Більше, ніж у Держстату: «Мінфін» порахував, наскільки реально зросли ціни

Офіційна статистика зафіксувала прискорення інфляції: зростання цін у листопаді стало найвищим за останні 16 місяців. Але наскільки реально подорожчав споживчий кошик? — У цьому питанні розбирався «Мінфін».

Свіжі дані Держстату свідчать, що минулого місяця споживча інфляція становила, порівнюючи з жовтнем, 1,9%, а в річному вимірі — 10,4%. При цьому гаманці українців говорять про те, що темпи інфляції є ще вищими. Оскільки активно зростають повсякденні витрати.

За даними Держстату, минулого місяця їжа подорожчала, порівнюючи з жовтнем, відразу на 4%, а якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, — на рекордні 14,4%.

«Мінфін» регулярно веде власний моніторинг цін на продукти харчування, що дозволяє проводити альтернативні підрахунки.

Цінова кухня

За даними Держстату, зростання цін на продукти харчування в листопаді виявилося рекордним — плюс 4% за місяць і 14,4% за рік. Але цінники на деякі продукти взагалі «злетіли з гальм».

Наприклад, яйця лише за місяць подорожчали на 54,6%, а овочі — на 13,7%. Хліб за місяць додав до ціни 2,2%, а за рік — 15,5%. Макарони подорожчали на 1,7% та 9,4% відповідно.

Помітно прискорилася «молочна інфляція». З жовтня до листопада молоко подорожчало на 5,6%, сир і творог — на 3,7%, а вершкове масло — на 5,2%.

У річному вимірі найбільше злетіли цінники на масло — плюс 27,3%. У торгових мережах масло багатьох торгових марок уже продають за 90−100 гривень за пачку, тобто вартість цього продукту вже досягла психологічної позначки у 100 грн.

Олія за місяць теж подорожчала — на 5%. Але в річному вимірі динаміка не така рекордна, як у вершкового масла, — «всього» 15%.

Чому їжа так сильно дорожчає?

Щодо яєць, то процес їх «переоцінки» стартував уже в серпні. До цього яйця лише дешевшали, що вганяло виробників у збитки. Але переписати прайси вони довгий час не наважувалися через невисокий попит та затовареність ринку.

При цьому, як каже голова Спілки птахівників України Сергій Карпенко, лише з липня ціни на зерно, кукурудзу та шрот підвищилися щонайменше на 50%, що позначилося на собівартості яєць.

Тому, дочекавшись сезонного чинника, коли пішла на спад пропозиція від приватних домогосподарств, птахівники почали підвищувати ціни, намагаючись таким чином відіграти свій «мінус» за збиткові літні місяці.

Але є й хороша новина. Як сказав «Мінфіну» Сергій Карпенко, вже незабаром яйця знову почнуть дешевшати.

«Збільшення виробництва у листопаді-грудні, зниження експорту призвели до насичення внутрішнього ринку, що збільшило конкуренцію між виробниками. Відпускні ціни почали падати. Та й на магазинних полицях почали з'являтися яйця „за акціями“. Вже протягом наступного тижня спостерігатимемо зниження цінників у магазинах», — зазначив Карпенко. Вартість курятини в грудні, за його словами, не змінюватиметься.

Щодо овочів, то вони дорожчають під тиском сезонного чинника та великих витрат овочівників у нинішньому сезоні.

При цьому, за даними EastFruit, через посуху багато господарств рекордно наростили штучний полив овочів. Наприклад, витрата води могла досягати 6 тисяч тонн на гектар. «Найенергоємнішими» виявилися овочі борщового набору, особливо морква та цибуля.

Як свідчить моніторинг EastFruit, за перший тиждень грудня, порівнюючи з останнім тижнем листопада, морква на опті подорожчала з 18−22 до 22−24 гривень. Також зростають цінники на томати — 90−125 гривень проти 80−90 гривень наприкінці листопада. Кабачки злетіли у ціні з 60−70 до 110−120 гривень.

У міру похолодання овочі й надалі зростатимуть у ціні, оскільки для їхнього якісного зберігання потрібні спеціальні умови. А забезпечити їх в умовах масових відключень світла можуть далеко не всі. Компанії, які «зберігають на генераторах», включають до цінників вартість електроенергії з альтернативних джерел, яка щонайменше вдвічі дорожча за мережеву.

Про зростання цін на хліб «Мінфін» уже писав. Як пояснювали у Всеукраїнській асоціації пекарів, основна причина — подорожчання борошна. Але є й інші чинники цінового зростання, зокрема, збільшення витрат на персонал і логістику.

Тоді у ВАП говорили, що у листопаді на українців чекає «останнє подорожчання» цього року, а в грудні цінники вже не змінюватимуться. Але, згідно з Держстатом, ціни на хліб минулого місяця підвищилися на 2,2%, а не на 10%, як планували пекарі. Причина таких розбіжностей може бути в тому, що торгові мережі розбили подорожчання на декілька етапів, щоб згладити шок для покупців. Тому ціни можуть зрости і цього місяця.

