«Жадібність» зашкалює: як біткоїн зустрів новий рік і куди рухатиметься далі

2023 рік був напрочуд вдалим для першої криптовалюти, капіталізація збільшилася майже втричі - з $321 млрд до поточних $847 млрд, вартість монети зросла з $16,7 тис. до $42,25 тис. (+153%). Експерти «Мінфін» вважають за необхідне дослідити ключові метрики першої криптовалюти для того, щоб зрозуміти, з якими вхідними даними ми йдемо в новий рік.

Біткоїн втрачає ключову перевагу — децентралізацію

Протягом 2023 року хешрейт мережі біткоїн невпинно зростав. 24 грудня він встановив черговий історичний максимум на позначці 544,77 Х/с.

Хешрейт — це загальна обчислювальна потужність мережі, або кількість хешів за секунду, що обчислюються пристроєм для майнінгу. Хешрейт демонструє ефективність та продуктивність пристроїв для видобутку криптовалюти. Вимірюється в хешах за секунду.

Хешрейт мережі біткоїн

Найбільшу частку хешрейту забезпечує Північна Америка. Станом на грудень 2023 року там було сконцентровано близько 35% всіх потужностей. Глобальним центром майнінгу став Техас. Ймовірно, частка цього регіону продовжить зростати, оскільки низка компаній повідомили про плани нарощування потужностей, зокрема, Iris Energy, Riot, Northern Data, Bitfarms, Core Scientific, Cipher Mining та Hut 8.

Материковий Китай, попри заборони, дає приблизно 20% усього хешрейту мережі біткоїну. Австралія, Канада та Казахстан сукупно — близько 18% потужностей. Якщо Казахстан майже досяг своєї стелі можливостей через запроваджені на державному рівні обмеження, то Канада та Австралія продовжують нарощувати присутність.

Ісландія, Ірландія, Малайзія та Німеччина дають по 2−3% хешрейту. При цьому Німеччина може скоротити видобуток через зростання цін на електроенергію та обмежений ринок, натомість, Малайзія та Ісландія продовжать планомірно розширюватися.

В першому кварталі 2024 року пік хешрейту, найімовірніше, перевищить 600 EH/s. У лютому очікується постачання нових моделей майнерів від Bitmain, Canaan та Innosilicon. Вихід ефективніших пристроїв незмінно вплине на старі та малоефективні компанії та ферми, поступово видавлюючи їх із ринку, незалежно від вартості електроенергії. Нові моделі споживають на 37% менше енергії, а їх хешрейт вищий у 1,5−2 рази.

Через зростання хешрейту ускладнюється технічне облаштування майнінг-пулів та загальна організація бізнес-процесів, що посилить конкуренцію і, ймовірно, призведе до поглинання дрібніших пулів або їхнього банкрутства.

Безперечно, халвінг чинитиме тиск і на майнерів, і на пули. Історично, напередодні цієї події ціна біткоїну зростає, але фінальний економічний вплив він показує за 8−12 місяців, коли починається серія банкрутств і виходів гравців із ринку.

Ключовою перевагою криптовалюти, зокрема, біткоїну, є його децентралізація. Аналіз хешрейту, а саме майнінг пулів, що його забезпечують, показує, що зараз два таких пули (Foundry та AntPool) контролюють понад 50% хешрейта, що, загалом, може дозволити їм скомпрометувати мережу — втрачається децентралізація. Подібна ситуація спостерігається за Ethereum. В Lido Finance сконцентровано близько 33% усіх монет ETH. Якщо частка організації продовжить зростати, а це цілком можливо на фоні створення різного роду хайпових проєктів, то вона отримає повний контроль над мережею.

Децентралізація — це те, за що доведеться поборотися у 2024 році.

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«Цифрове золото» закріплюється у вищій інвестиційній лізі

У 2023 році біткоїн відвоював більшу частину ринку цифрових активів. У червні домінація першої криптовалюти перетнула позначку 50%, і наразі залишається вище неї.

Домінація біткоїну

Біткоїн залучає інвестиції, випереджаючи інші проєкти, на фоні запуску спотового ETF та халвінгу. Але, окрім цього, він дедалі більше стає законним платіжним засобом та інструментом для інвестицій, що знаходиться в правовому полі, оскільки країни активно працювали над запровадженням регулювання у сфері цифрових активів. Це дозволяє інвесторам включати його до своїх інвестиційних портфелів без порушень закону.

