Криптовалютні індекси: як інвестувати в DeFi-аналоги S&P 500

Цього року біткоїн зріс на 57%. Попри це, він, як і весь криптовалютний ринок, залишається дуже волатильним, створюючи проблеми навіть досвідченим інвесторам. Дедалі популярнішим рішенням для управління цими ризиками стає інвестування у криптовалютні індекси. Як це працює, розповість «Мінфін».

Що таке криптоіндекс

За 15 років існування ринку цифрових активів для інвесторів було сформовано певний арсенал криптоіндексів. Деякі з них можна не лише відслідковувати, але й купити.

Криптовалютні індекси — це інструменти, які дозволяють інвесторам купувати кошик криптовалют, замість окремих активів. Це зручно для тих, хто хоче диверсифікувати портфель і знизити ризики.

Купити криптовалютні індекси можна на різних платформах, залежно від того, який індекс цікавить інвестора. Ось декілька прикладів таких майданчиків:

eToro — пропонує криптоіндекси, такі як Crypto Portfolio, який включає декілька найпопулярніших криптовалют.

Bitwise — надає можливість інвестувати у великі криптовалютні індекси через ETF (Exchange-Traded Funds), наприклад, Bitwise 10 Crypto Index Fund.

TokenSets — це децентралізована платформа, яка дозволяє створювати або купувати токенізовані індекси з різних криптовалют.

Поговоримо про кожного з них детальніше.

Криптоіндекси eToro

eToro — це компанія соціального трейдингу та інвестування багатьох активів із штаб-квартирою в центральному Ізраїлі. Вона зосереджена на наданні фінансових послуг.

Crypto Portfolio від eToro — це інвестиційний продукт, що дозволяє вкладати в декілька криптовалют одночасно. Це так званий Smart Portfolio, в якому eToro формує портфель криптовалют на основі їх ринкової капіталізації або певних критеріїв, а користувач може купити частку цього портфеля.

Переваги інвестування в цей продукт

Диверсифікація. Власник портфеля автоматично інвестує в декілька криптовалют, як-от Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інші. eToro створює збалансований портфель з криптовалют різних класів і постійно оновлює його для відображення змін на ринку.

Пасивне управління. Не потрібно самостійно купувати кожну криптовалюту окремо. eToro виконує це за інвестора на основі автоматизованої стратегії, оновлюючи пропорції криптовалют у портфелі, залежно від ринкової ситуації.

Простота використання. Інвестування в Crypto Portfolio — це простіший спосіб для початківців, або для тих, хто хоче уникнути активного управління своїми інвестиціями.

Відстеження продуктивності. У інвестора є доступ до аналітики та відслідковування продуктивності портфеля безпосередньо на платформі eToro.

Crypto Portfolio можна купити безпосередньо на платформі eToro, для цього інвестору необхідно здійснити три кроки:

Зареєструватися на eToro (якщо ще немає облікового запису). Поповнити свій рахунок на платформі (доступні різні способи, включаючи кредитні картки та банківські перекази). У розділі «Smart Portfolios» знайти Crypto Portfolio і вкласти в нього бажану суму.

Smart Portfolios

Джерело:etoro.com

Crypto Portfolio не є акцією, це інструмент колективного інвестування, де людина фактично інвестує в набір криптовалют. Інвестор не купує криптовалюти безпосередньо, а має частку в портфелі, який автоматично управляється. Важливо розуміти, що це CFD (Contract for Difference) продукт. Тобто ви інвестуєте в різницю вартості активів, не володіючи ними фізично.

Крім Crypto Portfolio, платформа пропонує безліч варіантів індексів (портфелів) криптовалют, які можна знайти у розділі «Smart Portfolios».

Криптоіндекси Bitwise

Bitwise — це компанія, яка пропонує інвестиційні продукти, пов'язані з криптовалютами, зокрема, криптоіндекси. Вона створює індекси, щоб допомогти інвесторам диверсифікувати свої вкладення в цифрові активи.

Один із найвідоміших продуктів цієї компанії — Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

Основні факти про Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW):

Це найвідоміший індекс від Bitwise.

Включає 10 найпопулярніших криптовалют за ринковою капіталізацією. Серед них Bitcoin, Ethereum та інші.

Портфель оновлюється щомісяця, щоб відобразити зміни на ринку: видалити криптовалюти, які втратили вагу, і додаючи нові перспективні активи.

Індекс дає можливість інвесторам диверсифікувати свій портфель, не купуючи кожну криптовалюту окремо.

Активи, що входять до Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) станом на 31 жовтня 2024 р.

Джерело: bitwiseinvestments.com

Індекси доступні як для приватних інвесторів, так і для інституційних.

Окрім Bitwise 10, компанія пропонує й інші індекси, які фокусуються на певних сегментах ринку криптовалют. Наприклад, Bitwise DeFi Index Fund, який охоплює проєкти децентралізованих фінансів (DeFi).

Як можна інвестувати в Bitwise-індекси

Індексні фонди Bitwise, такі як BITW, торгуються на фондових ринках, що дозволяє інвесторам купувати їх акції через брокерські рахунки, так само, як вони купували б акції або ETF.

Це спрощує процес інвестування для тих, хто хоче отримати експозицію до криптовалют через традиційніші фінансові інструменти.

Паралельно інвестори також можуть звернутися безпосередньо до компанії Bitwise для вкладення у їх фонди через платформу компанії.

Ключові переваги Bitwise-індексів

Доступ до багатьох криптовалют одночасно. Інвестор отримує диверсифікований портфель криптовалют через один інструмент.