Така сама ситуація — за молочкою.

Як пояснив «Мінфіну» голова «Молочного альянсу» Сергій Вовченко, вони, навіть за великого бажання та наявності об'єктивних чинників, не можуть зараз змінити ціни на свою продукцію.

«Мережі не ухвалюють змін до кінця місяця. Сподіваємось, що вартість сировини не збільшиться; принаймні, на 1 грудня її вдалося стабілізувати», — зазначає Вовченко. Водночас, за його словами, торговельні мережі можуть переписувати роздрібні ціни на окремі продукти.

«Це відбувається через те, що мережі не прийняли подорожчання, заявлене виробниками ще у вересні або жовтні, і розтягують його у часі», — пояснив Вовченко.

Як «відчується» інфляція

Втім, як каже голова Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін, інфляція для кожної української родини — «різна». Те, як «відчується» зростання цін у магазинах, багато в чому залежить від заповнення споживчого кошика конкретного домогосподарства.

Скажімо, за даними Держстату, м'ясо у листопаді подорожчало лише на 1%, риба — на 1,5%, а фрукти навіть подешевшали на 1,5%. Тому тим, у чиєму раціоні багато цих продуктів, може здатися, що з цінами на їжу взагалі все відносно нормально.

А ось українці, які «сидять» на овочах та макаронах, при цьому намагаючись урізноманітнити меню молочкою, просто шоковані тим, «як усе подорожчало».

«Проблема в тому, що дедалі більше наших громадян змушені заощаджувати на їжі. Якщо до війни частка „економних“ становила 20−25%, то зараз — 44%. А це означає, що люди відмовляються від порівняно дорогих продуктів, таких як м'ясо, риба, фрукти і замінюють їх доступнішими — крупами, макаронами, борошняними виробами, яйцями, овочами. На ці групи продуктів створюється підвищений попит, що, зі свого боку, дозволяє виробникам динамічніше збільшувати цінники на них», — каже Пензін.

Аналітики picodi.com склали середньостатистичний продуктовий кошик, з огляду на норми раціонального харчування.

До неї увійшли такі продукти:

Молоко — 10 літрів,

Хліб — 10 буханців,

Рис — 1,5 кілограма,

Яйця — 20 штук,

Сир — 1 кілограм,

М'ясо — 6 кілограм,

Фрукти — 6 кілограм,

Овочі — 8 кілограм.

«Мінфін» регулярно проводить власні цінові моніторинги.

Тому є можливість порівнювати, як змінюються ціни на їжу в реальному режимі.

Аналіз цін від «Мінфіну»: у листопаді — плюс 20%, грудень поки що тішить

Порахуємо, скільки коштує сформований аналітиками продуктовий кошик на 11 грудня.

10 літрів молока жирністю 2,6% — 556 грн,

1,5 кілограма рису — 83,7 грн (брали найдешевший довгий рис за 55,8 грн/кг),

1 кілограм творогу — 280,4 грн,

20 яєць — 156,8 грн,

10 буханців хліба (білого пшеничного) — 349,9 грн,

6 кілограм м'яса (курятина, філе) — 1 059 грн,

6 кілограм фруктів (яблука) — 207,5 грн,

8 кілограм овочів (4 кг картоплі, по кілограму моркви, капусти, буряків, цибулі) — 249,13 грн.

Разом — 2 942, 4 грн.

А ось у яку суму такий самий набір продуктів обходився в листопаді:

молоко — 557 грн (тобто у грудні ціна нижча),

1,5 кг рису — 87,4 грн (дорожче, ніж зараз),

1 кг творогу — 274,3 грн,

20 яєць — 145,88 грн,

10 буханців хліба — 349,9 грн,

6 кілограм м'яса — 1 030,2 грн,

6 кг фруктів — 216,7 грн (також дорожче, ніж у грудні),

8 кг овочів — 129,99 грн.

Разом — 2 791,1 грн, що на 151,3 грн дешевше, ніж у грудні.

Тобто поки що, за 10 днів грудня, продуктова інфляція складає близько 5,4%.

Для порівняння: у жовтні цей же кошик «потягнув» трохи більше 2 070 грн, що на 721,1 грн дешевше, ніж у листопаді. Таким чином, продуктова інфляція за нашим кошиком у листопаді перевищила 20%, тоді як за Держстатом, продукти зросли в ціні на 14,4%.

Але з 15 грудня у мережах розпочнеться передріздвяний ажіотаж, а в цей час цінники традиційно зростають. Найбільше до новорічних свят подорожчають продукти, які багато українців уже вважають «розкішшю», — м'ясо, рибу, олія та ін, але свої відсотки до цінника накрутять також овочі, фрукти.

При цьому, як запевняють виробники, деякі продукти, навпаки, можуть подешевшати. Це насамперед — яйця. Тому, як, за підсумками місяця, зміниться реальна картина із цінниками — поки що судити складно.