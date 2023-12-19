Головний тренд 2024 року: як відреагує крипторинок на посилення регулювання

До 4 халвінгу в блокчейні біткоїн залишилося 124 дні. Учасники ринку цифрових активів у піднесеному настрої та з нетерпінням очікують цієї події. У них є ще один привід для радості — запуск спотового біткоїн-ETF. Розповідаємо, як «Мінфін» відреагував на нову ринкову ситуацію і змінив портфель.

Гравці роблять ставку на те, що резонанс позитивних змін призведе до висхідного тренду. Утім, реалії поки що виглядають неоднозначно. За підсумками минулого тижня, криптовалюта номер один подешевшала на 4%. Хоча поточний торговий тиждень відкрила незначним подорожчанням і торгувалася вище $41 тис. Реагуючи на ці події, ми готуємо криптопортфель до халвінгу, та ділимося думками щодо поточного стану криптовалютного ринку та його перспектив.

Настрої на крипторинку: жадібність перемагає страх

Щоб зрозуміти, які емоції вирують зараз на ринку цифрових активів, ми проаналізували показники індексу страху та жадібності.

Він у зоні жадібності і за крок до надмірної жадібності, отже, інвестори бояться втратити нереалізовані прибутки. Така ситуація призводить до лавиноподібного закриття угод та стрімкого падіння котирувань. За даними Coinglass, станом на 18:00 за київським часом за останні 24 години було ліквідовано 113 329 трейдерів, загальна сума ліквідацій склала $249,84 млн.

Така ситуація не є унікальною: кожного разу, коли індекс страху та жадібності наближався до позначки в 75 або долав її, ринок йшов у корекцію.

Зміни індексу страху та жадібності

Джерело: bitstat

Паралельно ми аналізували показник індексу відносної сили (RSI). Він зараз перебуває в зоні перекупленості як на денному, так і на тижневому графіках. Показово, що на тижневому графіку достовірність його сигналів є близькою до 100%.

Корекція вже розпочалася, або розпочнеться у найближчому майбутньому.

Також нещодавно ми дослідили поведінку біткоїну напередодні халвінгу та отримали такі результати:

після закінчення криптозими на порозі халвінгу біткоїн повертає приблизно 61,8% попередніх втрат;

далі йде корекція, розмір якої понад 50% від величини імпульсу відновлення;

потім розпочинається глобальний рух вгору з відновленням історичних максимумів.

У поточній ситуації наведений вище сценарій виглядає так:

зростання до $48 555; далі падіння до $32 000, або навіть нижче; зростання понад $69 000.

Прогноз зміни вартості BTC

На графіку вище наведено два ймовірні сценарії, оскільки неможливо точно сказати, розпочалася корекція вже, чи перша криптовалюта все ж таки досягне 61,8% відновлення ($48 555), перш ніж скоригуватися. Також, варто зауважити, що 50% корекція імпульсу відновлення напередодні халвінгу — це мінімальний її розмір. Перед останнім халвінгом біткоїн коригувався на 93%.

Розмір корекції біткоїну напередодні останнього халвінгу

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Фіксуємо прибуток

Фундаментальна частка нашого криптовалютного портфелю продовжує показувати чудові результати.

DOT, який донедавна був найгіршим у нашому портфелі, стрімко додав у вартості, і ми продали його при досягненні 30% прибутку, як і було заплановано раніше. Продали не в повному обсязі, а тільки 1/3 усіх монет. У доларовому еквіваленті дохід склав $5,14. Вивільнено $22,29.

Також продали 30% ETH, оскільки прибуток за другою за капіталізацією криптовалютою досяг запланованих 10% (+$1,71).

З інвестованих $400 у фундаментальні криптопроєкти зараз маємо $448,58 (+12,1%), і це без урахування нереалізованого прибутку приблизно у $23.

У випадку прийняття рішення повністю розпродати портфель, прибуток сягнув би 18% за 5 місяців.

Розмір вивільнених коштів після продажу активів станом на 18.12.2023 складає $271,45. Вони обов'язково будуть повторно інвестовані.

Фундаментальні криптопроєкти в портфелі «Мінфіну»

Джерело: «Мінфін»

Швидкозростаюча частка криптовалютного портфелю також показує приріст. Із 11 присутніх у ній активів, 4 показують незначний нереалізований збиток (KEY, SUI, FlOW, CHZ).

Нереалізований дохід досяг 7,2%. Повністю продано STX, за яким зафіксовано 40% прибутку (+$20), та ICP — із таким же прибутком. Загалом, за швидкозростаючою часткою портфелю отримано прибуток 11,8% за 5 місяців, без урахування резервів, що були тимчасово задіяні ($300), та нереалізованого прибутку.

Внаслідок продажів, маємо $795,68 вільних коштів для придбання активів до швидкозростаючої частки криптовалютного портфелю.

Зміна вартості активів у криптовалютному портфелі

Джерело: «Мінфін»

Що плануємо робити далі

Ми встановили тригер на позначці в $47 000 за біткоїн. При досягненні першою криптовалютою цієї цінової позначки з портфелю буде продано половину з усіх наявних активів. Виключенням можуть стати позиції, за якими є нереалізований збиток. Позиції за BTC та ETH буде скорочено на 20%, оскільки 30% було продано раніше. Цей тригер актуальний для обох часток портфелю.

Також є у нас в резерві «план Б», якщо корекція вже розпочалася. Тоді тригером виступить ціновий рівень в $31 000 за біткоїн. При його досягненні ми почнемо задіювати резерви та купувати активи в портфель за цінами, що будуть на той момент на ринку. На першому етапі передбачаємо покупку приблизно на 60% резервів (вивільнених коштів). Інші 40% залишаться на випадок, якщо перша криптовалюта впаде нижче $25 000, або для усереднення позицій, за якими нереалізований збиток перевищить 30%.

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Цікавий факт

Наші експерти, відстежуючи криптовалюти, що пов’язані зі штучним інтелектом, помітили цікавий факт.

Injective Protocol (INJ) із початку року зріс приблизно на 2000%, продовжує зростати та фіксує нові історичні максимуми.

Криптовалюти штучного інтелекту

Джерело: coinmarketccap

Пара INJ/USDT

Джерело: Tradingview

Це, фактично, єдиний токен, запущений напередодні останньої криптозими, якому вдалося досягти нових історичних максимумів у 2023 році.

Injective — мережа, створена для фінансів. Це відкритий, сумісний блокчейн першого рівня, що забезпечує роботу додатків DeFi наступного покоління, включаючи децентралізовані спотові біржі та біржі деривативів, ринки прогнозів, протоколи кредитування тощо.

Звідси можемо зробити висновок, що мейнстримом у 2024 році стануть децентралізовані фінанси, як шлях для втечі від надмірного регулювання, втрати конфіденційності та відмови від CEX на фоні банкрутств 2022 року.

Крім того, цифрова економіка є ефективнішою за традиційні фінанси. У період жорсткої грошово-кредитної політики децентралізовані фінанси отримують сприятливі умови для швидкого впровадження.