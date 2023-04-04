Користувачі Arbitrum вже заробили від $1 500 до $13 000: де і як шукати вигідний аirdrop

Airdrop, проведений 23 березня криптопроєктом Arbitrum, виправдав своє звання найочікуванішого цього року. Користувачі у нагороду за користування отримали за поточним курсом токена ARB від $1 500 до $13 000. «Мінфін» розповість, як влаштована сфера отримання токенів за активність у блокчейн-сервісах, які ще проєкти можуть влаштувати аірдроп, як у ньому взяти участь та скільки на цьому можна заробити.

Що таке Airdrop

Airdrop — це процес безоплатної роздачі токенів користувачам або інвесторам криптопроєкту. Здебільшого, для того, щоб отримати безоплатні токени, доведеться зареєструватися на платформі, під'єднати до сайту проєкту свій криптогаманець, можливо, підписатися на розсилку новин або ж на сторінки у соціальних мережах.

Найпоширенішими видами Airdrop є:

Базовий аirdrop. Цей вид безоплатної роздачі токенів не вимагає якихось додаткових дій від користувачів. Достатньо бути підключеним до платформи за допомогою криптогаманця або ж пройти реєстрацію.

Цей вид безоплатної роздачі токенів не вимагає якихось додаткових дій від користувачів. Достатньо бути підключеним до платформи за допомогою криптогаманця або ж пройти реєстрацію. Bounty аirdrop — винагорода за виконання певних завдань, наприклад, ретвіт повідомлення у Twitter або написання відгуку про проєкт, підписка на сторінку в соціальних мережах, поширення рекламного оголошення, запрошення друга тощо.

— винагорода за виконання певних завдань, наприклад, ретвіт повідомлення у Twitter або написання відгуку про проєкт, підписка на сторінку в соціальних мережах, поширення рекламного оголошення, запрошення друга тощо. Holder аirdrop — роздача токенів користувачам, які зберігають певну кількість токенів у своєму гаманці та взаємодіють з криптопроєктом тривалий час. Свого часу такий Airdrop провела децентралізована біржа UNISWAP — тоді користувачі отримали винагороди, що перевищували $1 000.

— роздача токенів користувачам, які зберігають певну кількість токенів у своєму гаманці та взаємодіють з криптопроєктом тривалий час. Свого часу такий Airdrop провела децентралізована біржа UNISWAP — тоді користувачі отримали винагороди, що перевищували $1 000. Fork аirdrop — роздача токенів володарям певної криптовалюти після форку блокчейну (зміни правил, за якими блок у блокчейні визнається справжнім). Наприклад, після форку Bitcoin у Bitcoin Cash у 2017 році всі, хто тримав на гаманці BTC, отримали таку ж кількість BCH. Курс BCH у той період досягав позначки у $28.

— роздача токенів володарям певної криптовалюти після форку блокчейну (зміни правил, за якими блок у блокчейні визнається справжнім). Наприклад, після форку Bitcoin у Bitcoin Cash у 2017 році всі, хто тримав на гаманці BTC, отримали таку ж кількість BCH. Курс BCH у той період досягав позначки у $28. Snapshot аirdrop — роздача токенів володарям певної криптовалюти на підставі стану їх гаманця на певний момент часу, наприклад, на момент блоку номер 10 000 000.

Перелік неповний, оскільки криптокомпанії постійно вдосконалюють цей метод взаємодії з клієнтами та інвесторами. Встигнути за цим процесом неможливо, та й немає нагальної необхідності.

Навіщо криптокомпанії проводять аirdrop

Здебільшого, аirdrop проводять з однією метою — реклама. За рахунок цього заходу криптопроєкти розширюють базу користувачів, покращують впізнаваність, масштабуються.

Проте, інколи метою виступає передача проєкту у власність спільноти.

Ви можете зустріти безліч криптоплатформ, у дорожній мапі яких кінцевим пунктом є передача мережі у власність користувачам та інвесторам. Airdrop Arbitrum — яскравий приклад того, як за допомогою роздачі токенів передається право власності.

Нативний токен ARB після запуску не надає своїм власникам нічого, окрім права голосу та можливості продати його зацікавленій стороні.

Де можна дізнатися про майбутній аirdrop

Для того, щоб заробити на airdrop, необхідно, щонайменше, бути проінформованим, як він відбувається. Ми віднайшли декілька способів, як дізнатися про безоплатну роздачу токенів:

1. Безоплатні та платні канали у соціальних мережах і месенджерах. Якщо у пошуку Telegram ввести «Airdrop», то ви отримаєте біля десятка потужних каналів, які практично кожен день публікують анонси майбутніх аірдропів. Деякі з цих каналів налічують понад мільйон користувачів.

Джерело: Telegram

2. Криптокалендарі. Більшість таких платформ мають вбудовані фільтри, що дозволяють відобразити виключно майбутні аірдропи. Наприклад, досить зручним у цьому плані є coinmarketcal. Обираємо фільтр Airdrop/Snapshot і в календарі відображаються найближчі заплановані аірдропи.

Джерело: Coinmarketcal

3. Якщо ми шукаємо проєкти, які ще не запустили свій власний токен і не оголосили про аirdrop, то дуже доречним буде сервіс defillama. Переходимо у вкладення DeFI — Airdrops. У нас відтвориться сторінка з протоколами, які ще не мають власних токенів, але аirdrop за ними можливий у майбутньому.

