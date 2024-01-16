Спотові Bitcoin-ETF: чи вдасться на них заробити вже у 2024 році

Перші американські біржові фонди, що інвестують безпосередньо в найбільшу цифрову валюту, нарешті запрацювали. Це був довгоочікуваний дебют, тож «Мінфін» зазирнув за лаштунки цієї події, щоб проаналізувати та оцінити успішність запуску та перспективи функціонування.

10 січня 2024 року відбулася історична подія — Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) дала зелене світло спотовим біткоїн-ETF. Оскільки це новий клас активів, як його назвала Кеті Вуд, то все, що з ним відбувається, — відбувається вперше.

Отже, 11 січня став першим днем, коли спотові біткоїн-ETF стали доступними для торгівлі. Також вперше в історії було схвалено відразу 11 фондів на відстеження нового класу активів. Біткоїн-ETF почали торгуватися відразу на трьох біржах.

ETF NASDAQ NYSE CBOE BlackRock, iShares Bitcoin Trust IBIT - - Valkyrie Bitcoin Fund BRRR - - Grayscale Bitcoin Trust - GBTC - Bitwise Bitcoin ETP - BITB - Hashdex Bitcoin ETF - DEFI - ARK invest 21Shares Bitcoin ETF - - ARKB Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust - - FBTC Wisdomtree Bitcoin Trust - - BTCW Invesco Galaxy Bitcoin ETF - - BTCO VanEck Bitcoin Trust - - HODL Franklin Templeton - - EZBC

Обсяг торгів новими інструментами був вражаючим, і перевищив $4,6 млрд. Але вартість BTC незабаром після запуску спотових ETF відкотилась до 41,5 тис. станом на 14 січня. Чому при рекордних обсягах торгів та вражаючих обсягах залученого капіталу, вартість біткоїна знижувалася?

Річ у тім, що ефект від ETF не відчувається, тому що фонди купують біткоїн на OTC-ринку. Це позабіржовий ринок, де торгівля здійснюється за наперед узгодженими цінами і не має впливу на вартість активу.

Більшість фондів купують біткоїн на OTC-ринку Coinbase, й обсяг торгів біткоїном на OTC-ринку Coinbase 11 січня досяг другого найвищого рівня за весь час існування — $7,7 млрд.

Графік зміни обсягів торгів на ОТС-ринку Coinbase

Джерело: CryptoQuant



Ймовірно, треба зачекати, доки вичерпаються пропозиції на позабіржовому ринку, тоді фондам доведеться купляти BTC на споті, та цим самим вони рухатимуть ціну вгору.

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Хто та скільки продавав

Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, Grayscale Bitcoin Trust, який перетворився на ETF, зафіксував обсяги понад $2,3 млрд, iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock перевищив $1 млрд.

Спотовий біткоїн-ETF від Grayscale показав найбільший обсяг торгів за всю історію. Продукт існує в його трастовій структурі з 2013 року і його активи становлять майже $27 млрд.

У перший день торгів спотовими біткоїн-ETF найбільше коштів вдалося залучити компанії Bitwise Asset Management (тикер фонду BITB) — $237 млн, далі розташувалася Fidelity (FBTC) із показником $227 млн, фонд BlackRock (IBIT) опинився на третій позиції, отримавши $111 млн, і замкнув четвірку лідерів ARK invest 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) зі $65 млн залученого капіталу.

Коли почав торгуватися ф’ючерсний фонд на біткоїн у 2021 році, його обсяг торгів склав майже $1 млрд протягом першого дня. У той час дебют ф’ючерсного фонду був другим за обсягом торгівлі фондом в історії.

Але велика частина попиту може бути пов’язана з так званими початковими коштами, які заздалегідь зарезервовані емітентами фондів. Ознаки органічнішого попиту, наприклад, із боку роздрібних інвесторів або фінансових консультантів можуть з’явитися пізніше, оскільки більше брокерів-дилерів розмістять кошти на своїх платформах.

