Над США знову нависла загроза дефолту: які валюти від цього виграють

Теоретично, відсутність консенсусу щодо чергового підвищення планки держборгу загрожує дефолтом США. Хоча всі розуміють, що шанси такого розвитку подій просто мізерні, наявність невирішеної проблеми нервує інвесторів і змушує йти у валюти-притулки. Про те, що відбувається на світовому валютному ринку, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Хто виграв від минулого «дефолту»

Коли американські законодавці сваряться через підвищення ліміту федерального боргу, трейдери йдуть у франк та інші валюти, щоб захиститися від диких коливань та потенційних збитків, пов'язаних із доларовими ризиками.

«Наразі основною проблемою для ринків є стеля боргу», — говорить Міра Чандан, співкерівник відділу валютної стратегії JPMorgan Chase&Co. у Лондоні. Хоча, за його словами, поки що хеджування не є особливо помітним на валютному ринку.

Але побоювання продовжують посилюватись. Міністр фінансів Джанет Єллен цього понеділка попередила, що США ризикують уже 1 червня витратити всі кошти, призначені для виконання федеральних зобов'язань.

Інвестори ще пам'ятають 2011 рік, коли уряд був так само близьким до дефолту, як зараз. І тоді для них порятунком став швейцарський франк. Протягом місяця, що передував укладеній наприкінці липня угоді, яка запобігла тоді кризі, швейцарський франк зріс майже на 7% щодо долара США, ставши найкращим серед 31 основних валют, які відстежував Bloomberg.

Така динаміка, ймовірно, повториться і цього разу, оскільки ризик дефолту США зростає. Банк США наприкінці квітня рекомендував купити форвардну волатильність долар/франк на період із 1 червня до 10 серпня, і з того часу зберігає свою рекомендацію.

Справді у франка є потенціал

Аналітики Citigroup Inc. на чолі з Бенджаміном Рендолом також рекламували франк, як спосіб захисту від ризиків, що зростають, навколо стелі боргу. Минулого місяця вони рекомендували інвесторам відкривати довгі позиції за франком через опціони, термін дії яких спливає наприкінці червня. Це показує якість такого активу-притулку, як франк, який чудово зарекомендував себе у минулих боргових драмах США.

Але зараз ситуація зі швейцарською валютою відрізняється від картини 2011 року, коли у США знову говорили про загрозу дефолту. Чан Вей Лян, сінгапурський валютний та кредитний стратег у DBS Group Holdings, пояснив, що висока вартість франка може завадити його придбанню за поточними котируваннями.

За словами стратега, франк є однією з найбільш переоцінених валют у світі, виходячи з показників ефективного обмінного курсу. При цьому останні місяці він зріс ще більше. Ризик, як писав раніше Чан Вей Лян, полягає у тому, що сильніший франк може бути «контрпродуктивним, враховуючи різке зниження інфляції зараз».

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Серед обговорюваних як тимчасових притулків є й інші валюти. Марк МакКормік, керівник глобального відділу валютної стратегії Toronto Dominion Bank вважає одними з найкращих інструментів хеджування ризиків непідвищення стелі боргу США японську єну, китайський юань і навіть бразильський реал.

Юань і реал, вважає він, є варіантом на випадок падіння фондових ринків, враховуючи, що будь-яка ризикована подія, викликана США, може не принести великої користі для долара. За словами МакКорміка, бразильська валюта також пропонує хорошу подушку безпеки, тоді як єна залишається всепогодним захистом від слабкості долара.

Прогнози щодо долара

Наразі далеко не всі експерти одностайні в думці, що інвесторам варто відмовитись від найпопулярнішої у світі резервної валюти — долара. Але деякі все ж таки починають вважати великим злом слабкість долара, ніж сильний франк або недоліки інших валют.

Спотовий індекс долара Bloomberg знизився приблизно на 1,4% цього року. Аналітик Bank of America Адарш Сінха заявив, що долар «фактично, є високодохідним, а це означає, що нижчі ставки та висока волатильність можуть бути більш негативними для валюти, ніж вони були у 2011 році».

Якщо США припинять платити за своїми зобов'язаннями, долар може ослабнути в середньому на 2,6% щодо єни та франка, на думку 78% зі 123 інституційних інвесторів, опитаних JPMorgan у період із 9 до 11 травня.

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«Ті, хто має більш довгострокові резерви, — керуючі активами і корпорації — будуть дуже обережними з довгостроковими ризиками в доларах США», — сказав Алан Раскін, головний міжнародний стратег Deutsche Bank AG.