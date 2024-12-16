Заощаджувати резерви або залити ринок доларом: яку стратегію обере НБУ, і що буде з курсом

У другій половині грудня на міжбанк почнуть надходити додаткові обсяги валюти, але й потреби у ній також зростатимуть. Тому НБУ залишиться головним продавцем долара. Тепер розберемо детальніше, що відбуватиметься на валютному ринку цього тижня, і якою логікою під час проведення інтервенцій керуватиметься Нацбанк.

Цього тижня на поведінку валютного ринку в Україні впливатимуть декілька основних чинників.

До внутрішніх чинників варто віднести:

Початок розрахунків бізнесу із бюджетом. Традиційно, він проходить з 15 до 20 числа місяця. Це грає на користь нацвалюти, оскільки підвищена потреба у гривні для розрахунків за податками та зборами змушує клієнтів-експортерів активніше продавати валютний виторг на міжбанку, а також знижує обсяги ресурсів на купівлю валюти у імпортерів.

Період активних розрахунків Держказначейства з постачальниками товарів та послуг для бюджетних структур перед завершенням року. Зазвичай, після надходжень від бізнесу податків і зборів держава вже починає закривати свої борги перед компаніями. Залежно від можливостей бюджету, цей процес активізується з середини грудня або зсувається ближче до кінця року.

Війна внесла свої коригування до цього розкладу. Попри значний дефіцит бюджету, частина витрат бюджету буде профінансована досить оперативно за рахунок цільового надходження західної фінансової допомоги. Це виплесне чималі обсяги гривні з казначейських рахунків у банківську систему на рахунки клієнтів, вже починаючи з кінця цього тижня — початку наступного.

Частина цих грошей піде на подальші розрахунки одержувачів бюджетних коштів із іноземними партнерами за підсумками року, що, навпаки, збільшить тиск на гривню на міжбанку та працюватиме на підвищення курсу долара та євро на торгах. Крім того, розрахунки бюджету традиційно пришвидшать інфляцію.

Дії Нацбанку. Подальший тренд щодо курсу, з огляду на різноспрямований вплив двох перерахованих вище чинників, повністю залежатиме від дій НБУ на міжбанку. Залишаючись головним продавцем долара на торгах, Нацбанк своїми інтервенціями, частотою виходів із продажем валюти, їх обсягами та цінниками повністю контролюватиме і скеровуватиме курсовий тренд на міжбанку.

Опосередковано, Нацбанк сподівається, що підвищення з 13 грудня облікової ставки до 13,5% річних дещо знизить тиск на гривню на валютному ринку та простимулює інтерес населення та бізнесу до гривневих депозитів.

Зростання інфляції в Україні вище за прогнозний рівень. Річна інфляція в Україні прискорилася 9,7% у жовтні до 11,2% у листопаді, що є найвищим значенням із липня 2023 року. З огляду на те, що НБУ відповідає за цінову стабільність, додавати зараз до інфляційного потенціалу, що вже є, ще й чинник подальшої значної девальвації гривні Нацбанк не наважиться.

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Тобто самоусунутись на торгах та дозволити курсу активно зростати регулятор не зможе. Але й без девальвації через об'єктивні військові та бюджетні причини обійтися держава не зможе. Тому поступово ми йтимемо на міжбанку до орієнтиру в 42,1 гривні за долар, який і був закладений до бюджету 2024 року на кінець року, як офіційний курс.

Таким чином, бюджетні розрахунки, наближення кінця року та дії Нацбанку на торгах будуть головними внутрішніми «скеровувачами» для курсоутворення найближчими днями.

Серед зовнішніх чинників, які впливають на поведінку курсу в Україні, найближчим часом варто зазначити:

Активне вливання міжнародної фінансової допомоги. ЗВР України на 1 грудня вже зросли до $39,9 млрд після його низхідної динаміки останніх місяців:

Динаміка міжнародних резервів

Після рішень Євросоюзу, МВФ, Світового банку, а тепер і з додатковою допомогою від США, які днями вже перерахували на рахунки фонду Світового банку $20 млрд для України, — питання наявності коштів для фінансування соцпрограм українського бюджету найближчим часом практично закрите.

