 пунктів.

Втім, після оголошення Китаєм введення мит для США, ринок знову почав коректуватися.

Мексика

Трамп заявив, що відклав введення нових мит на мексиканські товари після того, як Мексика погодилася посилити контроль на своєму північному кордоні.

Головний ринковий аналітик Interactive Brokers Стів Соснік зазначив, що це «підвищує шанси на поступки у переговорах з Канадою, Китаєм або обома країнами».

«Для ринків обнадійливо, що є певна пауза, саме тому вони відреагували зростанням», — пояснив він.

Канада

В.о. прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо вперше оголосив про 30-денну паузу на запровадження Вашингтоном торгових мит. Трамп підтвердив це:

«Канада погодилася забезпечити безпеку північного кордону і нарешті покінчити зі смертоносним злом наркотиків, таких як фентаніл, які проникають до нашої країни, вбиваючи сотні тисяч американців і руйнуючи їхні сім'ї та громади по всій країні», — написав він.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
4 лютого 2025, 12:14
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(відкрив попкорн)
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