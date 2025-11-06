Як отримувати пасивний дохід на крипті: від депозиту до кредитування

Окрім торгівлі та інвестицій, існує безліч інших способів збільшити кількість криптоактивів. Ви можете отримувати регулярний дохід, аналогічно заробітку на відсотках, але для цього потрібно виконати певні умови для налаштування і підтримки роботи даного процесу. Таким чином, ви отримуєте можливість розробляти відразу декілька варіантів припливу коштів, які у поєднанні один із одним можуть представляти значну суму. Розглянемо декілька способів отримання пасивного доходу в криптовалюті.

Стейкінг: як це працює і кому він дійсно підходить

Стейкінг — це спосіб отримувати винагороди за підтримку роботи блокчейна. Користувач «заморожує» свої монети, делегуючи їх валідатору, який перевіряє транзакції й забезпечує стабільність мережі. За це учасник отримує частину нагород у вигляді нових токенів. Механіка нагадує депозит у банку, але джерелом прибутку тут є не відсоток за користування коштами, а винагорода від самої мережі за її підтримку.

Середня річна прибутковість у стейкінгу залишається в межах 3−10%, а інфрастуктура охоплює три рівні — біржовий, DeFi та self-custody. Вони відрізняються рівнем контролю, ризиком і потенційною прибутковістю.

Біржовий стейкінг: централізовано, зручно, але не без ризиків

Особливість стейкінгу на централізованих біржах — спрощення участі до декількох кліків. Платформи, на кшталт Binance Earn, Bitget Savings та OKX On-chain Earn, дають змогу вибрати валюту, формат (гнучкий, із можливістю дострокового зняття, або фіксований, на 15−120 днів) і отримувати автоматичні нарахування.

Середня прибутковість у Binance Earn коливається в межах 2−12 % річних: Ethereum — 2,7%, Solana — 6−8%, Polygon — до 7%, а USDT / USDC у гнучких депозитах можуть давати 5−10% APY (річна відсоткова дохідність). Біржа бере на себе технічну частину й розподіл монет між валідаторами, але це автоматично позбавляє користувача повного контролю над активами.

Окремо варто згадати OKX On-chain Earn, який став проміжною моделлю між CeFi й DeFi: користувач може застейкати токени безпосередньо у протоколах, на кшталт Lido, Aave чи Curve, але через інтерфейс OKX. Такий формат часто називають DeFi-as-a-Service — біржа агрегує дохідність і бере на себе безпеку та моніторинг, спрощуючи користування складними протоколами.

На практиці біржовий стейкінг приваблює тих, хто не хоче занурюватися у технічні деталі, але прагне утримувати активи з базовим рівнем доходу. Це компроміс між зручністю CeFi та автономністю DeFi — своєрідний аналог банківського депозиту у криптосвіті. Основний недолік такого формату — у відсутності контролю над активами: у разі збоїв біржі чи регуляторних обмежень користувач не може миттєво вивести свої токени.

Класичний DeFi-стейкінг: свобода, дохід і ризик

Інша можливість пасивного доходу — DeFi-стейкінг на платформах, на кшталт Lido, Rocket Pool, Marinade, Jito. Тут користувач безпосередньо взаємодіє зі смарт-контрактом, який приймає актив у стейкінг і видає натомість liquid staking token — похідний токен, що репрезентує застейканий актив (stETH, mSOL, rETH тощо). Його можна використовувати у DeFi-екосистемі для кредитування, фармінгу чи забезпечення ліквідності, створюючи фактично другий рівень доходу.

На платформі Lido, через яку на сьогодні застейкано понад $34 млрд ETH, базова прибутковість становить близько 3,2−3,8% APY. Користувач, який обмінює ETH на stETH, отримує токен, що автоматично зростає у вартості завдяки реінвестуванню винагород. Надалі цей токен можна використати повторно: внести як заставу в Aave під 2−3% річних або долучитись до пулу ліквідності ETH/stETH на Curve під 4−5% APR (річна ставка без урахування компаундингу).

Окремий тренд 2025 року — протоколи на базі restaking (як EigenLayer), що дозволяють повторно використовувати вже застейкані активи для додаткових винагород, та сервіси, на кшталт Pendle, які дають змогу розділяти прибутковість токенів і торгувати нею окремо.

