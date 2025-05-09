12 років за махінації з криптою: В США засудили засновника Celsius Network

Засновника та колишнього генерального директора криптолендингової платформи Celsius Network Алекса (Олександра) Машинського засудили до 12 років позбавлення волі після того, як у грудні він визнав себе винним у шахрайстві. Про це повідомляє Reuters.

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Вирок Машинському оголосив федеральний суддя Джон Колтл, і це один із найтриваліших термінів у кримінальних справах, пов'язаних із крахом криптовалютного ринку у 2022 році.

Федеральні прокурори заявили, що 59-річний Машинський вводив в оману клієнтів щодо безпеки Celsius і штучно завищував вартість власного токена компанії — CEL.

Вони вимагали щонайменше 20 років ув'язнення, називаючи це «справедливим покаранням» за те, що Машинський обдурив тисячі людей і завдав збитків на мільярди доларів, при цьому отримавши понад $48 млн особистої вигоди.

Машинський просив призначити йому рік і один день ув’язнення, заявляючи, що відчуває каяття та хоче виправити ситуацію перед своєю родиною та колишніми клієнтами Celsius. Його вирок також передбачає три роки нагляду після звільнення та конфіскацію майна на $48,4 млн.

Адвокати Машинського не надали коментарів.

Celsius Network

Компанія Celsius Network, заснована у 2017 році в Гобокені (штат Нью-Джерсі), подала заяву про банкрутство у липні 2022 року після того, як на тлі падіння цін на криптовалюту клієнти масово почали виводити кошти.

Криптопозичальники обіцяли легкий доступ до кредитів і високі відсоткові ставки вкладникам, водночас позичаючи токени інституційним інвесторам, намагаючись заробити на різниці.

Celsius пропонувала до 17% річних на деякі депозити, однак на момент звернення до суду про захист від банкрутства її дефіцит становив $1,19 млрд.

На Машинського також подали цивільні позови Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), Федеральна торгова комісія США (FTC) та генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс.

Машинський народився в Україні, але його сім'я згодом емігрувала до Ізраїлю. Він переїхав до Нью-Йорка після візиту до міста у 1988 році.