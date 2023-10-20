Спотовий Bitcoin-ETF: чи вдасться Grayscale та BlackRock створити прецедент

Ті, хто уважно стежить за перипетіями навколо запуску спотового bitcoin -ETF, позначили п’ятницю, 19.10.2023 року, червоним маркером на своїх календарях. Саме сьогодні суд округу Колумбія видасть мандат, який може надати чинності серпневому висновку на користь компанії Grayscale Investments LLC, яка подала до суду на Комісію з цінних паперів і бірж США, оскільки намагалася перетворити свій біткоїн-траст (GBTC) на ETF.

Це наступний крок у процесі, після того, як SEC минулого тижня відмовилася оскаржувати попереднє рішення, яке було програно.

Криптоспільнота чекає на якесь оголошення або просто на додаткову інформацію від SEC, Grayscale або, можливо, від суддів про те, чого очікувати в майбутньому. Наступні кроки насправді невідомі, оскільки це перша у своєму роді така ситуація.

Будь-який прогрес у напрямку перетворення біткоїн-трасту може внести додаткову зрозумілість у процес запуску спотових біткоїн-ETF, який залишається непрозорим та незрозумілим для учасників галузі.

Представники компанії стверджують, що конвертація GBTC в ETF може розблокувати мільярди для його власників. Перемога Grayscale у суді сприймається криптоспільнотою, як монументальна для криптосфери, нарешті після десятирічної боротьби спотові біткоїн-ETF можуть з’явитися в США. У минулому SEC вагалася, чи давати зелене світло. Проте, зараз існує безліч компаній, зокрема, BlackRock Inc. та Invesco, які намагаються випустити такий продукт.

Bloomberg Intelligence стверджує, що найімовірнішим сценарієм щодо того, як можуть скластися перегони із запуску біткоїн-ETF, є те, що заявку Grayscale буде схвалено одночасно з заявками інших емітентів, таких як BlackRock. Кеті Вуд із ARK Investment Management нещодавно висунула подібний сценарій, заявивши, що SEC може дати зелене світло декільком заявкам одночасно.

Як це коментують гравці

Засновник і головний виконавчий директор Galaxy Digital Holdings Ltd. Майкл Новограц каже, що очікує, що цього року Комісія з цінних паперів і бірж США нарешті схвалить біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн.

«Вони будуть схвалені», — сказав Новограц в інтерв'ю CNBC. «Ми насправді думаємо, що це станеться у 2023 році».

Він додав, що «найважливіша частина — це SEC, яка програла суд».

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Що таке спотові Bitcoin-ETF

ETF (Exchange Traded Fund) — це галузь з капіталізацією в $7 трлн. Вони є частиною ширшого сімейства продуктів, відомих як біржові, хоча люди здебільшого використовують абревіатуру «ETF» для позначення всіх, оскільки вони є найбільшою та найпопулярнішою категорією.

Криптокомпанії та великі фінансові установи Волл-Стріт намагаються запустити свого роду ETF, який фактично міститиме біткоїн, на відміну від продуктів, які інвестують у ф’ючерси на біткоїн. Біткоїн-ETF, забезпечені ф’ючерсами, доступні клієнтам із США з 2021 року, але SEC не схвалила жодної заявки на спотові біткоїн-ETF. Емітенти та інвестори виступають за те, щоб спотові біткоїн-ETF були так само доступні для роздрібних та інституційних інвесторів у США.

Різниця між ф’ючерсними біткоїн-ETF та спотовими

Ф'ючерси — це контракти на купівлю або продаж активу за визначеною ціною на пізнішу дату. Вони широко використовуються на багатьох ринках, наприклад, нафти, природного газу, золота… Інвестори, здебільшого, за допомогою ф’ючерсів, спекулюють на зміні вартості, не володіючи базовим активом.

Коли ціна біткоїна коливається вгору або вниз, ф’ючерси на біткоїн опосередковано відстежують ціну криптовалюти на біржах. На ринку спотових біткоїн-ETF, навпаки, користувачі купують і продають безпосередньо цифрові активи через біржі.

Що доступно інвесторам зараз

На початку 2021 року в Торонто, Канада дебютував Purpose Bitcoin ETF (BTCC). Згідно заяви емітента Purpose Investments Inc., він інвестує безпосередньо у «фізичний біткоїн», тобто залучені кошти йдуть на купівлю BTC. ProShares Bitcoin Strategy ETF став першим ф’ючерсним ETF на біткоїн, доступним у США, який був запущений 19 жовтня 2021 року. Запуск відбувся під тиском значного попиту. Подібна ситуація спостерігається у відношенні спотового біткоїн-ETF.

Декілька ф'ючерсних фондів ETH дебютували цього місяця. Водночас, декілька американських інвестиційних фондів відстежують біткоїн, подібно до ETF, але з певними обмеженнями. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) має фізичну підтримку, тобто він зберігає біткоїн.

На якому етапі запуск спотового біткоїн-ETF

Найбільша у світі керуюча активами компанія BlackRock Inc. подала заявку на спотовий біткоїн-ETF у червні цього року, підштовхнувши спекуляції про те, що інвестиційний продукт, на який давно очікують, нарешті отримає схвалення SEC.

Заявка BlackRock, зі свого боку, призвела до значного зростання криптовалютного ринку та хвилі подібних заявок від інших емітентів, включаючи Fidelity Investments та WisdomTree Inc. Grayscale у серпні виграла судовий позов проти SEC і фактично розблокувала перетворення трасту GBTC в спотовий біткоїн-ETF, але попереду ще може бути складний та розтягнутий в часі шлях.

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Чому регулятори так довго уникають спотового біткоїн-ETF

Окрім занепокоєння з приводу ліквідності та маніпуляцій, регулятори висловили занепокоєння тим, що волатильність біткоїна може бути надто високою для звичайних інвесторів — за останні три роки прибутковість біткоїна зросла на 305% у 2020 році, ще на 60% — у 2021 році, за якими слідує падіння на 64% у 2022 році.

SEC також поставила під сумнів, чи матимуть фонди інформацію, необхідну для адекватної оцінки вартості цифрових активів, таких як біткоїн, зокрема, чи зможуть вони перевірити, хто є власником базових монет. У 2021 році голова SEC Гарі Генслер засвідчив банківському комітету Сенату, що відсутність регулятивного нагляду та спостереження на крипторинках викликає занепокоєння щодо потенціалу шахрайства та маніпуляцій.

Намагаючись розвіяти деякі занепокоєння SEC, BlackRock та інші емітенти, запропонували так звані угоди про розподіл даних щодо спостереження, як спосіб зменшити ризик маніпулювання ринком і шахрайства. Coinbase Inc., єдина публічна криптобіржа спотових криптовалют у США, що торгується на відкритому ринку, стала обраним партнером емітентів ETF із нагляду за ринком.