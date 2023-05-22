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22 травня 2023, 10:47 Читать на русском

Інвестори відмовляються від доларового боргу та скуповують облігації у місцевій валюті

Інвестори вкладаються в EM-облігації у місцевій валюті, оскільки високі процентні ставки та інфляція, що знижується, підвищують їх привабливість порівняно з доларовими активами. Про це пише Bloomberg.

Інвестори вкладаються в EM-облігації у місцевій валюті, оскільки високі процентні ставки та інфляція, що знижується, підвищують їх привабливість порівняно з доларовими активами.
Фото: freepik

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Відмова від доларового боргу

За даними постачальника даних EPFR Global, за перші чотири місяці цього року інвестори вивели $2,65 млрд із фондів, які володіють EM-облігаціями у твердій валюті, переважно в доларах, але влили $5,23 млрд у фонди облігацій у місцевій валюті.

Ці потоки свідчать про розворот багаторічного тренду серед інвесторів, які віддавали перевагу борговим зобов'язанням, деноміновані в доларах, оскільки сильний долар загалом забезпечував вищу прибутковість при нижчих ризиках. Цього року все змінилося: місцеві облігації демонструють більш високу динаміку, оскільки валюти, включаючи мексиканське песо та бразильський реал, зміцнилися більш ніж на 10% до долара.

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«Місцеві ринки набагато випереджають зовнішній борг, — заявив Пол Грір, керуючий портфелем боргових зобов'язань ринків, що розвиваються, у Fidelity International. — Чесно кажучи, я думаю, що така тенденція, швидше за все, збережеться до кінця року».

Цього року цільовий EM-індикатор JPMorgan для державних облігацій у місцевій валюті забезпечив загальну прибутковість у 6,8%, випередивши аналоги у твердій валюті, які зросли на 1,9%.

Аналітики відзначають, що багато в чому це зростання зумовлене тим, що цього року долар ослаб стосовно багатьох основних валют країн, що розвиваються, які пропонують вищу норму прибутковості. На валютних ринках таке зростання прибутку називають «кері-трейд».

«Торгівля керрі-трейд знаходиться в центрі уваги, — вважає Манік Нарайн, головний стратег UBS по ринках, що розвиваються. — Існує консенсус щодо коротких позицій щодо долара, виходячи з припущення, що ФРС досягла кінця циклу посилення».

Джей Пауелл, голова Федеральної резервної системи, заявив, що центральний банк готується відкласти чергове підвищення ставки наступного місяця. Проте Ц Б більш обережний щодо термінів зниження ставок.

Камакшья Триведі, голова відділу валютних операцій, курсів і стратегій на ринках, що розвиваються в Goldman Sachs, вважає, що інвестори, як і раніше, цікавляться такими угодами.

«Вважається, що пауза в діях ФРС повинна знизити волатильність відсоткових ставок і створити можливості для інвесторів, щоб заробити премію за ризик на високоприбуткових валютних ринках країн, що розвиваються», — додав він.

Привабливий актив

Хоча деякі аналітики вважають, що EM-валюти навряд чи зможуть і далі випереджати долар, особливо на тлі побоювань щодо стелі американського держборгу чи рецесії в США, багато хто, як і раніше, бачить причини тримати облігації у місцевій валюті.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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