Прозорість та регулювання. Фонди Bitwise підпорядковуються регуляторам у США, що робить їх безпечнішими та прозорішими для інвесторів.

Простота. Купівля індексних фондів спрощує інвестиційний процес, оскільки не потрібно управляти кожною криптовалютою окремо.

Дохідність Bitwise 10 Crypto Index Fund

Джерело: Bitwise

Криптоіндекси TokenSets

TokenSets — це децентралізована платформа для створення та інвестування в криптоіндекси та автоматизовані стратегії портфельного управління. Вона дозволяє користувачам інвестувати в готові криптоіндекси або створювати власні на основі різних криптоактивів і стратегій. Ці «набори» (Sets) можуть бути простими криптоіндексами або складними стратегіями, такими як автоматичне ребалансування активів або торгівля на основі ринкових сигналів.

Криптоіндекси на TokenSets складаються з кошиків декількох криптоактивів, об'єднаних в один токен. Інвестуючи в такий індекс, ви автоматично отримуєте пропорційні частки всіх активів, що входять до складу цього набору. Кожен індекс може бути різним за складом, стратегією та рівнем ризику.

Загалом криптоіндекси на TokenSets можна розділити на три групи:

Прості криптоіндекси. Це кошики з декількох криптоактивів (наприклад, BTC, ETH, DAI). Такі набори дозволяють інвесторам отримати диверсифікований портфель без потреби в ручному управлінні.

Активно керовані індекси. Ці набори використовують алгоритмічні стратегії для торгівлі активами, залежно від ринкових умов. Наприклад, індекс може автоматично переходити з BTC у стейблкоїн DAI, коли ринок стає ведмежим, і назад в BTC — під час зростання.

Індекси з фокусом на прибутковість. Це набори, спрямовані на отримання додаткового доходу, наприклад, через «yield farming» або стейкінг.

Для того, щоб купити криптоіндекси на TokenSets, інвестору необхідно створити, якщо він відсутній, або підключити вже існуючий криптовалютний гаманець.

TokenSets працює на основі блокчейну Ethereum, тому потрібен сумісний гаманець, наприклад, MetaMask або WalletConnect. Перед підключенням потрібно переконатися, що гаманець підключений до мережі Ethereum.

Далі переходимо на сайт TokenSets і натискаємо «Connect Wallet», щоб підключити гаманець.

Вам знадобиться Ethereum (ETH) або інші підтримувані токени для купівлі криптоіндексу та для оплати транзакційних комісій (газу). Необхідно переконатися, що у вас достатньо коштів на гаманці.

На головній сторінці TokenSets можна переглянути різні доступні набори (Sets), їх склад та стратегії. Кожен набір має різний рівень ризику, склад активів та цілі.

Вибір криптоіндексів на TokenSets

Джерело: tokensets.com

Для перегляду докладної інформації про індекс необхідно натиснути на його назву. Відкриються графіки дохідності, склад активів і деталі стратегії управління.

Для купівлі обраного набору натискаємо «Buy», вводимо суму ETH або іншого активу, яку є намір інвестувати, та переконуємось, що на гаманці достатньо ETH для покриття комісій.

Далі гаманець (наприклад, MetaMask) відкриється для підтвердження транзакції. Залишиться тільки переглянути деталі та підтвердити покупку. Після завершення транзакції покупець отримує токени, які представляють частку в обраному індексі. Ці токени зберігаються у гаманці покупця і можуть бути продані, обміняні або використані в інших DeFi-протоколах.

Ключовими перевагами інвестування в криптоіндекси через TokenSets є:

Автоматичне управління. TokenSets дозволяє інвестувати в набори з автоматичним управлінням. Це особливо корисно для тих, хто не має часу, знань або бажання для постійного моніторингу ринку.

Диверсифікація. Інвестуючи в індекс, інвестор отримує доступ до кошика активів, що допомагає знизити ризик, порівнюючи з інвестуванням в один актив.

Прозорість. Всі дані про стратегії і дохідність індексів доступні в реальному часі, що дозволяє приймати обґрунтованіші рішення.

Децентралізація. TokenSets працює на базі смарт-контрактів, тобто інвестор повністю контролює свої активи без потреби довіряти централізованим організаціям.

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Як обрати найкращий криптоіндекс

Криптовалютні індекси представляють собою новий етап у розвитку ринку цифрових активів, надаючи інвесторам зручний інструмент для диверсифікації і пасивного управління своїми портфелями. Платформи, як-от eToro, Bitwise і TokenSets, відкривають різні можливості для інвестування в криптоіндекси, залежно від рівня досвіду і потреб інвесторів.

eToro дозволяє легко увійти до світу криптоінвестицій, пропонуючи простий та зрозумілий підхід через свої CFD-індекси. Bitwise орієнтований на інституційних і приватних інвесторів, надає регульовані продукти з фокусом на основні криптовалюти. TokenSets пропонує найінноваційніші рішення, поєднуючи децентралізацію та автоматичне управління активами, що дає змогу інвесторам використовувати новітні алгоритмічні стратегії без необхідності активного втручання.

В плані дохідності, криптоіндекси оказуватимуть приблизно однакові результати, оскільки відслідковують одні й ті самі активи. При оцінці за окремими показниками, Bitwise — це безпека, але висока комісія за управління (2,5%).

TokenSets — гнучкість, що дозволяє отримати індекс будь-якого криптонапрямку, а також відсутність комісії за управління. Проте смарт-контракти залишаються вразливими, тож ризик втрати капіталу нікуди не зникає.

eToro — легко та просто, втім, це не можна назвати інвестицією в чистому вигляді, оскільки торгівля CFD не передбачає володіння активами.