DeFi-стейкінг підходить насамперед досвідченим користувачам: прибуток тут не гарантований, а технічні ризики, як-от втрата пегу, збій у смарт-контракті, просідання ліквідності, залишаються реальними навіть для перевірених часом протоколів.

Self-custody-гаманці: контроль замість посередників

Третій формат стейкінгу — через некастодіальні гаманці, які працюють безпосередньо з блокчейнами. Це варіант для користувачів, які хочуть залишати повний контроль над своїми активами, не передаючи їх біржі. Приклади таких рішень — Gem Wallet, Ledger Live, Phantom, Keplr.

Gem Wallet — гарячий, некастодіальний мультичейновий гаманець, доступний як мобільний застосунок (iOS/Android). Він дає змогу безпосередньо делегувати токени у стейкінг без посередників і зберігати повний контроль над приватними ключами. На сьогодні гаманець підтримує стейкінг у понад 20 блокчейнах, зокрема, Ethereum, Solana, Tron, Cosmos, Celestia та Sei.

У Gem Wallet зазначають, що рівень дохідності визначається передусім особливостями самого блокчейна та його архітектури — скільки винагород спрямовується стейкерам і скільки учасників уже бере участь у стейкінгу.

«Це головні чинники, що впливають на дохід. Третій, за важливістю, — це комісія валідатора, але вона зазвичай є незначною, порівнюючи з іншими параметрами», — пояснюють фахівці Gem Wallet.

У середньому APY стейкінгу через гаманець становить 3−10% у токенах мережі, проте кінцевий результат завжди залежить від зміни курсу активу.

«Наприклад, стейкати Tron із 2020 року було дуже вигідно: ціна токена зросла, і разом із винагородами це дало понад 200% прибутку в USD. А от OSMO, хоча й має приблизно 2% річних у токенах, у доларовому еквіваленті міг навіть дати збиток», — уточнюють у Gem Wallet.

Користувач може стейкати декілька монет одночасно. При цьому гаманець підтримує liquid staking. Наприклад, можна обміняти USDT на stETH і отримувати дохід, а через WalletConnect підключатися до будь-яких DeFi-платформ для участі у кредитуванні чи ліквідності.

Винагороди надходять у тому ж токені, який користувач застейкав. У деяких мережах, як-от Celestia, їх можна вивести окремо, не розриваючи позицію. Усе відбувається за правилами самої мережі, а гаманець лише надає зручний інтерфейс, без додаткових комісій та втручання у процес делегування.

Як уточнюють у Gem Wallet, вони працюють безпосередньо з блокчейнами, дотримуючись їхніх протоколів, і не втручаються у логіку нарахувань. Єдина комісія, яку сплачує користувач, — мережевий fee за транзакцію. Завдяки цьому прибутковість повністю відповідає дохідності, яку пропонує сам валідатор, без жодних знижень із боку сервісу.

Мінімальні суми для участі невеликі — часто менше $1, а обмежень за терміном немає, хоча для стабільності мережі діє період блокування: після запиту на виведення токени можна отримати лише через 7−14 днів. Уся ця інформація відображається перед підтвердженням стейкінгу.

Як підкреслюють у Gem Wallet, ключова різниця між біржами й некастодіальними рішеннями — високий рівень приватності та повний контроль користувача над своїми активами.

«На централізованих біржах токени передаються третім сторонам, і „стейкінг“ часто використовується, як маркетинговий інструмент — не завжди зрозуміло, чи це справжній стейкінг, чи просто цифри на екрані», — зазначають експерти Gem Wallet.

Крім базової прибутковості, стейкінг через Gem Wallet має й додаткові переваги прямої взаємодії з блокчейном. Наприклад, у мережі TRON користувач може отримати бонус від самої мережі, який знижує або навіть повністю скасовує комісію за транзакції USDT TRC20 — можливість, якої немає на централізованих платформах.

Для користувачів, які не прагнуть щоденної торгівлі, але хочуть зберігати активи під контролем, self-custody-гаманці стають оптимальним варіантом.

Як резюмують у Gem Wallet, стейкінг більше підходить ентузіастам блокчейну і розвиненим користувачам, тоді як початківцям, які шукають пасивний дохід без глибокого занурення, краще звернути увагу на стейблкоїни з прибутковістю, які поєднують низький ризик і стабільну дохідність (порівнюючи з депозитами в українських банках), а також RWA-активи, наприклад, доступні на Gem Wallet американські ліцензії xStox.

