Що буде з криптовалютою у 2024 році: 8 найгучніших прогнозів

Минулий рік був сприятливим для криптовалют: капіталізація ринку зросла з 795 млрд до поточних 1,55 трлн (+95%), багато ключових гравців вистояли під натиском регуляторів, розпочався рух у напрямку запуску спотових ETF на біткоїн та ефіріум , понад половини країн світу легалізували криптовалюти. «Мінфін» зібрав 8 найгучніших та найдивніших прогнозів подальшого розвитку ринку криптоактивів, та оцінив, наскільки вони реальні.

Більшість прогнозів, загалом, позитивні: халвінг, спотові ETF, подальші апгрейди мереж, розвиток Web3 та ще безліч факторів, які мають забезпечити цифровим активам успіх.

Проте, це повинно насторожувати, бо на ринку, зазвичай, «більшість помиляється». Окремі позитивні події ринок вже заклав до ціни, і факт їхньої реалізації, замість очікуваного зростання, може здивувати падінням. Учасникам варто не втрачати пильності, особливо в моменти масової ейфорії.

1. Біткоїн впаде до нуля

Стрімке падіння ціни першої криптовалюти є лише питанням часу, — каже президент Euro Pacific Capital Пітер Шіфф (Peter Schiff).

«Я не думав, що біткоїн може стати грошима, і я мав рацію — він досі цього не зробив», — сказав він в інтерв'ю Coingeek. Пітер Шіфф визнав, що недооцінив «потенціал бульбашки біткоїн». На його думку, більшість інвесторів не вірять в першу криптовалюту, а лише розраховують на те, що хтось придбає її за вищою ціною.

Своє рішення не інвестувати в біткоїн 12 років тому президент Euro Pacific Capital вважає вірним, попри високу прибутковість активу. «Я міг би вкласти в нього значну суму грошей і заробити мільярд, або більше», — говорить він.

Бізнесмен вважає, що історії про те, як люди втрачають гроші на криптовалюті, затьмарять історії про людей, які розбагатіли на ній. «Пік, який ми спостерігали у 2021 році, близько $70 тисяч — це все. Зараз він просто формує масивну вершину, і, зрештою, біткоїн вибухне», — додав Шіфф.

У прогнозі Шіффа є своя логіка — досить згадати бульбашку доткомів наприкінці 90-их — на початку 2000-их. Коли інвестори зрозуміли, що інтернет відкриває широкі можливості, ринулися інвестувати в компанії, що безпосередньо або опосередковано пов’язані з діяльністю в інтернеті.

Через певний час стало зрозумілим, що діяльність далеко не всіх компаній має практичне застосування, є корисною та генерує прибуток. Тоді бульбашка луснула, і значна кількість тих фірм назавжди залишилася в історії, а інвестори понесли колосальні збитки. Подібне може чекати й блокчейн, але у далекому майбутньому.

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2. Більшість криптовалют зникнуть

Більшість інвестицій у цифрові активи повністю знеціняться. Таку заяву незадовго до своєї смерті зробив під час онлайн-конференції Zoomtopia Чарльз Мангер (Charles Thomas Munger), віцеголова Berkshire Hathaway.

«Не змушуйте мене починати розмову про біткоїн. Це найдурніше вкладення, яке я коли-небудь бачив», — обурювався 99-річний Мангер.

Інвестор був затятим противником криптовалют та блокчейн-технологій. У 2021 році Мангер порівняв Tesla та біткоїн із «вошкою та блохою», та мав сумніви щодо здатності цифрового золота стати «світовим платіжним засобом».

Згідно з даними Coinmarketcap, нині функціонує понад 2 млн криптовалют. Зрозуміло, що значна частина цих цифрових активів є абсолютно непотрібною, певний відсоток морально застарів, а про меми й казати не варто. Тож очищення галузі є природним процесом, але це навряд чи стосується фундаментальних проєктів, на кшталт Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, TRON.

Звісно, час від часу з'являтимуться пророцтва про зникнення біткоїну та інших криптовалют. Проте, це більше схоже на бажання, ніж на реальність. Блокчейн поступово завойовує своє місце під сонцем, знаходить застосування в різних сферах та показує високу ефективність. Тож зникнення цілої галузі зараз є малоймовірним.

3. План Б: біткоїн може зрости до $524 тис.