До речі, багато користувачів, що зараз отримали винагороди від Arbitrum, діяли саме за таким сценарієм. Вони знали, що проєкт потужний, і, рано чи пізно, справа дійде до власного токена. Тож вони завчасно реєструвалися і виявляли активність в очікуванні майбутньої роздачі токенів.

Джерело: Defilama

4. Нещодавно найбільша криптовалютна біржа у світі створила платформу Binance Airdrop Portal, де публікуються найближчі роздачі токенів, а також умови, за яких у них можна взяти участь.





Джерело: Binance Airdrop portal

5. Спеціалізовані сайти, такі як Airdrops.io, AlertAirdop.com, AirdropKing.io, CoinAirdrops.com та інші, дозволяють користувачам тримати руку на пульсі airdrop.

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Хто й як полює на мисливців на аirdrop

Тим, хто полює за airdrop, потрібно бути обачними, оскільки у мережі спостерігається величезна кількість різних шахрайських схем. Найрозповсюдженішими серед них є різновиди фішингу. Користувачам пропонують можливість отримати безоплатні цифрові активи, що, на перший погляд, може здатися дуже привабливим. Однак, при реєстрації запитуються облікові дані для входу на сайт, реквізити банківського рахунку, закриті ключі від криптовалютного гаманця, або інші особисті дані.

Як тільки користувач надає цю інформацію, зловмисники відразу ж використовують її для крадіжки грошей або цифрових активів.

Інший вид шахрайства навколо Airdrop — фальшиві криптоплатформи. Користувачі реєструються на такій платформі для отримання безоплатних токенів, після чого їм надходить лист із посиланням для підтвердження реєстрації або встановлення спеціального програмного забезпечення. Натискання на посилання запускає встановлення шкідливого ПЗ, яке викрадає особисту інформацію задля подальшої крадіжки грошей або цифрових активів.

Криптоплатформи постійно вдосконалюють безпеку, але й криптошахраї стають все винахідливішими.

Майте на увазі: здебільшого, для отримання винагород аirdrop достатньо адреси криптогаманця.

Чи можна зробити роздачу токенів постійним джерелом прибутку

Як показують анонси, щодня може проводитись 2−3 (а інколи навіть більше) роздачі токенів. Тож, логічно припустити, що аірдропи можуть стати постійним джерелом доходу. Так, це цілком можливо. Але потрібно враховувати, що в цьому випадку участь в аirdrop доведеться перетворити на роботу без гарантій, що дохід від цієї діяльності забезпечить безбідне життя. Для участі в деяких аірдропах доведеться добряче попрацювати.

Є й інший спосіб заробити на аirdrop. В мережі можна зустріти безліч груп, які займаються накручуванням активності в різних протоколах. Ви створюєте для них акаунт (або декілька) і за це отримуєте винагороду. Залежно від протоколу, можна отримати до $200 за акаунт. Згідно різних оцінок, біля 20% всіх винагород, які нещодавно розподілив протокол Arbitrum, отримали саме такі групи, що за поточним курсом ARB складає близько $300 млн.

Перспективні Airdrop

Мисливці за аірдропами далеко не вперше отримують суттєві гонорари за свої старання. Окрім Arbitrum, раніше співрозмірні винагороди отримали користувачі криптопроєктів Uniswap, Aptos та Blur. У зв'язку з цим, ажіотаж навколо ARB спонукав багатьох користувачів звернути увагу на інші протоколи, які ще не запустили власного токена і не оголосили про аірдроп.

Серед найімовірніших кандидатів на наступний airdrop із вражаючими винагородами —проєкт ether.fi. Це децентралізований некастодіальний делегований протокол стейкінгу з токеном Liquid Staking Derivative. Однією з відмінних характеристик ether.fi є те, що стейкери контролюють свої ключі.

Керівництво протоколу нещодавно натякнуло на запуск власного токена під назвою ETHFI, тому дуже ймовірно, що користувачі, які роблять ставки ETH на платформі, можуть отримати винагороди, коли буде запущено нативний токен.

Згідно з даними Defillama, протягом березня TVL заблокованих активів на ether.fi зріс з $1,5 млн до майже $12 млн. (+800%).

Джерело: Defillama

Інший, вартий уваги кандидат — SyncSwap. Це децентралізована біржа (DEX) на базі zkSync від MatterLabs. Завдяки технології нульового знання SyncSwap пропонує більшій кількості людей простий у використанні та недорогий DeFi з повною безпекою Ethereum.

SyncSwap ще не має власного токена, але може запустити його в майбутньому.

Обсяг активів, заблокованих на SyncSwap, зріс протягом березня майже на 100%.

Джерело: Defillama

Ще один перспективний Airdrop можливий на платформі Tensor. Tensor — це NFT-трейдинг для професіоналів. Це місце для торгівлі NFT на Solana, яке є найшвидшим, має найширше покриття та пропонує найкраще виконання. Конкурує з Blur та платформами на Ethereum.

Серед інших перспективних криптопроєктів, які в майбутньому можуть провести аirdrop, можна звернути увагу на Aleo, LayerZero, Olive, Quasar, Sui та Sei.

Але, якщо ви хочете отримати безоплатні монети або токени через airdrop, переконайтеся, що розумієте ризики, та ретельно дослідили проєкт перед тим, як взяти участь у його діяльності.