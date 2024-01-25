Спотові біткоїн-ETF: як вони влаштовані, де беруть капітал і зберігають криптовалюту

​ Поява спотових біткоїн-ETF у США сколихнула Волл-Стріт. У день запуску ETF BlackRock та Fidelity Investments біткоїн зріс до $49 021. Дев'ять нових біржових фондів тепер володіють понад 100 тис. монет біткоїну загальною вартістю близько $4 млрд. Розповідаємо, як технічно влаштовані нові біржові фонди для першої криптовалюти.

Що таке спотовий

Спотовий означає, що фонд безпосередньо володіє активом, який відслідковує. Це може бути товар, цінні папери, валюта. Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) визнала біткоїн товаром, отже, спотові біткоїн-ETF відслідковують вартість товару, який виступає забезпеченням цього фонду, — BTC. Вартість акцій такого фонду змінюється, залежно від зміни вартості базового активу.

Раніше з’явилися ф’ючерсні ETF на біткоїн, вони також певною мірою відслідковували вартість першої криптовалюти, проте, в якості забезпечення використовувалися інші активи.

Запуск ETF

Все починається з того, що компанія-емітент подає заявку до регулюючого органу на запуск ETF. У нашому випадку компанії надсилали ці заявки SEC, яка, зрештою, їх схвалила.

Готуючись до запуску нового продукту, компанія-емітент продає акції майбутнього ETF інвестору початкового капіталу. Наприклад, компанія Fidelity Investments продала 500 тис. акцій початкового капіталу FMR Capital Inc. за ціною $40 за штуку.

Стартовий капітал фонду FBTC склав $20 млн. Далі інвестор початкового капіталу нічим не обмежений і може продавати ці акції за будь-якою ціною у будь-який час. Оскільки угода між Fidelity та початковим інвестором була укладена 30 листопада 2023 року, то в нього було вдосталь часу (до 11 січня 2024 року), щоб продати отримані акції з вигодою для себе. Саме тому торги FBTC розпочалися з цінової позначки в $42, а не $40. Початковий попит дозволив частині інвесторів на короткому відрізку часу заробити понад 20% (зростання вартості FBTC за першу годину торгів).

Забезпечення ETF

Отримавши грошові ресурси, компанія-емітент купує забезпечення. Якщо ми говоримо про спотові біткоїн-ETF, то це забезпечення — BTC. Купується або продається забезпечення кошиками. У випадку FBTC цей кошик — 25 000 акцій. Тобто на $20 млн, отриманих від інвестора початкового капіталу, компанія купила біткоїни — всього 20 кошиків (500 000 акцій/25 000 акцій один кошик).

Якщо акція зараз коштує $35, то при купівлі інвесторами 25 000 акцій компанія купить біткоїни на суму $875 000 (25 000*35). Протилежний алгоритм матиме місце під час продажу — тоді компанія буде змушена продавати кошик BTC для виплати капіталовкладень інвесторам.

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Зберігання BTC

Однією з відмінностей спотових біткоїн-ETF від традиційних фондів є їх зберігач, або платформа. Вона зберігає фактичні BTC, які використовуються у фондах для забезпечення. Вісім нових ETF використовують, як зберігача, Coinbase Global Inc., VanEck Bitcoin Trust використовує Gemini, а Fidelity — власний підрозділ цифрових активів для захисту криптовалюти свого фонду.

Деякі учасники ринку стверджують, що концентрація такої кількості першої криптовалюти на Coinbase дуже ризикована. Попри те, що Комісія з цінних паперів і бірж США дала зелене світло цим фондам, регулятор наразі веде окрему судову боротьбу з Coinbase після звинувачень у незареєстрованому обміні токенів, які регулятор вважав цінними паперами. Очікується, що деякі ETF із часом диверсифікують своїх зберігачів.

Послуги зберігання, які пропонує Coinbase, є окремою організацією від її біржі, але незрозуміло, що може означати потенційне банкрутство зберігача для власників спотових Bitcoin-ETF.

Ціноутворення ETF

Спотові біткоїн-ETF — це трасти, які керують резервами біткоїну та випускають акції. Маркетмейкери постійно купують і продають акції цих фондів, граючи на крихітних розбіжностях між актуальною ціною акцій і тим, якою має бути їхня ціна, що базується на вартості BTC. Тим самим ці маркетмейкери допомагають ETF відстежувати ринковий курс біткоїну.

Деякі з цих маркетмейкерів також виступають уповноваженими учасниками. Уповноважений учасник — це компанія, яка допомагає стежити за тим, щоб кількість доступних акцій збільшувалася або зменшувалася, відповідно до попиту інвесторів. До списку уповноважених учасників біткоїн-ETF входять потужні гравці фінансового ринку:

Jane Street Capital;

Virtu Financial;

Американський брокерський підрозділ банку JPMorgan Chase.

Якщо на ринку зростає попит на акції ETF, уповноважені учасники вносять до фонду кошти. У відповідь фонд випускає нові кошики акцій та постачає їх уповноваженим учасникам. Таким чином розширюється пропозиція акцій ETF. Одночасно фонд поповнює запаси біткоїнів, отже, пул його криптовалюти під управлінням зростає у міру того, як у нього вкладаються нові інвестори.

Коли інвестори, навпаки, продають акції біткоїн-ETF, відбувається зворотній процес. Уповноважені учасники несуть акції до трасту, щоб викупити їх за гроші, скорочуючи пропозицію цих акцій. А фонд зменшує кількість біткоїнів у себе в резервах.