Популярний у криптоспільноті аналітик PlanB, який створив S2F-модель прогнозування вартості біткоїну, дав прогноз курсу першої криптовалюти на момент проведення халвінгу у 2024 році — близько $55 тис. На ймовірність руху монети до зазначеного рівня вказує його модель.



Після халвінгу він очікує на вартість BTC у діапазоні від $65 тис. до $524 тис.

Такий широкий діапазон зменшує ймовірність помилки, проте, він не буде надто корисним для пересічного інвестора, хіба що в плані розуміння того, що ціна зростатиме.

Утім, статистика свідчить, що аналітик часто помиляється. Наприклад, у листопаді 2021 року PlanB не виключив зростання біткоїну до $100 тис. Насправді ж, BTC оновив абсолютний максимум 10 листопада 2021 року на рівні $69 тис., після чого монета пішла на корекцію.

Зараз біткоїн-аналітик стверджує, що ціна криптовалюти номер один напередодні халвінгу не опуститься нижче $32 тис. Свій прогноз він аргументує тим, що вартість біткоїну перед зменшенням винагороди за майнінг удвічі не опускається нижче ковзної середньої з періодом 200 на тижневому графіку.

Відразу можемо спростувати і цей його прогноз, оскільки за декілька тижнів до попереднього халвінгу біткоїн опускався нижче SMA (200), і доволі суттєво. В той час ковзна перебувала на позначці $5504, а біткоїн падав до $3850 (на 30% нижче), хоча й короткочасно. Якщо припустити, що на момент проведення халвінгу ковзна дійсно перебуватиме на позначці $32 тис., то падіння можливе до $22,5 тис.

Значний пул ліквідності розташовується нижче $25 тис. за монету, отже падіння нижче цієї позначки має високу вирогідність.

Падіння вартості біткоїна напередодні попереднього халвінга

4. Біткоїн за ціною $80 тис. вже цього року

Нещодавно Bitwise, постачальник ETF, дав 10 криптопрогнозів на 2024 рік. Ми вирішили оцінити реалістичність першого прогнозу, який стосується вартості біткоїну, проаналізувавши історичні дані. З моменту проведення халвінгу до закінчення 2024 року залишиться близько 9 місяців. Тож ми подивилися, наскільки зростав біткоїн після попередніх халвінгів протягом наступних трьох кварталів.

Із моменту проведення першого халвінга протягом прогнозованого періоду біткоїн зростав на 2430% (максимум), 859% приросту було на момент закриття дев’ятого місяця. Після другого халвінга перша криптовалюта на піку мала 103% приросту, а закрила 9-ти місячний період із прибутком у 61%. Третій халвінг привів до зростання біткоїну на 387% (максимум), а закрив він третій квартал після нього зі зростанням на 284%.

З огляду на поточну капіталізацію, показники зростання після першого халвінга сьогодні видаються малореалістичними. Отже, показники після другого та третього халвінгів — це ті цифри, на які ми можемо розраховувати. Проте, є ще одна невідома — вартість біткоїн під час халвінгу.

Припустимо, що вона складе $40 тис., що цілком можливо. Використавши дані проведеного аналізу, розуміємо, що прогнозовані $80 тис. за біткоїн від Bitwise є цілком реальними у 2024 році.

Паралельно можемо використати статистику Matrixport, згідно з якою BTC після халвінгів в середньому зростає на 192%, а отже, планка в $80 тис. може бути навіть суттєво заниженою.

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5. Ефіріум переможе

Аналітики JPMorgan заявили, що у 2024 році ефіріум, ймовірно, перевершить біткоїн та інші криптовалюти завдяки майбутнім оновленням масштабування блокчейну.

«Ethereum знову заявить про себе та поверне частку крипторинку. Основним каталізатором стане реалізація EIP-4844», — пояснили аналітики.

Рішення передбачає створення ефективнішої форми шардингу (горізонтальне розподілення даних) без поділу мережі на дрібні фрагменти. Оновлення впровадить формат транзакцій з BLOB — тимчасовими пакетами даних, прикріплених до блоків. Вони містять більше інформації, ніж блоки, але не зберігаються постійно, і несумісні з EVM (Ethereum Virtual Machine — розподілений комп'ютер, який відповідає за виконання смарт-контрактів).

У банку зазначили, що оновлення є особливо корисним для мереж другого рівня, на кшталт Arbitrum та Optimism, оскільки забезпечує додатковий простір для зберігання даних, підвищуючи продуктивність протоколів та скорочуючи комісії.

