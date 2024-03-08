Відкриваємо криптокартку: на які питання доведеться відповісти й які документи додати

Станом на 2023 рік близько 20% українців мають у власності віртуальні активи. Люди отримують дохід у криптовалюті, інвестують, займаються трейдингом. І рано чи пізно зіткаються з проблемою переведення цифрових грошей у фіат. Як це зробити безпечно, швидко та за вигідним курсом, розбираємо у матеріалі.

Конвертація криптовалюти у фіат

Власники цифрових активів мають декілька шляхів конвертації криптовалюти у фіат:

P2P-перекази. Необхідно зайти на платформу P2P-переказів, знайти контрагента, провести угоду. Тобто така конвертація вимагає відносно значних затрат часу і є доволі небезпечною, оскільки гарантії отримання коштів відсутні. Із переваг — можна контролювати курс конвертації.

Централізовані або децентралізовані криптобіржі. Для того, щоб зробити конвертацію криптовалюти в готівку через криптобіржу, необхідно спочатку перерахувати активи на біржу, якщо вони зберігалися на криптогаманці, потім на біржі продати цифрові активи за фіат, і на кінцевому етапі вивести гроші. Такі операції коштуватимуть криптоентузіасту недешево і займатимуть чимало часу. Наприклад, на Binance за вивід гривні на картковий рахунок доведеться сплатити 12,5% комісії (C2C-переказ). Якщо використаєте сторонні платіжні системи, такі як GEO pay, розмір комісії складе 16,5%+7 грн.

Бітомати (біткоїн-банкомати) дозволяють зняти готівку або переказати фіат на вказаний рахунок. За їх допомогою можна доволі швидко конвертувати криптовалюту в офіційні грошові знаки, але комісія складе 8−15%. Навіть за відсутності комісії варто звернути увагу на курс, який, найімовірніше, буде заниженим. Також не менш важливим є той фактор, що ці пристрої є не надто поширеними. В Україні їх налічується лише 12 штук, згідно інформації, представленої на coin atm radar. Погодьтеся, їхати до іншого міста або навіть до іншої області для того, щоб конвертувати крипту, — не надто приваблива перспектива.

Криптокартки. Дозволяють конвертувати криптовалюту у фіат миттєво безпосередньо при оплаті товарів та послуг: є найзручнішим механізмом використання цифрових активів на сьогодні, стягують низькі комісії, працюють, як звичайна кредитна картка.

З огляду на зручність, швидкість та простоту використання, із 4 можливих варіантів конвертації криптовалюти в офіційні грошові знаки, криптокартки виграють за всіма критеріями, тож розглянемо їх детально.

Як відкрити криптовалютну картку

Загалом, асортимент криптокарток є доволі широким, тож охопити їх всі навряд чи вийде, ми зупинимось на двох, які доступні українцям і будуть зручні у використанні, — Trustee картка та Weld card від Юнекс Банку.

Для того, щоб відкрити криптокартку Trustee Plus, встановлюємо на смартфон однойменний додаток. Це можливо зробити як на смартфонах із IOS, так і Android.

Після встановлення запускаємо додаток та натискаємо «Реєстрація». Обираємо країну, в якій було видано посвідчення особи, на яку відкриватимемо криптокартку (в нашому випадку — Україна).

Переходимо до етапу верифікації — натискаємо «Пройти самостійно».

Вводимо email адресу.

Далі доведеться відповісти на декілька уточнюючих запитань.

Обираємо те, що відповідає нашим потребам, та рухаємося далі, відповідаючи на питання про джерело походження коштів.

На наступному етапі необхідно обрати документ, за допомогою якого ви хочете пройти верифікацію. На вибір 4 варіанти:

ID-картка;

Закордонний паспорт;

Посвідка на проживання;

Паспорт старого зразку.

Далі доведеться вказаний документ сфотографувати. Як тільки знімок завантажено, робимо селфі (доведеться трохи покрутити головою).

Після розпізнавання вашого документа такі поля, як ім'я, прізвище, дата народження будуть заповнені автоматично.

Далі необхідно вказати адресу проживання.

Натискаємо «Далі» та очікуємо на завершення верифікації. Здебільшого, це займає декілька хвилин.

Як тільки верифікацію пройдено, переходимо до гаманця та натискаємо «Картка».

На сторінці, що відкрилася, натискаємо «Отримати»

Далі обираємо, яку криптовалюту використовувати, як засіб платежу. В Trustee Plus доступні три цифрові активи, за допомогою яких можна здійснювати оплати, або ж знімати готівку в банкоматах:

Після того, як вибір зроблено, необхідно оплатити випуск картки (10 євро).

Після отримання картки ви можете додати її до Google Pay або Apple Pay, та знімати готівку в банкоматах, що мають NFC-зчитувач. Конвертація криптовалюти відбуватиметься автоматично. Згідно з заявкою емітента картки, комісія складе всього 0,5%.

Для того, щоб відкрити Weld-криптокартку від Юнекс банку, вам необхідно здійснити наступні кроки:

Встановлюємо додаток Weld Money на смартфон.

Реєструємося у додатку за допомогою номеру телефона та email. Вводимо коди підтвердження, які надійдуть в SMS та на email. Встановлюємо пароль доступу до додатку Weld Money.

Натискаємо «Отримати картку Weld Money».

Надаємо доступ до особистих даних через «Дію». Проходимо відео верифікацію (знову доведеться крутити головою перед камерою).

Обираємо резидентство.

Підтверджуємо фінансовий номер за допомогою коду, що буде надіслано в SMS. Проходимо опитування щодо працевлаштування, джерел доходу, розміру доходу.

Зазначаємо, що ми не є політично значущими особами, не маємо зв'язків із росією.

Підписуємо документи.

Weld-криптовалютну картку відкрито. Тепер залишилося під'єднати до неї свій гаманець на біржі, або Weld Wallet (криптовалютний гаманець).

У інших емітентів криптовалютних карток процес відкриття картки з доступом до цифрових активів має подібні алгоритми.

Загалом, процес відкриття криптовалютної картки нескладний і займе не більше 10 хвилин. Але в майбутньому наявність такого фінансового ключа дозволить без перешкод користуватися цифровими активами.