Зростання золотовалютних резервів дає чіткі сигнали всім гравцям нашого міжбанку, що Нацбанк має всі необхідні ресурси для підтримки курсу гривні на потрібному йому рівні. Це дуже важливий меседж для валютного ринку в умовах війни.

Засідання ФРС США щодо відсоткових ставок. 18 грудня відбудеться останнє цьогорічне засідання Федрезерва. Економічні показники США дозволяють американському регулятору як продовжити цикл зниження ставок для стимуляції економіки, так і взяти паузу.

При ухваленні своїх рішень щодо цього питання ФРС орієнтується на декілька показників — від інфляції до ринку праці та ВВП. Попри незначне прискорення інфляції у листопаді, динаміка споживчих цін не викликає особливого занепокоєння (2,7% у річному вимірі). Тому ФРС може дозволити собі подальше пом'якшення монетарної політики.

Але програма Дональда Трампа, який вже наступного місяця вступить на посаду президента США, має проінфляційний характер. І якщо вона справді виплеснеться у прискорення зростання споживчих цін, американському регулятору, можливо, знову доведеться підвищувати ставки, що дуже небажано.

Керуючись цією логікою, Федрезерву варто поки що почекати з новим зниженням ставок і подивитися, як економіка адаптуватиметься до нової економічної політики Трампа. Таким чином, інтрига навколо рішення ФРС 18 грудня поки що зберігається. Це призведе до підвищеної волатильності пари євро/долар цього тижня до і під час оголошення рішень ФРС, а отже, і до стрибків курсу євро щодо гривні в Україні.

До традиційних чинників, що впливають на настрої учасників валютних торгів в умовах війни, варто додати ще обстановку на фронтах, а також стан критичної енергетичної інфраструктури країни після обстрілів рашистами, що впливає на графіки відключення світла та проходження опалювального сезону.

У будь-якому разі, поки що Нацбанку доведеться щодня закривати обсяг пропозиції долара, якого бракує, на торгах. За моїми розрахунками, НБУ знадобиться цього тижня витратити щонайменше $620 млн — 900 млн резервів, щоб забезпечити відносну стабільність курсу гривні на міжбанку.

Але з огляду на всі вищеописані чинники, Нацбанк зараз має всі необхідні можливості для утримання ситуації на валютному ринку під повним контролем.

Прогноз курсу долара та євро на 16−20 грудня

Міжбанк

НБУ щодня проводитиме інтервенції з продажу долара на торгах і покриватиме дефіцит валюти. При цьому попит на валюту переважно протягом кожної сесії перевищуватиме її пропозицію.

Щоденні обсяги операцій за системою Блумберг перебуватимуть цього тижня в межах $180 млн — 290 млн. Найактивнішими на торгах будуть дні з 17 до 19 грудня. З 16 до 20 грудня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,042 до 1,058 долара за євро.

Котирування долара на міжбанку, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,40 до 41,85 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 43,13 до 44,28 гривень.

Найбільші коливання курсу євро на нашому міжбанку будуть 17−18 грудня — напередодні та в день оголошення рішень Федрезерва США щодо відсоткових ставок.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок та євро — від 20 до 30 копійок. 17−18 грудня, під час значних валютних ралі за парою євро/долар на зовнішніх ринках та посилення курсових коливань на українському міжбанку, наші фінансисти можуть розширити спред за готівковим євро до 25−40 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах від 41,20 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,50 до 42,10 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 43,10 до 44,60 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вужчим — від 43,30 до 44,50 грн.

Як завжди, і за доларом, і за євро оптові обмінні пункти будуть готові «підвищуватися» за курсом прийому на 2−5 копійок і продавати валюту дешевше на 3−5 копійок, порівнюючи з цінниками роздрібних обмінників.