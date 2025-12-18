Долар слабшатиме й надалі: чи варто його замінити на фунти, франки чи злоті

Доллар дешевшає щодо ключових світових валют і, як прогнозують на Волл-Стріт, ця тенденція з нами надовго. Тому дедалі більше інвесторів задумуються над його заміною у своїх портфелях. Чи мають можливість українці замінити його на інші валюти, які демонструють зростання, чи через високі спреди у цьому немає сенсу, з'ясовував «Мінфін».

Американське розчарування

Цей рік видався далеко ненайкращим для долара. За 12 місяців на світових ринках він подешевшав щодо євро на 11,9%, швейцарського франка — на 12%, британського фунта — на 6%. Навіть японська єна укріпилася трохи більше ніж на 1%.

Глобальну тенденцію відчувають і українці. Якщо щодо долара національна валюта за рік впала приблизно на 1,6%, то щодо євро — на понад 13%. Проти долара працює ціла низка чинників. Це і невизначеність митної та економічної політики адміністрації Трампа, і високий державний борг, сповільнення економічного зростання, перерозподіл світового капіталу, через який інвестори більше вкладають коштів у інші ринки. Та головне — це очікування зниження відсоткових ставок у країні. Вчергове ФРС знизило їх минулого тижня.

Ключові інвестиційні банки світу очікують, що долар продовжить здавати позиції і наступного року. Серед причин цього — очікувана зміна голови ФРС на Кевіна Гассетта, який цілком можливо прискорить політику зниження ставок, аби догодити Трампу, повністю ігноруючи економічні та інфляційні чинники.

Привабливість євро для заощаджень підштовхнула наших співвітчизників до активнішого його придбання. Якщо ще рік тому, за даними банків, частка євро в загальному попиті на іноземну валюту в Україні становила 26%, то зараз коливається в межах 33−35%.

Інші іноземні валюти в Україні нечасто використовують для інвестицій і, радше, їх купують перед поїздками за кордон. Але чи дозволили б вони заробити, якби хтось придбав їх «під матрац» рік тому?

Валютні перегони

Для того, щоб визначити дохідність різних валют, ми порівняємо їх за одним критерієм. Припустимо, рік тому у вас на руках було 10 тис. грн, за які ви вирішили купити валюту. Операцію ви провели за середнім банківським курсом (дізнатись його можна на сайті «Мінфіну»), а зараз знову повернулись у гривню. Як наслідок, ми порівняємо, яка валюта принесе більше гривень.

У читача може виникнути логічне запитання — навіщо все так ускладнювати. Яка валюта найбільше подорожчала на світових ринках — така й мала б принести найбільший дохід. Теоретично — так. Але насправді на валюту відчутні спреди — і чим екзотичніша вона, тим вони вищі. Тому перевіримо, як вони скоригують реальні заробітки.

Для початку проаналізуємо «класичні» долар і євро. Рік тому середня ціна продажу долара в банках становила 41,92 грн, відповідно, на 10 тис. грн ми придбали б $238,55. Євро коштував 44,2 грн, а тому купити вдалося б 226,24 євро.

Зараз ми продали б валюту за курсом 42 і 49,3 відповідно. В результаті за долари ми виручили б 10 019 грн, тобто приріст становить 19 грн, або ж суто символічні 0,19%. Щодо євро — ситуація краща, в момент написання статті його можна обміняти за курсом 49,3, що принесе нам 11 153 грн, а дохідність становить 11,53%.

Загалом на сьогодні спред між придбанням і продажем долару в банках становить 0,95%, для євро — 1,26%.

Тепер перейдемо до менш популярних у наших краях валют. Британських фунтів за курсом 53,45 рік тому можна було купити 187,09. Зараз їх можна продати за ціною 56. Відповідно вийде 10 477 грн, дохідність — 4,77%. Наразі спред між купівлею і продажем — 1,96%.

Швейцарських франків вдалося б купити 210,66 за курсом 47,47 грн. Зараз за курсом 52,9 вдалося б їх продати на 11 143 грн, що забезпечило б дохідність 11,43%. Для цієї валюти спред в Україні становить 1,8%.

Курс японської єни рік тому становив 0,28 грн для її придбання. Тобто купити ми змогли б 35 714 єн. Зараз продати японську валюту вдалося б за курсом 0,24. На руки ми отримали б 8 571 грн, що означає збитки у 14,3%. Це перший випадок, коли обмінні операції завели б нас у мінус, попри те, що на міжнародних ринках курс майже не змінився. Всьому виною фантастичний спред, який наразі становить 25%. При цьому варто враховувати, що в якісь періоди в банках взагалі може не бути єни. В обмінниках знайти японську валюту простіше, але і тут спред захмарний — близько 17%. Рік тому умови були трохи кращі, що дещо зменшило наші втрати.

Польські злоті рідко розглядаються, як інвестиційна валюта. Однак через близькість країни в нас вони набули популярності. Рік тому ми придбали б їх за курсом 10,4, тобто отримали б 961,5 злотих. Зараз продали б за курсом 11,5, і мали б 11 057 грн — дохідність 10,57%. Спред для польської валюти зараз в Україні становить 4,8%.