Відмінність спотових біткоїн-ETF від традиційних біржових фондів

Традиційні спотові ETF переважно проводять розрахунки в натуральній формі. Наприклад, у спотовому ETF на золото уповноважені учасники передають до фонду золото під час створення акцій, або отримують оплату в золоті при викупі акцій. Однак, модель викупу в натуральній формі стала предметом занепокоєння регуляторів та каменем спотикання у переговорах між компаніями-емітентами майбутніх спотових біткоїн-ETF та SEC наприкінці 2023 року.

Проблема полягала в тому, що уповноважені учасники є зареєстрованими брокерами-дилерами на американському фондовому ринку, а місцеве законодавство не дозволяє брокерам-дилерам працювати з криптовалютами.

В грудні всі керуючі компанії, які планували запустити спотові біткоїн-ETF, вимушено перейшли на фіатну модель. У виграші від цього рішення виявилися фірми з Волл-стріт із жорстким регулюванням, такі як банки, які тепер із більшою ймовірністю виступатимуть як уповноважені учасники для спотових біткоїн-фондів.

Окремі емітенти спотових біткоїн-ETF, скажімо, BlackRock та Fidelity, мають канали позабіржової купівлі криптовалюти.

Багато нових ETF змушені покладатися на третіх осіб, які, за необхідністю, здійснюють фактичні покупки та продажі біткоїну. Зазвичай, це торгові фірми, які спеціалізуються на купівлі та продажу великих партій криптовалют.

Наразі невідомо, які ризики можуть приховуватися за фіатною моделлю роботи ETF.

На що звернути увагу інвестору під час купівлі спотового біткоїн-ETF

«Мінфін» виділив 4 критерії, на які варто звернути увагу під час інвестування у спотові біткоїн-ETF:

Комісії. Технічні характеристики. Бренд. Зберігач криптовалюти.

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Комісії ETF

Найпростіший спосіб обрати ETF — це порівняти плату за управління (комісії). Зараз найдорожчим є Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), який перетворився із закритого фонду на ETF. Коефіцієнт витрат на нього наразі становить 1,5%, що, фактично, дорівнює $15 щорічної комісії за кожну $1 000, яку ви інвестуєте. Для порівняння: у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) розмір комісії становить 0,2%, або $2 за кожну $1 000 інвестицій.

Багато емітентів, прагнучи залучити більше клієнтів, пропонують нульові комісії на певний проміжок часу, або доки фонд не досягне певного порогу активів. Це ускладнює вибір.

Bitwise Asset Management Inc., WisdomTree Inc. та Ark, наприклад, мають нульову комісію на перші шість місяців та до певного порогу активів. iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock протягом перших 12 місяців стягують 0,12% за перші $5 млрд активів, а потім 0,25%.

Структура комісії є важливішою для довгострокових інвесторів, ніж для короткострокових трейдерів. Останні готові заплатити за певні технічні переваги.

Технічні характеристики

Питання полягає в тому, щоб обрати фонд, який максимально точно відстежує ціну базового активу. Деякі активні менеджери одного фонду можуть бути кращими в цьому, ніж інші.

Отже, якщо ціна ETF вища за вартість його активів, покупці, фактично, платять премію за доступ. У дзеркальному випадку отримують дисконт.

Нижче представлено графік зміни премій та дисконтів на нещодавно запущені спотові біткоїн-ETF.

Премії та дисконт на спотові біткоїн-ETF

Джерело: Bloomberg

Із 8 фондів із дисконтом торгується тільки GBTC, але це не робить його кращим, оскільки розмір комісії за обслуговування в 1,5% «з'їдає» цю премію з лишком.

Ще одна технічна характеристика, на яку варто звернути увагу, — це ліквідність, або те, наскільки легко конвертувати акції в готівку. Зазвичай, чим більший обсяг торгів має фонд, тим він ліквідніший. Це особливо важливо для короткострокових трейдерів, чиї ставки можуть залежати від того, наскільки швидко та ефективно вони можуть завести свої гроші в позиції та вивести з них.

Наразі ETF від Grayscale має найбільшу ліквідність, але його висока комісія означає, що інвестори повинні платити за доступ до цієї ліквідності.

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Бренд

Як і з будь-яким споживчим товаром, лояльність до бренду може бути вирішальним фактором. Великі гравці, такі як BlackRock, Fidelity та Franklin Templeton Investments, можуть бути звичнішими для пересічних інвесторів, а отже, здаватись безпечнішими.

Загалом, це непоганий вибір, оскільки ці компанії мають великий досвід, злагоджений алгоритм роботи та цінують свою репутацію. Також можна звернути увагу на компанію, яка позиціонує себе як криптоексперт, — ми маємо на увазі Bitwise.

Зберігач

Попри доволі велику кількість фондів (11), вибір інвестора доволі обмежений. Вісім фондів використовують в якості зберігача BTC Coinbase Global Inc. VanEck Bitcoin Trust використовує Gemini. Напевне, найбезпечнішими в цьому плані є Fidelity та BlackRock. Fidelity вже декілька років має власний OTC-деск і криптовалютну платформу Fidelity Crypto.

У BlackRock ще з серпня 2022 року є канали позабіржової (OTC) купівлі криптовалюти та власний приватний траст у партнерстві з біржею Coinbase.