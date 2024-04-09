Мільйони доларів на аірдропи: хто їх платить та що треба зробити, щоб їх отримати

2024 рік на ринку криптовалют почався ажіотажем навколо аірдропів. За перші три місяці десятки проєктів вже встигли «насипати» раннім користувачам токени на мільйони доларів . У їх числі StarkNet, Wormhole, AltLayer, Jupiter, Evo та багато інших. Навіть за невелику активність трейдери, щонайменше, отримували по $1000−1500 в токенах проєкту, який здійснив аірдроп. «Мінфін» з'ясував, навіщо розкидатися такими грошима, хто за це платить і чи реально зловити таку роздачу.

Для чого проводять аірдроп

Почнемо з самого початку, щоб зрозуміти логіку. Наприклад, у нас є стартап, який розробила команда талановитих ініціативних людей, можливо, з певним капіталом. Проєкт добре працює і приносить практичну користь, але як його масштабувати? Потрібні кошти й зовсім не малі. Крім коштів, потрібна база користувачів, яку зібрати доволі складно.

Єдиний вихід в такому випадку — шукати інвестора, який дасть капітал для проведення маркетингових компаній та просування продукту.

Ймовірно, що інвестор, якщо його вдасться знайти, попросить значну частку компанії, як плату за надання капіталу. Навряд чи розробникам буде до вподоби такий перебіг подій, тож криптостартапери вдалися до хитрощів. Вони вирішили роздавати частину токенізованого капіталу (аірдроп) своїм користувачам, таким чином сприяючи популяризації проєкту та розширенню мережі.

Загалом, може здатися, що проєкт «просто роздає гроші», але насправді, в більшості випадків, — це плата за виконану роботу. Значна частина аірдропів передбачає роздачу токенів раннім користувачам, які просували проєкт на ранніх стадіях — свідомо чи несвідомо, тестували, створювали активність і т.д.

Також більшість аірдропів вимагає від потенційних бенефіціарів додаткових кроків, таких як поділитися новиною в соціальних мережах, відмітити друзів у публікації, підписатися на канал. В народі такий шлях називають «сарафанне радіо». Працює воно добре за тією відмінністю, що використовуються нові механізми (соціальні мережі, канали, блоги).

Інколи мета аірдропу полягає в децентралізації проєкту. Команда хоче рівномірно розподілити капітал для усунення негативного централізованого впливу. В якості відправної точки, можливі знімки гаманців Bitcoin, Ethereum, BNB Chain. На основі цих знімків та за наявності на гаманці певної кількості криптовалюти, інвестор стає учасником аірдропу. Тут роблять ставку на те, що власник такого гаманця є холдером і утримуватиме активи тривалий період, сприяючи децентралізації.

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Чи реально стати учасником аірдропу

Якщо аірдропи проводяться, отже, отримати роздачу можливо — це аксіома. Проте, це буде не так легко, як може здатися на перший погляд. Ви можете скористатися сервісами для пошуку аірдропів, такими як Airdrops.io, Airdrop Alert, ICO Marks та інші. Але відшукати там «діамант серед каміння» буде складно.

Сервіс для пошуку аірдроп Airdrops.io

Для прикладу, розглянемо аірдроп challenge.gg. Це ігрова платформа, яка роздає 5 млн токенів. Фактично, ці токени зараз нічого не коштують, але вони отримають цінність (без гарантій), коли вони стануть власністю тисяч користувачів, будуть задіяні в ігровій економіці та відбудеться лістинг на біржі.

Для того, щоб стати учасником цього аірдропу, необхідно:

Підключити свій криптогаманець до платформи. На гаманці потрібно мати, щонайменше, 0,001 ETH (~$3,6). Виконати соціальні завдання, що дозволить заробити 300 токенів (підписатися на офіційний аккаунт в X, приєднатися до спільноти Challenge Discord, підписатися на телеграм-канал Challenge). Будуть доступні додаткові завдання, щоб заробити більше токенів. Ви також зможете залучати друзів, щоб заробити 50 токенів за кожного реферала.

Лістинг заплановано на 30 квітня. Токени будуть зараховані на гаманці учасників 7 травня. Як ви, напевно, здогадалися, проміжок часу між лістингом та роздачею зумовлений необхідністю зменшення тиску продажів.

Ще цікавішим може бути аірдроп від Base Name Service (гарантії того, що він відбудеться, немає, але є велика ймовірність його проведення в майбутньому).

