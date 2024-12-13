У четвер, 12 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $500 млн. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена та повідомленні Пентагону.
13 грудня 2024, 8:19
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $500 мільйонів: що до нього увійшло
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Допомога надається в межах раніше застосованого президентом США повноваження на використання запасів Міністерства оборони (програма PDA).
Що увійшло до пакета
- боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- безпілотні літальні апарати (UAS);
- захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
- легкі тактичні транспортні засоби;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 2 грудня США оголосили пакет військової допомоги Україні на $725 млн.
Раніше Блінкен запевнив, що президент США Джо Байден планує витратити всі кошти, які виділив Конгрес на військову допомогу Україні, до закінчення терміну своїх повноважень.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
ракеты против радиации?
Наймите уже нормального редактора.