Скільки заробили в перші 2 дні торгів

Втім, за перші два дні торгів жоден зі схвалених спотових біткоїн-ETF не показав приросту. Більшість фондів злетіли при відкритті торгів у четвер, але початковий ентузіазм швидко згас. В середньому перші покупці криптофондів втратили близько 10% відсотків своїх капіталовкладень.

Годинний графік зміни вартості FBTC

Джерело: NYSE

Годинний графік зміни вартості IBIT

Джерело: NASDAQ

Падіння, ймовірно, пов’язане з продажами інвесторів первинного капіталу. Наприклад, для створення біткоїн-ETF компанія Fidelity продала 500 тис. акцій за ціною $40 — загалом, на суму $20 млн.

Торги відкрилися за ціною $42 за акцію, тож первинний інвестор міг безперешкодно зафіксувати прибуток. Ці акції могли продаватися за різними цінами й у різний час, якщо їх продавав початковий інвестор.

Боротьба за частку ринку починається

Краса конкуренції полягає в тому, що емітенти скорочують свої комісії, намагаючись зробити свої продукти привабливішими. Загалом, це заслуга SEC, яка вирішила не надавати перевагу одному фонду, і схвалила відразу 11 нових активів.

Вартість утримання спотового біткоїн-ETF може бути набагато дешевшою, ніж у деяких традиційних цифрових гаманцях, — заявили аналітики Bloomberg Intelligence. Тимчасова комісія за управління в розмірі 0% може спонукати власників інших віртуальних активів обмінювати їх на ETF, щоб отримати переваги розміщення своїх активів на регульованій біржі.

З 11 схвалених ETF, 6 пропонують нульову комісію за управління при певних умовах. Bitwise, ARK, WisdomTree відмовляються від комісії за перші шість місяців та/або при досягненні розміру активів в $1 млрд. Invesco також відмовилася від комісії за перші шість місяців і/або при досягненні розміру активів на $5 млрд. IShares зменшить комісію за перші 12 місяців і/або активи в управлінні сягнуть $5 млрд. Valkyrie відмовляється від комісії за перші три місяці.

Розмір комісії за управління спотовими біткоїн-ETF

Джерело: Bloomberg News, Bloomberg Intelligence, SEC

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Що далі

Оскільки ринок спотового біткоїн-ETF тільки формується, залишаються питання, на які поки що ні в кого немає відповіді. Так, наприклад, все ще незрозуміло, що буде з доступом до ETF інвесторів і наскільки легким він буде. Якщо це питання не буде вирішено, то у довгостроковій перспективі ETF не зможуть стати успішними.

Можливо, частково через це брокерське відділення Vanguard Group Inc. заявляє, що не пропонуватиме торгівлю біткоїн-ETF, тоді як Merrill Edge із Bank of America Corp. все ще оцінює перспективи надання такої послуги.

Втім, інші платформи прагнуть якомога швидше відкрити доступ до нових активів. Брокерська компанія Robinhood Markets Inc. у п’ятницю надала доступ до всіх 11 ETF для клієнтів зі Сполучених Штатів Америки. Charles Schwab також зробив ETF доступними на своїй платформі.

Одним із наступних етапів впровадження Волл-стріт буде схвалення опціонів, прив’язаних до цих ETF. Професіонали в інвестиціях віддають перевагу похідним інструментам, як способу робити ставки на майбутні прибутки, або застрахуватися від збитків. Наразі Cboe Global Markets Inc. очікує, що SEC схвалить торгівлю опціонами пізніше у 2024 році.

Водночас, через декілька годин після того, як фонди почали торгуватися, ETF-машина подала нову заявку: ETF Grayscale Bitcoin Trust Covered Call ETF, який відслідковуватиме GBTC.

І хоча поки що незрозуміло, коли основні платформи розповсюдження вирішать пропонувати спотові продукти Bitcoin, однак, для криптобиків сам факт існування фондів — вже є перемогою.