Протягом 2023 року біткоїн то втрачав, то відновлював кореляцію з фондовими індексами та золотом. Це додає йому привабливості, оскільки за відсутності кореляції з традиційними інвестиційними активами він створює портфельний ефект, що стає ще однією причиною покупки біткоїну інвесторами.

Станом на зараз BTC має позитивну кореляцію з S&P 500, Nasdaq Composite та золотом.

Зміна кореляції біткоїну з традиційними інвестиційними активами

Джерело: The Block

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Що з ціною

Через стрімке зростання першої криптовалюти у 2023 році переважна більшість ринкових індикаторів вказують на перекупленість. Індекс направленого руху (DMI) у грудні досяг позначки 43,8 (середній індекс спрямованості, синя лінія у вікні індикатора). Настільки високі показники цього індикатору є свідченням перегрітості ринку та попереджають про можливу корекцію.

DMI-індикатор на тижневому графіку BTC/USD

Підтверджує надмірні покупки й індекс відносної сили RSI, який із жовтня перебуває в зоні перекупленості. Історично, так склалося, що коли він в цій зоні, то корекція відбувається майже зі 100% ймовірністю.

RSI-індикатор на тижневому графіку BTC/USD

Окремої уваги заслуговує волатильність. Максимальна волатильність біткоїну спостерігалася наприкінці березня — 72,38%, після чого вона пішла на спад і досягла мінімальних значень 15,63% в середині серпня. Далі «човен знову почав розгойдуватися» і показник зріс до 47,58%.

Високі значення цього показника є свідченням впливу емоцій на інвестиційні рішення. Ймовірно, значний нереалізований прибуток заважає криптоінвесторам «спокійно спати», що неминуче призведе до ще більшого зростання волатильності та різкої й глибшої корекції першої криптовалюти.

Волатильність біткоїну у річному вимірі

Джерело: The Block

Волатильність біткоїну у 2023 році була значно нижчою, ніж роком раніше. Існує висока ймовірність, що тенденція на зменшення збережеться. Запуск спотових ETF, перехід криптовалюти в правове поле, ширше застосування блокчейну — всі ці чинники неодмінно призведуть до зростання капіталізації, збільшення кількості учасників і, як наслідок, зменшення волатильності.

Волатильність BTC із 2017 року

Джерело: The Block

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Настрої інвесторів

Учасники ринку криптовалют вступили у новий рік у піднесеному настрої. Індекс страху та жадібності, попри різку корекцію першої криптовалюти приблизно на 15%, залишається на позначці 60 — «жадібність». Гравці впевнені у майбутніх перспективах крипторинку.

Індекс страху та жадібності станом на 6 січня 2024 року

Джерело: BitStat

Довга нижня тінь денної свічки 3-го січня є свідченням того, що будь-яке падіння активно викуповується — настрої залишаються бичачими, але падіння нижче $40 тис. може перерости в середньострокову корекцію з цілями в області $30 тис.

Денний графік BTC/USDT

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Із чим йде біткоїн у 2024 рік

Біткоїн мав вражаючий успіх у 2023 році, беручи до уваги зростання капіталізації та значне підвищення вартості монети. Хешрейт мережі досяг нових пікових значень, вказуючи на стійкий інтерес та прихильність гравців.

Подальше зростання обчислювальної потужності на фоні випуску ефективніших майнерів неминуче. Це може викликати конкуренцію та призвести до виходу з галузі менш продуктивних учасників ринку.

Перша криптовалюта стикається з проблемою децентралізації. Якщо її не подолати, є ризик втрати однієї з ключових переваг «цифрового золота». Це важливий виклик у 2024 році, особливо у контексті зростання обсягів децентралізованих проєктів.

Усередині всіх тенденцій, які ми спостерігали у 2023 році, біткоїн залишається домінуючим гравцем на ринку цифрових активів. Враховуючи, щонайменше, дві потенційно позитивні події у 2024 році (схвалення ETF та халвінг), подальше лідерство біткоїну та гарні дивіденди інвесторам в криптовалюти майже гарантовані.