Аналітики наголосили, що очікувані у 2024 році бичачі фактори для першої криптовалюти, включно із халвінгом та можливим схваленням спотового ETF на базі активу, вже закладені до її ціни.

«Надмірний оптимізм криптоінвесторів, викликаний майбутнім схваленням SEC спотових біткоїн-ETF, змістив монету до рівнів перекупленості 2021 року», — вважають у JPMorgan.

6. DeFi може втратити перспективу

Найбільшим розчаруванням DeFi-сектору залишається його нездатність увійти до традиційної фінансової системи, — вважають в JPMorgan.

«Найпоширеніше застосування технології в традиційних фінансах представлене у вигляді овернайт-угод РЕПО за допомогою смарт-контрактів на блокчейн-платформах. Вони розміщені такими компаніями, як Broadridge та JPMorgan, а самі транзакції відбуваються поза публічними блокчейнами», — говорять аналітики банку.

Крім того, токенізація реальних активів розвивається досить повільно й досі залишається на експериментальній стадії.

Фактори, що перешкоджають розвитку DeFI:

фрагментація;

відсутність співпраці та консолідації між платформами;

затримки у впровадженні цифрових валют центральних банків;

відсутність нормативних правил для галузі.

У четвертому кварталі 2023 року дослідники зафіксували «пожвавлення» венчурного фінансування на крипторинку. Якби подібна динаміка продовжилась і в першому кварталі 2024 року, це стало б значною подією, яка ознаменує кінець криптозими.

7. Біткоїн за ціною $125 тис. до кінця року

Нещодавно аналітики Matrixport опублікували першу частину свого прогнозу щодо стійкості біткоїну на 2024 рік. Їхня методологія подібна до тієї, яку використовували ми, і вибудувана на історичних даних.

Якщо подивитись на них, то побачимо, що за ведмежим ринком 2014 року (-58%) послідували три роки бичачого ринку, а після ведмежого ринку 2018 року (-72%) послідували ще три роки бичачого ринку. Після ведмежого ринку 2022 року (-65%) простий аналіз циклу передбачає ще три роки цього бичачого ринку, причому 2023 рік став першим роком (+123%).

Історично склалося так, що роки, коли винагороди за майнінг біткоїну зменшувалися вдвічі, були загалом позитивними:

2012 (+186%),

2016 (+126%),

2020 (+297%).

Оскільки майнери традиційно накопичували біткоїн перед кожним халвінгом, ціни зростали на +200%, що передбачає досягнення першою криптовалютою позначки у $125 тис.

Виходячи з моделі інфляції, очікується, що макросередовище залишатиметься стійким, та створюватиме попутний вітер для віртуальних активів. Чергове зниження інфляції спонукатиме Федеральний резерв знижувати відсоткові ставки. У поєднанні з геополітичними перехресними течіями доза грошової підтримки повинна підштовхнути біткоїн до нових історичних максимумів у 2024 році.

Отже, ми очікуємо на продовження бичачого ринку та вважаємо реальними такі прогнози Matrixport:

Біткоїн за $63,14 тис. до квітня 2024 року,

Біткоїн за $125 тис. до кінця року.

8. $1 мільйон після спотового ETF

Ціна першої криптовалюти злетить до рівня $1 млн за монету після схвалення SEC першого в США спотового біткоїн-ETF, — так вважає CEO JAN3 Самсон Моу.

Він припускає, що це відбудеться протягом декількох днів або тижнів після схвалення. До такого значного зростання призведе надходження коштів від інституційних інвесторів у 2024 році.

«Ми досягнемо дуже обмеженої пропозиції біткоїну на біржах, доступної для купівлі з новим припливом грошей. Ось чому цифрове золото може дуже сильно зрости за короткий термін», — пояснив Моу.

Це далеко не перший такий прогноз. Раніше колишній CEO криптовалютної біржі BitMEX Артур Хейєс спрогнозував зростання біткоїну до $1 млн до 2026 року.

Графік зміни вартості золота після запуску першого ETF

Більшість таких прогнозів ґрунтуються на тому, що спотовий ETF залучить значний капітал, як це було із золотом, коли у 2003 році був запущений перший «золотий» ETF.

Дійсно, цей інструмент суттєво збільшив інвестиції в дорогоцінний метал, але це не сталося за декілька днів і навіть місяців, знадобилися роки.