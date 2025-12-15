Гіганти Уолл-стріт прогнозують падіння долара у 2026 році

Провідні інвестиційні банки світу, включаючи Deutsche Bank та Goldman Sachs, очікують, що наступного року американська валюта відновить своє падіння. Головною причиною аналітики називають політику Федеральної резервної системи (ФРС) США, яка продовжує знижувати відсоткові ставки, тоді як інші центральні банки світу утримують їх на поточному рівні або навіть підвищують. Про це повідомляє Bloomberg.

Чому інвестори позбуваються долара

Стратеги фінансових установ прогнозують, що у 2026 році долар знову ослабне. Ключовим фактором стане розрив у монетарних політиках: поки США пом'якшують умови кредитування, інші країни діють інакше. Така ситуація створює стимул для інвесторів продавати американські боргові зобов'язання і переводити капітал у країни з вищими відсотковими ставками, де можна отримати більший прибуток.

Консенсус-прогноз, зібраний Bloomberg, передбачає, що індекс долара знизиться приблизно на 3% до кінця 2026 року.

«Є достатньо можливостей для того, щоб ринки врахували глибший цикл зниження ставок. Це залишає багато простору для подальшого ослаблення долара», — вважає Девід Адамс, керівник валютної стратегії Morgan Stanley.

Його банк налаштований ще більш песимістично, прогнозуючи падіння долара на 5% вже у першій половині наступного року.

Політичний фактор та роль Трампа

Ситуація ускладнюється політичним контекстом. Очікується, що президент Дональд Трамп може чинити тиск на ФРС, вимагаючи ще активнішого зниження ставок. Крім того, адміністрація Трампа історично прихильна до слабшого долара, оскільки це вигідно для американських експортерів і допомагає боротися з торговельним дефіцитом.

Трейдери вже закладають у ціни два зниження ставки на чверть пункту наступного року. Останні коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, який зазначив, що дебати точаться навколо того, «знижувати чи чекати», а не «підвищувати», заспокоїли ринки, але водночас посилили тиск на валюту.

Протилежна думка: хто вірить у долар

Попри загальний песимізм, деякі експерти залишаються на боці американської валюти. Аналітики Citigroup та Standard Chartered вважають, що потужна економіка США, яку підживлює бум штучного інтелекту, продовжуватиме приваблювати інвестиції.

«Ми бачимо сильний потенціал для циклічного відновлення долара у 2026 році», — зазначила команда Citigroup у своєму річному прогнозі.

Вони переконані, що технологічний прогрес та економічне зростання переважать фактор відсоткових ставок.