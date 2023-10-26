BlockFi завершила підготовку до банкрутства, причини зростання біткоїна: що нового на крипторинку

Мексиканський мільярдер назвав біткоїн надійним захистом від інфляції

Один із найбагатших людей Мексики та засновник групи компаній Grupo Salinas Рікардо Салінас Плієго в інтерв'ю Bitcoin Magazine назвав першу криптовалюту способом захисту від інфляції, оскільки уряд не може її знецінити.

«По всьому світу, не тільки в Мексиці або Латинській Америці, ми бачимо зростаючий інфляційний податок, що рівносильно відбору заощаджень у людей без їхнього дозволу і відома, і це дуже сумно, особливо для тих, чия пенсія залежить від цього», — заявив він. .

Салінас Плієго зазначив, що для масового прийняття біткоїна в Мексиці люди повинні зрозуміти, що уряд «обманює і грабує» їх.

«Я думаю, всім було б корисно зрозуміти, що знецінення валюти — дуже корисний шахрайський трюк для уникнення зростання податків або боргу», — додав мільярдер.

Він також позитивно оцінив перспективи зростання ціни після схвалення першого в США спотового біткоін-ETF. За словами Салінаса Плієго, глава SEC Гері Генслер має «вагомі причини не схвалювати» інструмент, і це «захист не інвесторів, а способу фінансування держвидатків без підвищення податків».

BlockFi завершила підготовку до банкрутства

Лендінгова платформа BlockFi завершила підготовку до банкрутства і готова приступити до виплат коштів кредиторам.

Перший розподіл запланований на початок 2024 року.

Майже всім клієнтів кастодиальних рахунків відкрилася можливість виведення активів.

Користувачі, які мали процентні рахунки та позики, отримають електронні повідомлення з пропозицією вивести доступні кошти в найближчі кілька місяців. Процес запустять після закриття зобов'язань перед першою категорією клієнтів.

Підсумкова сума компенсації залежить від результату розгляду збанкрутілих FTX, хедж-фондом Three Arrows Capital та іншими компаніями. Сумарний обсяг вимог до них сягає $1 млрд.

У вересні BlockFi отримала дозвіл суду на виконання плану із закриття бізнесу. Клієнти можуть розраховувати на повернення 35−63% суми боргу.

Згідно з документами, частина одержувачів розраховує на виплати в біткоїні та Ethereum.

В очікуванні ETF: представники індустрії пояснили причини зростання біткоїна

За місяць котирування першої криптовалюти додали 25% багато в чому завдяки американським інвесторам і ажіотажу перед схваленням спотового біткоїн-ETF. Про це заявили аналітики Matrixport.

За даними експертів, ринкова капіталізація ринку цифрових активів зросла до $1,25 трлн, при цьому на торгові обсяги біткоїна припадає $50 млрд.

24 жовтня ціна біткоїна протестувала $35 000, що відповідає позначкам початку травня 2022 року. Зростання флагмана суттєво пожвавило альткоїни.

«В умовах ринкового божевілля перша криптовалюта залишається королем продуктивності. Але слідкуйте за нормалізацією ставок фінансування та високим рівнем волатильності. Розумні трейдери використовують спред-коли для отримання стабільного прибутку», — додали в Matrixport.

Попри агресивне закриття коротких позицій, біткоїн продовжує домінувати з часткою 53%.

Власний «Індекс страху та жадібності» Matrixport зараз знаходиться на рівні 99, а «Індекс відносної сили» становить 87%. Виходячи з цих даних, аналітики спрогнозували можливу паузу на бичачому ринку.

FTX розгляне три пропозиції про перезапуск платформи

FTX розглядає питання, чи слід реорганізувати криптобіржу з партнером, самостійно чи знайти покупця. Про це юристи майданчика, що проходить через процедуру банкрутства, повідомили судді, повідомляє Bloomberg.

«Тепер я знаю, що є принаймні три сторони, які зацікавлені в купівлі активу, платформи», — заявив останній.

За словами партнера Perella Weinberg Partners Кевіна Кофскі, який займається процесом, 16 грудня може з'явитися первісна пропозиція на придбання компанії. Біржа розглядає багато варіантів, додав він.

«Ми беремо участь у координаційному процесі з низкою зацікавлених сторін на щоденній основі», — пояснив фахівець.

У дискусіях також розглядається питання щодо доцільності збереження особистої інформації про користувачів відредагованої.

«Негайне оприлюднення імен інституційних клієнтів боржників зруйнувало б цінність і завдало збитків зусиллям, що продовжуються, з монетизації їх активів», — заявили юристи компанії в клопотанні у вересні.

Відповідний перелік закрили. Деякі учасники, посилаючись на пріоритет банкрутства, та ЗМІ стверджували, що він має бути оприлюднений, нагадали в агентстві.

Суддя затвердив наказ про редагування інформації про клієнтів протягом наступних 90 днів.

У березневій презентації представники біржі оцінили сукупний дефіцит коштів для покриття вимог кредиторів у $8,7 млрд, з яких близько $1,6 млрд — у біткоїні. У червні 2023 року команда менеджерів платформи заявила про повернення ліквідних активів на суму близько $7 млрд.

У липні юристи вимагали повернення $71 млн від пов'язаних із біржею благодійних підрозділів.

У вересні суд затвердив викуп онлайн-брокером Robinhood своїх 55 млн акцій вартістю $605,7 млн, які раніше належали засновнику платформи Сему Бенкману-Фріду.

Цього ж місяця FTX подала позов проти LayerZero з вимогою повернути $86 млн.

Пізніше біржа висунула претензії до співробітників філії у Гонконгу на $157,3 млн.