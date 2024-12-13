США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $500 мільйонів: що до нього увійшло

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 грудня 2024, 8:19

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $500 мільйонів: що до нього увійшло

У четвер, 12 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $500 млн. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена та повідомленні Пентагону.

У четвер, 12 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $500 млн.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Допомога надається в межах раніше застосованого президентом США повноваження на використання запасів Міністерства оборони (програма PDA).

Що увійшло до пакета

  • боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • безпілотні літальні апарати (UAS);
  • захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);
  • високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
  • легкі тактичні транспортні засоби;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2 грудня США оголосили пакет військової допомоги Україні на $725 млн.

Раніше Блінкен запевнив, що президент США Джо Байден планує витратити всі кошти, які виділив Конгрес на військову допомогу Україні, до закінчення терміну своїх повноважень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
KValera
KValera
13 грудня 2024, 8:54
#
Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
ракеты против радиации?
Наймите уже нормального редактора.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами