США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $500 мільйонів: що до нього увійшло

У четвер, 12 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $500 млн. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена та повідомленні Пентагону.

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Допомога надається в межах раніше застосованого президентом США повноваження на використання запасів Міністерства оборони (програма PDA).

Що увійшло до пакета

боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

безпілотні літальні апарати (UAS);

захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

легкі тактичні транспортні засоби;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);

боєприпаси до стрілецької зброї;

гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2 грудня США оголосили пакет військової допомоги Україні на $725 млн.

Раніше Блінкен запевнив, що президент США Джо Байден планує витратити всі кошти, які виділив Конгрес на військову допомогу Україні, до закінчення терміну своїх повноважень.