Дохідність інвестицій у валюту

Валюта Дохідність за рік, % Поточний спред, % Євро 11,53 1,26 Швейцарський франк 11,43 1,8 Злотий 10,57 4,8 Британський фунт 4,77 1,96 Долар США 0,19 0,95 Єна -14,3 25

Як бачимо, ті наші співвітчизники, які після перемоги Трампа змінили свої пріоритети з доларів на євро, зробили це цілком правильно. Серед популярних валют саме європейська виявилась найуспішнішою. Кинути виклик їй могли б франк і злотий, але проти них зіграли вищі спреди.

За франками — у Швейцарію?

«Мінфін» зацікавився, чи вигідніше було б купувати готівкову валюту у її «рідних» країнах. Звісно, не за гривню, а, наприклад, євро чи долари.

Купуючи валюту в Швейцарії, варто бути уважним, оскільки за такі операції часто встановлюють комісії. Наприклад у найбільших банках країни — UBS та Credit Suisse — плата становитиме орієнтовно 5−10 франків. Але це поширюється лише на тих відвідувачів, хто не є клієнтом установи. Для «своїх» операції проводяться без комісії.

Сервіс обміну валюти надає місцева пошта у своїх відділеннях. Щоправда, аби скористатися цією можливістю, потрібно проживати в країні (не обов'язково бути громадянином).

Ще одне популярне місце обміну валют — залізничні каси. Скористатись сервісом можуть гості країни, але і тут є нюанс. Операції проводяться без комісії для тих, хто має місячний чи річний проїзний квиток. Інакше, доведеться платити 5 франків за обмін. Спред для операцій франк-євро тут становить 6,4%, а для долара — понад 10%.

У Великобританії, окрім банків та поштових відділень, досить розвинена мережа пунктів обміну валют. Серед найбільших — Travelex, Travelfx тощо. Можливо, дається взнаки більша туристична спрямованість держави. Спреди тут куди кращі, ніж у Швейцарії. Наприклад, для операцій фунт-євро у сервісі Travelfx спред становитиме 1,4%, а для обміну долара — 2,35%.

В поштових відділеннях Британії ціна валюти залежить від суми операції — чим більше, тим вигідніше. Порахувати спред тут не вдалося, адже поштовий сайт вказує лише ціну купівлі долара чи євро, а ціни зворотної операції тут немає. Однак, виходячи з вартості покупки валюти, обійдеться вона дорожче, ніж у Travelfx.

Хоча у Британії спреди нижчі, ніж у Швейцарії, вони все ж поступаються українським. Щоправда, варто враховувати, що всі сервіси в обох країнах, які ми переглянули під час підготовки матеріалу, говорять про продаж грошей для подорожей. Інвестиція валюти «під матрац» тут менш популярна, а тому різниця в купівлі-продажу має не настільки принципового значення.

Електронна валюта

Ті, хто бажає заробити на зміні курсу валют, можуть купувати електронні гроші, замість паперових. Як серед українців, так і у світі, популярні такі застосунки, як Revolut і Wise.

Перша платформа заявляє, що за базовим тарифним планом Standard можна щомісяця без комісії конвертувати еквівалент 1 тис. євро. На своєму сайті сервіс не прописує курс купівлі-продажу валютної пари подібно до наших обмінників. Замість цього, окремо вказується курс купівлі для кожного варіанту. Наприклад, якщо за американські долари ви купуєте фунти, то курс буде 0,7466 фунт/$. Тепер навпаки: конвертуєте фунти в долари і курс вказується 1,3306 $/фунт.

Щоб зрозуміти, яка націнка, спробуємо подивитись результат купівлі і миттєвого продажу валюти. За $100 сервіс пропонує нам 74,66 фунти. Тепер навпаки — за 74,66 фунти ми можемо отримати назад $99,33. Виходить, що спред становить 0,67%.

У Wise інший підхід. Сервіс заявляє, що встановлює найкращі ринкові курси. Прописує він їх подібно до Revolut, але перерахунок продемонстрував, що, наприклад, для пари долар-фунт спред дійсно скромний — менше 0,01%. Різниця настільки невисока, що може бути пов'язана із коливанням валюти за декілька секунд, що пішли на переключання між ними. Водночас Wise бере комісію за операцію. Вона залежатиме і від валютної пари, і від суми. Зазвичай вона коливається в межах 0,3−2,5%. Нижча вона для популярніших валют, але треба враховувати, що при подвійній конвертації комісія сплачується двічі.

Загалом, як продемонструвала перевірка спредів «Мінфіном», вони хоча і відкушують частину прибутку, але все ж дозволяють заробляти, якщо мова йде про популярні валюти. Втратити ж інвестор може на «неправильному» зміні курсу, а тому стрімко переходити з однієї валюти в інші однозначно не варто. Замість цього, краще розширити диверсифікацію портфеля.