CeFi Earn: криптодепозити, що працюють, як банківські вклади

Earn-продукти — це програми пасивного заробітку на централізованих біржах, де користувач розміщує криптовалюту під відсоток, а біржа виплачує прибуток із власних інвестиційних або кредитних операцій.

Серед лідерів ринку — Binance Simple Earn, OKX Earn (On-chain), Bitget Earn та Bybit Savings. Усі вони поступово переходять до ончейн-моделі, поєднуючи зручність CeFi-інтерфейсу з прозорістю DeFi-механік — тренд, який у 2025 році став відповіддю на вимоги регуляторів (зокрема, SEC) до більшої відкритості біржових продуктів.

У 2025 році такі CeFi-депозити залишаються найпростішим способом отримати дохід без занурення у технічні деталі. Їхня логіка близька до банківських вкладів: користувач обирає актив і термін розміщення, а біржа виплачує відсоток із прибутку, який генерує з внутрішніх програм кредитування чи стейкінгу. Формати поділяються на фіксовані (7, 30, 90 днів) і гнучкі.

У першому випадку прибутковість вища — до 10−12% річних на популярних токенах, але кошти блокуються до завершення строку. У гнучких планах дохід нижчий (2−6% APY), натомість активи можна зняти будь-коли.

Важливо також враховувати, що такі продукти мають обмеження на суму, яка приносить найвищий відсоток. Так, у Binance Earn підвищена ставка діє лише в межах установленого ліміту, а на решту коштів застосовується нижча. Це своєрідна система рівнів прибутковості: чим більший депозит, тим нижчий середній дохід. Показники прибутковості динамічні й можуть змінюватися в той чи інший бік, але покласти мільйон доларів під 10% річних — на жаль, не вийде.

P2P та DeFi-лендинг: заробіток на кредитуванні

Ще один напрям пасивного доходу в крипті — кредитування, яке реалізується у двох формах: децентралізований DeFi-лендинг і P2P-угоди між користувачами.

У DeFi-лендингу все працює через смарт-контракти: користувач надає ліквідність до пулу, а позичальники беруть її під заставу. Такі протоколи, як Aave, Compound чи Venus, пропонують 2−7% річних, залежно від активу й рівня завантаженості пулів.

У 2025 році зростає інтерес до institutional-DeFi-лендингу — платформ, на кшталт Maple, Centrifuge, Clearpool, які поєднують DeFi-механіку з перевіркою позичальників і партнерствами з фондами та бізнесом.

P2P-моделі, навпаки, базуються на прямих операціях між користувачами — наприклад, через Binance P2P, OKX P2P чи Bybit P2P. Тут прибутковість формується зі спреду або арбітражу між курсами купівлі та продажу, але й ризик вищий — все залежить від надійності контрагента.

Оскільки в Україні P2P-торгівля криптовалютою є формально нерегульованою, такі операції залишаються у «сірій» зоні: користувачі можуть використовувати біржові ескроу-механізми для безпеки, але юридичного захисту в разі спорів поки що немає.

Стабільність і перевіреність — нова норма ринку

Попри велику кількість стратегій пасивного доходу, реальний досвід користувачів часто є значно скромнішим, ніж обіцянки бірж і протоколів. Більшість дрібних інвесторів комбінують декілька джерел — класичний стейкінг у PoS-мережах, депозити у централізованих сервісах, на кшталт Binance, DeFi-лендинг на платформах Aave, Pendle чи Maple, а також стейкінг через self-custody-гаманці, як-от Gem Wallet. Прибутковість таких стратегій у середньому становить 3−15% річних, залежно від активу, мережі та рівня ризику.

Користувачі дедалі частіше обирають не найвищий відсоток, а поєднання контролю, ліквідності та надійності. Стейблкоїни з фіксованим доходом стали базовим інструментом для обережних інвесторів, тоді як досвідчені користувачі надають перевагу ончейн-рішенням із перевіреною репутацією. Після гучних банкрутств Celsius і BlockFi навіть роздрібний ринок зрозумів: пасивний дохід у крипті працює лише тоді, коли його джерело витримує перевірку часом — незалежно від того, це біржа, гаманець чи DeFi-протокол.