Базова служба імен (BNS) — це служба, побудована на Base. BNS відображає зрозумілі людині імена, такі як «Minfin», замість адреси криптогаманців.

Перші користувачі, які купують домен, можуть стати учасниками розподілу.

Для того, щоб придбати домен BNS, необхідно:

Перейти на вебсайт Base Name Service. Підключити гаманець Base (щоб придбати домен, вам знадобиться трохи ETH на Base). За покупку домену ви отримаєте 500 балів на рік. Що довший термін, то більше балів ви заробите. Ви можете отримати однорічне поновлення домену або придбати новий домен, зібравши 2000 балів. На основі накопичених балів можливий розподіл винагород серед ранніх користувачів.

Якщо вдасться придбати коротке популярне ім'я за прийнятні гроші, то, окрім аірдропу, у вас буде можливість заробити на продажі домену.

Звичайно, придбання домену не гарантує проведення аірдроп, але саме участь в таких заходах може принести найбільші дивіденди. Справжньому мисливцю за цифровими скарбами варто сконцентрувати свою увагу на тих проєктах, які вже запущені та мають успіх, але ще не мають власного токена.

Загалом, ця історія може тривати довго, і охочим заробити на аірдропах варто запастися терпінням. Можливо, доведеться взяти участь в десятках, а може й сотнях розподілів, перш ніж серед них трапиться справжній скарб.

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Про які цифри йдеться

Згадаймо аірдроп Arbitrum, коли в мережі точилися батли, чи відбудеться він взагалі. Коли це, нарешті, сталося, ранні користувачі отримали від $1 500 до $13 000.

Aptos Foundation розподілили 20 076 150 токенів APT серед 110 235 користувачів відразу після запуску майн-нет (2022 рік). Учасники цього аірдропу отримали приблизно по $1 640.

В лютому цього року команда Starknet відкрила клейм токенів STRK. Водночас, відбувся лістинг активу на декількох криптовалютних біржах. StarkNet розблокувала 728 млн токенів STRK для понад 1,3 млн гаманців у рамках аірдропу (~560 токенів на кожен гаманець = $1 120 за поточним курсом). Із 15 квітня на ринок щомісяця потраплятимуть 64 млн STRK ($128 млн за поточним курсом), а з 15 березня 2025 року — 127 млн STRK ($254 млн).

20 лютого 2024 року команда протоколу Optimism оголосила про четверту роздачу токенів OP активним учасникам мережі. Для аірдропу виділили понад 10 млн OP, які розподілили серед 22 998 унікальних адрес (~$1 740 на адресу). Винагороду отримали ті учасники, які мінтили (від англ minting — карбування) NFT.

Ці цифри не є остаточними: якщо учасники вище згаданих аірдропів продовжили утримувати токени-винагороди протягом тривалого проміжку часу, їхні доходи зростали в рази.

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Не забуваємо про безпеку

Там, де є ажіотаж, там обов’язково є шахраї. Аірдроп-хантери в поспіху, нехтуючи заходами безпеки, часто стають жертвами злодіїв. Останні все винахідливіші й роблять настільки привабливий образ проєкту, що його важко відрізнити від справжнього навіть досвідченому криптоентузіасту.

Крім того, нерідко трапляються зломи офіційних акаунтів у соціальних мережах вже популярних та потужних проєктів, через які публікуються фішингові посилання.

Найуразливіший момент у цьому ланцюжку — це підключення гаманця до вебсайту. Якщо ресурс шахрайський, то дуже швидко після підключення кошти буде втрачено.

Найнадійніший захист від таких загроз — створення окремого гаманця для отримання аірдроп-винагород. Як тільки винагороду отримано, цифрові активи відразу варто переказати на інший гаманець та продовжити полювання.

Отже, аірдроп — це не просто «роздача грошей», а складний механізм, спрямований на просування та розширення мережі проєкту. Деякі такі заходи проводяться з метою децентралізації, інші — для залучення інвесторів та розширення бази користувачів.

Щоб стати учасником аірдропів, необхідно виконати низку умов, які можуть включати підключення гаманця до платформи, мінімальний баланс криптовалюти, виконання соціальних завдань тощо. Пошук вигідних аірдропів варто розглядати, як довгострокову інвестицію, яка може потребувати часу та терпіння, але з можливим високим доходом.

Загалом, аірдропи стали важливим інструментом для криптовалютних проєктів, які шукають шляхи для залучення капіталу та розширення своєї спільноти користувачів.